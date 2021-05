Big Brother -asukkaat yllätettiin toden teolla – Pyhimys pelmahti paikalle erikoisen tehtävän kera

Pyhimys auttaa Big Brother -talon asukkaita biisinteossa. Valmiit tuotokset esitetään illan suorassa lähetyksessä.

Big Brother -talossa on edetty jo finaaliviikolle saakka. Jäljellä olevat asukkaat Sara, Markku, Nina, Aleksi ja Petra ovat nauttineet talossa olosta pian kokonaiset 16 vuorokautta. Ilmoilla oli selvästi jo hieman haikeutta asukkaiden viettäessä viimeistä tiistaitaan Big Brother -talossa.

Finaaliviikkoon mahtuu luonnollisesti myös yllätyksiä ja pian taloon kantautuikin tuttuakin tutumpi kuulutus: “Tämä on Big Brother. Teille on postia.” Aleksi lähti välittömästi kohti postilaatikkoa, nappasi kirjeen ja palasi muiden asukkaiden pariin.

Pian asukkaille selvisi, että finaaliviikon kunniaksi Isoveli haluaa asukkaiden summaavan mennyttä matkaansa musiikillisen ilmaisun avulla. Biisileiri-nimellä kutsuttu päivätehtävä nostatti tunnelmaa asukkaiden keskuudessa toden teolla.

– Te pääsette nyt tekemään yhteisen musiikkikappaleen ja siihen saatte avuksenne palkitun artistin. Esitätte teoksenne myöhemmin tämän illan suorassa lähetyksessä, Aleksi luki ääneen kirjettä muille asukkaille.

– Ei oo todellista, Nina huudahti.

Koska turvallisuus on Isoveljelle kaikki kaikessa, noudatetaan tehtäväalueella tarkasti turvavälejä. Asukkaiden alue on lattian punaisen viivan oikealla puolella. Viivaa ei saa ylittää missään tilanteessa. Tehtävän aikana asukkailla on käytössään talon vessa ja päiväkirjahuone.

Asukkaat intoutuivat veikkailemaan, kuka palkittu artisti heitä mahtaisi tehtävässä avittaa. Pian Isoveli jo kehottikin heitä siirtymään tehtäväalueelle.

– Mähän sanoin, Markku hihkaisi tunnistaessaan Pyhimyksen, joka on saapunut Big Brother -universumiin luottotuottajansa Väinön kera.

Asukkaat esittävät kappaleensa illan suorassa Big Brother -lähetyksessä. Illan päätteeksi yksi asukkaista jättää Big Brother -talon taakseen. Kilpailun voittaja selviää torstaina 20. toukokuuta.

Big Brother Nelosella joka päivä klo 21.00.