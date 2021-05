Helmi-Leena Nummela avautuu äitiyden kovista odotuksista – sortui itsekin suorittamaan liikaa ja uupui

Tuore äiti Helmi-Leena Nummela yritti tehdä liikaa kaikkea ja uupui. Nyt tasapaino on löytynyt ja arki on taas ihanaa.

Suomalaisen sairaaladraaman supertähti Syke saa jatkoa, kun uuden kauden jaksot starttaavat kesällä Ruudussa. Yksi ohjelman tuoreimmista kasvoista on Helmi-Leena Nummela, 34, joka esittää ohjelmassa suorapuheista sairaanhoitajaa, Jannica Ronkaista. Nummela on ollut Sykkeessä mukana seitsemännestä kaudesta saakka.

Nummela ei voi paljastaa uusista jaksoista vielä paljoakaan, mutta lupaa, että kiinnostavia juonikuvioita on luvassa.

– Minusta on ihanaa nähdä, kuinka Jannican rooli kasvaa kasvamistaan. Mitä pidemmälle mennään, sitä enemmän Jannica pääsee tosipaikkojen äärelle, Nummela kertoo.

Helmi-Leena Nummela näyttelee Sykkeessä suorapuheista Jannicaa, joka tunnetaan sairaanhoitajien keskuudessa huolettomana bilehileenä.

Jannican näyttelijä kuvailee roolihahmoaan ”härvääjäksi”, joka tykkää hämmentää soppaa. Mutta mitä pidemmälle sarja etenee, sitä syvempiin vesiin päätyy myös Jannica. Nummela kertoo ammentaneensa suorasanaisen ja pinnallisen Jannican rooliin vaikutteita omasta teini-iästään.

– Jannicaa on herkullista näytellä, sillä hän ei ole yhtään kädenlämpöinen. Hänen mielenliikkeitään ei tarvitse arvailla, ja siihen minäkin pyrin omassa elämässäni. En ole sellainen, että jäisin kyräilemään, vaan haluan kohdata ihmiset ja tilanteet suoraan, Nummela selittää.

Helmi-Leena Nummela on joutsenolaislähtöinen näyttelijä, joka valmistui Teatterikorkeakoulusta teatteritaiteen maisteriksi vuonna 2014. Pääosan urastaan hän on tehnyt teatterissa, mutta ajautui teatterilavoilta kameroiden eteen sen jälkeen, kun hänet nähtiin Putouksessa vuonna 2018. Nummela kertoo olevansa iloinen urakehityksestään.

– Olen saanut tehdä paljon teatteria ja päärooleja, joista tulin hetkeksi kylläiseksi, joten oli tosi ihanaa päästä tekemään kamerahommia ja olen nauttinut niistä tosi paljon. Syke on kameranäyttelemisen lyhyt oppimäärä, siinä pitää olla tehokas eikä ole aikaa vaiheilla.

Sketsiohjelma Putouksen kautta hän tapasi myös nykyisen puolisonsa, juontajana ja laulajana tunnetun Roope Salmisen, 31. Pariskunta sai esikoisensa vuosi sitten huhtikuussa, juuri niihin aikoihin, kun koronapandemia oli pahimmillaan.

– Olin ihan viimeisilläni raskaana, kun kuvausjakson oli määrä loppua. Sitten tuli korona ja kuvaukset menivät poikki. Synnytin, ja kesällä kuvasimme loppuun jäljelle jääneet kuusi jaksoa.

Nummelan raskautta ei käsikirjoitettu ohjelmaan, vaan pyöristynyt vauvamaha piilotettiin kuvakulmien ja puvustuksen avulla.

– Nyt kun katson vanhoja matskuja, näen kyllä raskauden omista kasvoistani, vaikka maha olikin piilossa. Mutta jos katsoja on tarinan imussa, hän tuskin kiinnittää siihen huomiota, Nummela puntaroi.

Sairaalasarjan tekeminen on täysin oma taiteenlajinsa. Sykkeen kuvauksissa on aina oikea lääkäri paikalla, jonka tehtävä on opastaa näyttelijöitä tarpeen tullen.

Sairaalasarjan tekeminen maailmanlaajuisen pandemian aikana on ollut Nummelan mukaan silmiä avartavaa. Sen lisäksi, että hän on oppinut paljon uutta hoitoalan asioista, kunnioitus tosimaailman tekijöitä kohtaan on noussut. Jaksojen aiheet ovat välillä niin hurjia, että ne seuraavat pääkopassa kotiin saakka.

Viime aikoina erityisen vaikeaa on ollut kohdata lapsiin kohdistuvaa kipua tai vääryyttä. Äitiys on tehnyt herkäksi.

– En kestä sellaista yhtään. Äitiyden mukana on tullut huoli omasta lapsesta, mutta myös tietoisuus siitä, kuinka paljon maailmassa on lapsia ilman turvallista syliä.

Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen luonnistuu Nummelan perheessä hyvin, vaikkakin se vaatii hieman järjestelyä. Niinä hetkinä, kun vanhempien omia aikatauluja on mahdoton sovittaa yhteen, lasta hoitaa hoitaja. Aluksi tuore äiti yritti itse suorittaa liikaa, joka johti väsymiseen. Nyt tasapaino on löytynyt.

– Yritin tehdä vähän liikaa kaikkea: työskennellä, liikkua ja nähdä ystäviä. Kun paketin pitää simppelinä, ja töiden lomassa on sekä omaa palautumisaikaa että aikaa perheelle, niin arki on mukavaa. Kun työ on noin intensiivistä, haluan pitkälti viettää muun ajan lapseni kanssa.

Nummelalle tuli yllätyksenä, miten paljon uuteen äitiin kohdistetaan odotuksia. Siinä missä äitiys on antanut hänelle paljon, se on nostanut esiin myös pään sisäisiä ristiriitoja.

– Ihmiset tekevät oletuksia äitiydestä ja siihen liitetään paljon enemmän suorituspaineita kuin isyyteen. Sen ei enää tänä päivänä pitäisi olla niin. Tässä asiassa kohtaa välillä aika vanhanaikaisia asenteita, Nummela pohtii.

– Minullakin oli vanhentunut ajatus siitä, mitä kaikkea äidin pitäisi olla ja tehdä. Myöhemmin olen ymmärtänyt, että sehän riittää, kun olet epätäydellinen äiti juuri sellaisena kuin olet, ja olet lapsellesi läsnä.

Syke-sarjan 10. tuotantokausi Ruudussa 4. kesäkuuta alkaen.

