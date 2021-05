Linnan juhlien jatkoilla rintansa paljastaneet aktivistit kertoivat Ylellä tempauksen rajuista seurauksista: ”Yksi pieni nänni kaataa koko Suomen”

Ylen Perjantai-ohjelmassa keskusteltiin tasa-arvosta ja kehorauhasta.

Ylen Perjantai-lähetyksessä kuultiin eilen suoraa puhetta rinnoista, kun vieraina olivat tuore Diili-voittaja Sointu Borg sekä aktivistit Sandra Marins ja Säde Vallarén. He olivat studiossa puhumassa tasa-arvosta, kehorauhasta ja rinnoista.

– Vartaloni on saanut viime aikoina niin paljon huomiota, että olen välillä heittänyt vitsillä, että Diilin voitti kaksi tissiä, Borg heitti ohjelmassa.

Tamperelainen Borg kertoi kohdanneensa erilaista vartalon kommentointia ja arvostelua kouluajoilta saakka.

– On ollut elämässäni hetkiä, että olen miettinyt, että olenko mä tehnyt jotain ihan kauheaa syntiä. Toivon, että nuoret naiset ymmärtää, että ihmiset riittävät omana itsenään, eikä kaikkeen tarvitse pyytää ympäristön lupaa.

– On outoa, että lisääntymisikäisen naisen keho on ikään kuin yleistä riistaa.

Borg tunnetaan bisnesälynsä lisäksi näyttävistä somekuvistaan, joissa hän joskus tykkää näyttää myös paljasta pintaa. Borg kertoi kuulleensa moneen otteeseen, ettei hänen rohkea somepresenssinsä kuulu yritysmaailmaan.

– Se on mun tapa kanavoida naiseuttani ja mulla pitäisi olla siihen oikeus, mutta se on jännä, että mä törmään jatkuvasti siihen kysymykseen, että mikä tarve sulla on.

– Se viesti on ollut jo pitkään mulle, että mun pitäisi olla hillitympi.

Borg painotti haastattelussa, ettei kaikkien tulisi olla yhtä rohkeita kuin hän, vaan kaikilla on oikeus omiin rajoihinsa.

– Viestini ei ole tässä se, että jokaisen naisen on laitettava tissit tiskiin, vaan että jokaisella olisi kehorauha elää omannäköistä elämää, hän summaa.

Perjantai-lähetyksessä Sean Ricksin vieraina nähtiin myös aktivistit Sandra Marins ja Säde Vallarén. Itseään tissiaktivisteiksi tituleeraavat Marins ja Vallarén kertoivat ohjelmassa saavansa suoranaisia vihaviestivyöryjä aktivisminsa vuoksi.

He saivat ensimmäiset tappouhkaukset järjestettyään tissiflashmobin Helsingin Hietaniemen uimarannalla kesällä 2019.

Kun Marins saman vuoden itsenäisyyspäivänä näytti nänninsä suorassa lähetyksessä Linnan jatkoilla Ylen tv-kameralle, pelkästään tappouhkauksia tuli tuhat.

Marins ja Vallarén kertoivat halunneensa herättää keskustelua tasa-arvoisuudesta.

– Sen oli tarkoitus shokeerata. Emme halunneet loukata ketään, mutta ikävää jos se nänni nyt jotakuta loukkasi. Sitä voi ehkä tarkastella, että miksi se loukkaa niin paljon, Marins sanoi ohjelmassa.

Sanda Marins (vas.) ja Säde Vallarén ovat perustaneet feministisen aktivistiryhmä Cult Cunthin. Sen tavoitteena on murskata kapitalismi ja patriarkaatti.­

Marins ja Vallarén kuvailivat olevansa ihmeissään, että itsenäisyyspäivänä järjestetyt mielenosoitukset eivät kiinnittäneet samalla tavalla huomiota kuin heidän tempauksensa.

– Olemme ihmetelleen monta kertaa, että samaan aikaan oli natsimarssi Helsingissä ja kukaan ei närkästynyt. Yksi pieni nänni sekunnin ajan telkkarissa on se, joka kaataa koko Suomen, Marins sanoi.

Aktivistit kuvailivat tempauksella olleen rajut seuraukset.

– Saimme parituhatta tappokommenttia, potkut töistä... Vallarén kertoi.

– Oliko sen arvoista? Sea Ricks kysyi.

Molemmat olivat sitä mieltä, etteivät he kadu mitään.

– Tekisin kaiken edelleen samalla lailla. Jos strategisesti miettii mikä on sellainen paikka, jota katsoo paljon ihmisiä... Mieluummin kaksi sekuntia primessa kuin kadulla flaijereita jakaen, Vallarén summasi.