Marilyn Monroe lauloi JFK:lle vartaloa nuolevassa mekossa – tämä ikoninen asu huutokaupattiin 4 miljoonalla eurolla

Brittidokumentissa huutokaupataan Marilyn Monroelle kuulunutta omaisuutta, joita keräilijät himoitsevat. Kuuluisat alastonkuvat myydään 300 000 dollarilla.

”Paljon onnea, herra presidentti”, Marilyn Monroe laulaa presidentti John F. Kennedylle arkistopätkässä vuodelta 1962. Monroen yllä on vartaloa nuoleva mekko, johon kiinnitetyt tekojalokivet säihkyvät valokeilassa.

Ruutu+ -palvelussa nähtävissä olevassa brittidokumentissa Marilyn Monroe – harvinainen huutokauppa (Auction of a Lifetime, 2017) käydään läpi Monroen vaiherikasta elämää myynnissä olevien esineiden kautta.

Kaupan on esimerkiksi Monroen unipäiväkirja, muistiinpanoja sekä rooliasuja. Osalla esineistä on ainutlaatuinen tarina, mikä tekee niistä keräilijöiden himoitsemia kohteita.

Yksi sellaisista on mekko, joka yllään Monroe lauloi JFK:lle suhdehuhujen velloessa.

Ikoninen asu myytiin vuonna 2016 ällistyttävään, noin 4 miljoonan euron hintaan. Se teki mekosta yhden kaikkien aikojen arvokkaimmista popkulttuurin muistoesineistä.

Tältä näyttää 4,81 miljoonalla dollarilla myyty Monroen iltapuku.

Monroe tiesi jo esiintyessään, että katseet kohdistuisivat häneen, joten asun täytyi olla häikäisevä.

– Hän halusi näyttää uskomattomalta, kertoo mekon suunnittelutiimiin kuulunut Bob Mackey dokumentissa.

– Puku perustui ideaan, että Marilyn olisi ikään kuin alasti, ainoastaan timanttien peittämänä.

Dokumentti kertaa Marilyn Monroen tarinan esineiden kautta.

Mekon huutokaupasta ostanut Ripley’s Believe It or Not! -museoketju rikkoi samalla maailmanennätyksen: ikonisesta asusta tuli kaikkien aikojen kallein huutokaupattu mekko.

Kauppansa tekivät myös alastonkuvat, joissa Monroe oli poseerannut ennen suurta menestystään. Vanhat otokset nousivat myöhemmin uhkaamaan tähden uraa, sillä moinen skandaali ei elokuvastudiota miellyttänyt.

Monroe ei kuitenkaan suostunut häpeämään. Lehdistön kysyessä, mitä hänellä oli ollut kuvauksissa päällä, hän vastasi ”radio”.

Kuten tiedetään, Monroen ura ei noihin otoksiin kaatunut. Punaista samettia vasten otetuista kuvista maksettiin dokumentissa nähtävässä huutokaupassa hulppeat 300 000 dollaria.

Dokumentissa riittää puhujia. Monroen tietoisesti luomaa imagoa pohtii häntä ihaileva näyttelijä Ellen Burstyn, joka tapasi tähden ainoastaan kerran. Sen vuoksi mietityttää, mistä Burstynin tarkat analyysit ovat peräisin.

Elämäkertakirjailija ja professori Lois Banner puolestaan latelee intiimejä tietoja tähden ja tämän kolmannen aviomiehen, näytelmäkirjailija Arthur Millerin seksielämästä.

– Miller ei ollut saanut hyvää seksiä ennen Marilyniä, joka puolestaan oli sillä saralla hyvin kokenut. Hän räjäytti miehen tajunnan, Banner muotoilee dokumentissa.

Nämä irralliset paljastukset alleviivaavat tarpeettomasti kuvaa Monroesta aikansa seksisymbolina.

Monroe halusi näytellä myös vakavia rooleja. Mahdollisuus siihen tarjoutui elokuvassa Bussipysäkki (1956), jossa Marilynin lauluosuus jätettiin tarkoituksella yhden kappaleen mittaiseksi.

Siksi on hieman surullista, että elokuvan tiimoilta huutokaupataan juuri tuossa kohtauksessa Monroen päällä nähty pikkiriikkinen asu.

Huutokaupattavana on useita Monroelle kuuluneita tavaroita, vaatteita ja esineitä.

Monroen viimeisiä aikoja leimasivat terveydelliset ongelmat ja riippuvuudet, mistä muistuttavat huutokaupattavana olevat lääkepurkit.

Tähti kuoli 36-vuotiaana – vain muutama kuukausi JFK:lle esittämänsä laulun jälkeen.

Marilyn Monroe – harvinainen huutokauppa, Ruutu+