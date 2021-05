Selviytyjissä yllätyspudotus! Niko Saarisen huikea juoni lässähti pahemman kerran – teki heimoneuvostossa viimeisen uhrauksen

Niko Saarinen antoi oman koskemattomuusamulettinsa Suvi Pitkäselle.

Selviytyjät Suomessa nähtiin lauantai-iltana dramaattinen heimoneuvosto, kun Niko Saarinen luovutti koskemattomuusamulettinsa Suvi Pitkäselle ja hänet passitettiin kotimatkalle.

Jos hän olisi pitänyt amuletin itsellään, lopputulos olisi ollut toinen ja hän olisi saanut jatkaa kisassa. Nikolla oli hallussaan varjoamuletti, jonka hän sai käyttää vain, jos joku muu kilpailijoista käyttää ensin oman amulettinsa heimoneuvostossa. Kristian Heiskari käytti koskemattomuusamulettinsa ja varmisti näin paikkansa jatkossa.

Niinpä Niko käytti varjoamuletin, mutta päätti pelastaa sillä liittolaisensa Suvin.

– Tiedostin, että pistin itseni eturintamalle. Tänään otin osumaa ja mun matka päättyi, Niko sanoo.

Saarinen kertoo kameroille ottaneensa tietoisen riskin ja olleensa valmis uhraamaan itsensä, jotta Suvi Pitkänen saa jatkaa kisassa.

Hän myös uskoo, että antamalle amulettinsa Suville, tämä voi vaikuttaa enemmän tulevien heimoneuvoston lopputuloksiin kuin mitä hän itse olisi voinut.

– Ainoa henkilö, johon luotin, oli Suvi. Suvi oli mun pelin kannalta todella tärkeä. Jos kaikki muut näin pelkästään pelinappuloina, niin Suvin ja mun liitossa oli jotain sellaista, mitä tarvitsee tuolla, että sun pää pysyy kasassa, Niko sanoo.

– Mun kauhukuvissa kaksikko, joka menee finaaliin, olisi Kristian ja Archie. Toisaalta joku pienen pieni piru istuu mun olkapäälle ja sanoo, että Archie ois jopa loistava voittaja tälle kaudelle. Kaikki me tiedetään, että Arhie on ollut niin monta kertaa vaarassa pudota, mutta nyt, Archie on yksi viisikosta, hän pohtii.

Suvi Pitkäsen kanssa liittoutunut Niko huijasi muita väittämällä, että hänen hallussaan on mystinen amuletti, jolla hän voi pelastaa putoamassa olevan kisaajan vielä äänestyksen ja äänten luvun jälkeenkin. Juoni kuitenkin lässähti ja hän joutui kotimatkalle.­

Niko hykertelee, että Archie voi lopulta voittaa koko kisan.

– Kaikissa sarjoissa on hyvikset ja pahikset, ja Archie on se pahis, niin pitääks joka tarinalla olla aina onnellinen loppu? Mun mielestä ei! Joten Achie vois jopa olla voittaja! Niko heittää.

Hotellihuoneessa Niko katsoo itseään pelistä viikkojen tauon jälkeen kauhistuneena. Hän on laihtunut roimasti ja kuvailee näyttävänsä vanhemmalta kuin ennen.

– Jos jotkut ovat nuorentuneet tuolla, mä olen ehkä 30 vuotta vanhemman näköinen, mitä yleensä. Ja mun vaatteet on ihan jätti-isot! Mä en käsitä tätä vielä! Niko sanoo ja silittää vatsaansa.

– Selviytyjät ei ole fyysisesti rankka, vaikka oltiin pohjolassa, ja kylmyys ja nälkä painoi meitä, mutta kyllä toi pelaaminen on aika rankkaa. Ei turhaan sanota, että Selviytyjät on maailman rankin reality. Sitähän tää on!

Niko epäilee, että Archie (kesk.) ja Kristian selviävät finaaliin asti. Hän luovutti oman koskemattomuusamulettinsa liittolaiselleen Suville.­

Hän kertoo kameroille pyrkineensä kisan aikana tarkkailemaan muita ja laatineensa tarkan pelistrategian.

– Halusin ottaa Selviytyjissä asenteen, että vähän seuraisin sivusta ja siinä mä ehkä onnistuin. En ollut niin oma itteni. En sano, että esitin mitään, mutta vähän himmasin. En ollut niin Niko Saarinen, Niko avaa pelistrategiaansa.

Selviytyjät Suomi lauantaisin 20 Nelosella. Nelonen ja Ilta-Sanoma kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.