Varo juonipaljastuksia! Läheisen kirje murtaa Selviytyjät-kilpailijan kyyneliin: ”Mä oon menettänyt ihan kaiken”

Lauantain Selviytyjät Suomi -jaksossa kilpailijat saavat luettavakseen kirjeet kotoa.

Selviytyjät Suomessa yhä mukana olevat kilpailijat Archie Cruz, Kristian Heiskari, Marianne Kiukkonen, Joalin Loukamaa ja Suvi Pitkänen ovat selviytyneet erämaassa kuukauden ilman yhteyttä ulkomaailmaan tai läheisiinsä.

Jos et halua lukea juonipaljastuksia, älä lue artikkelia tämän pidemmälle.

Siksi rakkaitaan ikävöiville kilpailijoille lauantain palkintokisan voitto olisi unelmien täyttymys, sillä kaksi radan nopeinta saavat luettavakseen kirjeet läheisiltään. Kirjeiden lisäksi laatikosta löytyy kunkin kilpailijan lempiherkkuja sekä muistoja kotoa.

Tällä kertaa kisan voiton vievät Archie ja Joalin. Lisäksi ensimmäisenä tehtäväradan onnistuneesti suorittanut Archie saa valita vielä yhden kilpailijan, joka saa terveiset kotoa itselleen. Archie valitsee kolmanneksi kilpailussa sijoittuneen Mariannen.

Kilpailijat lukevat kirjeensä nuotion äärellä. Archie yrittää pidätellä kyyneleitään, mutta tunteet ottavat vallan siinä vaiheessa, kun hän lukee ex-managerinsa Janin kirjettä.

– Viesti oli jotenkin todella liikuttava, koska hänen kanssaan mä olen kokenut kaiken, Archie selittää reaktiotaan.

– Sinä selvisit monesta niin kuin myös nyt. Oot jossain erämaassa, ja vähän haikea fiilis, että ei pystytä vetämään päivää nippuun yhdessä ja taas pusketaan eteenpäin seuraavaan päivään, Archie lukee ja kasaa pitkään itseään.

Archie saa kirjeen sekä vanhemmiltaan että entiseltä manageriltaan.

Seuraavan kappaleen kohdalla hän murtuu.

– Tää sun pitää tehdä yksin. Mutta pystyt siihen, päivä kerrallaan, tunti kerrallaan tarvittaessa vaikka minuutti kerrallaan. Aina mennään eteenpäin, se on ainoo suunta, kaikesta selvitään ja kaikesta otetaan oppi mukaan ja lopulta kaikki järjestyy tavalla tai toisella. Oon ylpee susta, ja mulle oot Selviytyjä, mitä ikinä eteen tuleekaan, Archie lukee.

– Vähän savuu silmässä, Archie sanoo luettuaan kirjeen.

Marianne on saanut kirjeen pojaltaan Roopelta.

– Moikka äiti. Olet osoittanut moneen otteeseen millainen Selviytyjä olet, Marianne aloittaa, mutta liikuttuu niin, ettei pysty jatkamaan.

– Mä oon mun elämässä menettänyt oikeastaan ihan kaiken ja tajunnut sen, että materia voidaan viedä pois, mutta kukaan ei voi viedä spirittiä pois multa. Oon oivaltanut, että se on ihan hemmetin hieno juttu, Marianne sanoo haastattelussa kyyneliensä lomasta.

Marianne saa kirjeen pojaltaan Roopelta.

Roope muistuttaa kirjeessään, että äidin pitäisi muistaa pitää hauskaa ja punoa juonia.

– Musta oli ihana nähdä siinä oman pojan huumori. Hän tietää, että se huumori on kantava voima, ollut meillä aina. Mä oon niin onnellinen siitä, että mulla on mun pojan kanssa hyvät suhteet. Aina sekään ei ole itsestään selvää, eikä se aina oo niin ollutkaan. Olen tosi tyytyväinen ja ylpee mun pojasta. Hänkin on selviytynyt monista elämän vaikeista asioista. Se on tavallaan yhdistävä tekijäkin meille. Me ollaan taistelijoita, Marianne sanoo.

