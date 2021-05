Teinileffan ohjaaja teki somemokan jo heti alussa – 13-vuotias tähti ojensi

Myötähäpeävaroitus! Sunnuntain elokuva muistuttaa tuskallisella tavalla nuoruuden kömpelöimmistä ja noloimmista hetkistä, joten katsojan kannattaa varautua aikuisella huumorilla. Myös empatiakyvylle on tarvetta.

13-vuotias Kayla (Elsie Fisher) on peruskoulun viimeisellä eli amerikkalaisittain ”middle schoolin” kahdeksannella luokalla – enää viikon. Se tarkoittaa, että lapsuus ja murrosiän ahdistus ovat jäämässä taakse tai pikemminkin vaihtumassa high schoolin uusiin haasteisiin.

Standup-koomikko ja tubettaja Bo Burnhamin esikoisohjauksessa etsitään syvää aitoutta ja se myös ehdottomasti löydetään. Kayla on vakuuttavan epävarma ja sosiaalisesti tumpelo, hyvää tarkoittava ja omaa paikkaansa kuumeisesti etsivä.

Burnham teki perusmokan elokuvan alkumetreillä. Hän on kertonut aikoneensa laittaa nuoret päähenkilönsä käyttämään somekanavana Facebookia, mutta kun Elsie Fisher näki käsikirjoituksen, hän totesi heti: ”Ei kukaan käytä Facebookia!”

Kayla (Elsie Fisher) kahlaa peruskoulun viimeistä viikkoa läpi somepaineiden keskellä. Isää näyttelee Josh Hamilton.

Näin ollen kanavat vaihtuivat Instagramiin ja Snapchatiin, ja elokuvaan lisättiin Fisherin Facebook-kommentti repliikiksi – ja sen merkiksi, että aikuiset olivat täysin jälkijunassa.

Hauska triviatieto on myös se, että Elsie oli kuvausten alkaessa juuri lopettanut kahdeksannen luokan itsekin ja aloittamassa high schoolia. Toisin kuin Kayla, hän kuvailee itseään meneväksi ja puheliaaksi.

Ohjaaja Bo Burnham halusi rooliin nuoren tytön siksi, etteivät kaikki ajattelisi häntä itseään projisoimassa omaa nuoruuttaan hahmoon ja myös siksi, että seurattuaan vloggaajia hän huomasi, että pojat puhuivat videopeleistä, tytöt sieluistaan ja tunteistaan.

Bo Burnham itse on syntynyt vuonna 1990, ja hänen vuonna 2006 starttaamansa YouTube-videot ovat rikkoneet jo 300 miljoonan katsojan rajan. Hän on myös muusikko, näyttelijä ja runoilija. Burnham kuuluu Yhdysvaltojen nuorimpina aloittaneisiin standup-koomikoihin.

Hänen teemoihinsa ovat liittyneet musiikin ohella rodun, sukupuolen, seksuaalisuuden ja uskonnon eri näkökulmat, jotka ovat herättäneet runsaasti kohua. Hän on esimerkiksi joutunut homofobiasta syytetyksi, vaikka hänen tarkoituksensa oli juuri päinvastainen.

Elokuvan ydin on ikään kuuluva identiteetin seilaaminen, jota sosiaalinen media pirstaloi.

Kayla tubettaa elämänohjevideoita ymmärtäen itsekin, ettei osaa toimia ohjeidensa mukaisesti. Elämä tapahtuu Instassa ja Snäpissä – ja yleensä muiden elämä, ei oma.

Kaylan isä (Josh Hamilton) on yksinhuoltaja, joka yrittää ylittää sukupolven kuilun, turhaan. Hän on ylpeä tyttärestään, mutta kummankin on vaikea saada otetta toisistaan.

Tätä on aito elämä: kipuja, virrassa ajelehtimista, toisten matkimista, pelkoa ja pieniä iloja.

Vika viikko (2018) sunnuntaina TV2 klo 21.00

Draama ★★★