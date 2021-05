Charlize Theron oli teini, kun hänen äitinsä tappoi isän – tragediasta ja aksentista kärsineen tähden tie huipulle

Charlize Theron haaveili tanssijan urasta. Sen sijaan hänestä tuli Hollywood-tähti, joka loistaa sekä draamoissa että toimintarooleissa.

Kesäkuisena yönä vuonna 1991 teini-ikäisen Charlize Theronin isä Charles palasi veljensä kanssa kotiin ryyppyreissulta. Isän kädessä oli ase, jolla hän ampui ensin lukittua porttia, sitten keittiön ovea.

15-vuotiaan Charlizen ovelle päästyään isä uhkasi tappaa sekä hänet että vaimonsa. Äiti Gerda ehti ensin: tämä ampui molempia miehiä, ja pahalla päällä ollut isä sai surmansa.

– Isäni oli iso mies, pitkä, hoikkasäärinen, isomahainen, Theron kuvaili amerikkalaisen ABC-kanavan tv-haastattelussa 2004.

– Hän saattoi olla hyvin vakava, mutta rakasti nauraa ja nautti elämästä. Hänellä oli myös sairaus. Hän oli alkoholisti, Theron summasi.

Charlize Theron äitinsä Gerdan kanssa 2004.

Syyttäjä totesi äidin toimineen itsepuolustukseksi. Theron kuvaili tapahtumien piirtyneen hänen sydämeensä kuin tatuoinnin arpi.

– Se on osa minua, mutta se ei hallitse elämääni, Theron totesi.

Nuoruuden tragediaa seuranneiden 30 vuoden aikana Theron on ladannut rooleihinsa usein sekä haavoittuvuutta että voimaa. Yhdistelmä toi hänelle myös Oscar-palkinnon: elokuvassa Monster – Aileen Wuornos (2003) hän muuntautui raskaan maskeerauksen kera suomensukuiseksi sarjamurhaajaksi.

Etelä-Afrikassa syntyneen ja varttuneen Theronin tie Hollywoodiin ei ollut ilmiselvä. Teini-iässä Charlize piti itseään ensisijaisesti tanssijana.

Mallikilpailun voitto vei 16-vuo­tiaan Charlizen vuodeksi Milanoon. Tätä seurasivat baletti­opinnot New Yorkissa, mutta ura tanssijana tyssäsi polven pettämiseen.

Avuksi tuli jälleen äiti, joka kehotti tytärtään hakeutumaan Los Angelesiin näyttelijäksi.

– Näytteleminen tuntui oikealta heti ensimmäisellä kerralla, Theron kuvaili The New York Timesille 2008.

– Aksenttini oli iso ongelma. En ollut puhunut englantia ilman eteläafrikkalaista korostusta, joten minun oli opeteltava englanti uudestaan, Theron kuvaili.

Mallintöistä oli aluksi apua myös Hollywoodissa: rikoskomediaa Vaarojen laakso (1996) markkinoitiin näyttävästi ammattitappajaa näytelleen Theronin julistekuvalla.

Paholaisen asianajajan (1997) läpimurtoroolin jälkeen Theron piti kuitenkin puolensa, jotta hän sai muitakin kuin nättien nuorten naisten rooleja. Ohjaaja Patty Jenkinsin tarjoama tappajan rooli Monster-draamassa oli niille tietoinen vastapaino.

Draamaroolien ohella Theronista on viime vuosina kuoriutunut myös uskottava toimintaelokuvien tähti.

Netflixin viime vuoden isoja hittejä oli kuolemattomista sotureista kertova The Old Guard. Tekeillä on myös jatko-osa rytisevälle agenttiseikkailulle Atomic Blonde (2017).

Kubo ja samuraiseikkailu perjantaina 21.5. TV5 klo 19.00 & Tully perjantaina 21.5. Teema & Fem klo 21.00