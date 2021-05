Tyttärensä itsemurhasta toipuva Zack Snyder palaa ohjaajaksi – uunituore Netflix-elokuva sijoittuu zombimaailmaan

Zombileffa Army of the Dead on ohjaaja-käsikirjoittaja Zack Snyderin paluu juurilleen. Edellinen ohjaustyö, supersankarielokuva Justice League, katkesi Snyderin tyttären itsemurhaan.

Army of the Deadin kasinolla rahanhimoiset asiakasvirrat ovat vaihtuneet verenhimoiseen zombiarmeijaan.

Elokuvahistorian aikana Las Vegasissa on nähty kaikenlaista porukkaa uhkapelaajista varkaisiin ja krapulaisiin polttariseurueisiin.

Uunituore Netflix-elokuva Army of the Dead (2021) marssittaa syntiseen kaupunkiin miljoonien ryöstökeikkaa suunnittelevan palkkasoturijoukon – ja valtavan, verenhimoisen zombiarmeijan.

On nimittäin niin, että zombien kansoittama Las Vegas on eristetty muusta maailmasta.

Scott Ward (Dave Bautista) on zombien vastaisessa taistelussa kannuksensa hankkinut lihaskimppu, jolle upporikas liikemies (Hiroyuki Sanada) tekee houkuttelevan tarjouksen: toteuta kaikkien aikojen keikka, eikä rahasta ole puutetta.

Kasinon kassaholvissa miljoonat odottavat noutajaansa.

Dave Bautista ja Hiroyuki Sanada nähdään elokuvan pääosissa.

Ward kokoaa ympärilleen sekalaisen joukon persoonallisia ja sanavalmiita sotureita, joita näyttelevät muiden muassa Omari Hardwick, Ana de la Reguera, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder ja Tig Notaro.

Las Vegasissa vastaan vaeltaa ilkeännäköisiä eläviä kuolleita ja jopa zombitiikeri.

Monsterien keskuudessa vallitsee tiukka hierarkia, jossa ylimpänä irvistelee Area 51:stä karannut Zeus-niminen alfazombi.

Zombirymistelyn ohjannut ja käsikirjoittanut Zack Snyder tunnetaan scifi- ja fantasiaelokuvista, kuten The Watchmen (2009), 300 (2007), ja viimeisimpänä supersankarielokuva Justice League (2017).

Ohjaaja Zack Snyder (keskellä) palasi zombiaiheiden pariin.

Army of the Dead on tietyssä mielessä paluu juurille. Snyderin ensimmäinen pitkä ohjaus oli vuonna 2004 valmistunut uudelleenfilmatisointi George A . Romeron vuoden 1978 zombiklassikosta Dawn of the Dead.

– Jos odottaa sataprosenttista zombisekasortoa, sitä on luvassa. Mutta mukana on myös lämpöä ja aitoja tunteita matkaa tekevän ryhmän välillä, Snyder vakuutti Entertainment Weeklyn haastattelussa.

Idea Army of the Deadista iti jo yli 2000-luvun puolella, mutta vasta vuosikymmen myöhemmin Netflix nappasi elokuvan itselleen. Silloin sovittiin samaan universumiin sijoittuvasta animesarjasta Army of the Dead: Lost Vegas sekä elokuvan esi-osasta.

Ilman ongelmia ei Army of the Dead silti valmistunut. Alkuperäiseen näyttelijäkaartiin kuulunut koomikko Chris D’Elia poistettiin elokuvasta häneen kohdistuneiden ahdisteluepäilyjen tultua julki viime vuonna. Tuolloin D’Elian osuudet oli jo kuvattu.

Hänet korvasi elokuvassa lopulta toinen koomikko, Notaro, joka näytteli omat kohtauksensa vihreän kankaan edessä.

Snyder on ajankohtainen myös Justice Leaguen vuoksi, vaikka elokuva valmistui jo muutama vuosi sitten.

Snyder aloitti elokuvan ohjaajana, mutta jättäytyi pois jälkituotantovaiheessa. Syyt olivat traagiset: Snyderin 20-vuotias tytär teki itsemurhan maaliskuussa 2017. Projektin saattoi loppuun Josh Whedon, ja se on omistettu Snyderin tyttärelle.

Sinnikkäät fanit vaativat kuitenkin alkuperäisen ohjaajan viimeistelemää elokuvaa, ja HBO julkaisi Zack Snyder’s Justice Leaguen tämän vuoden maaliskuussa.

Army of the Dead perjantaina 21.5. Netflixissä.