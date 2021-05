Veronica Verhon äiti kertoo tv:ssä tyttärensä teinivuosien kipuilusta – vaikea tilanne helpottui vasta, kun ysiluokalla tehtiin selkeä sopimus

Veronica Verho avaa äitisuhdettaan uudessa Illallinen äidille -ohjelman jaksossa.

Illallinen äidille -ohjelmassa palataan lapsuusmuistoihin, kun joka jaksossa julkisuudesta tuttu henkilö kokkaa äidilleen nostalgisen herkkuaterian. Kauden toisessa jaksossa keittiötaitojaan pääsee esittelemään keittiömestari Kari ”Kape” Aihisen johdolla juontajana ja somepersoonana tunnettu Veronica Verho, 25.

Aihinen tapaa radiojuontajana työskentelevän Veronican tämän lapsuusmaisemissa Turussa. Sittemmin helsinkiläistynyt 25-vuotias Veronica on elänyt ensimmäiset 17 vuotta elämästään Turussa, josta myös Kape on lähtöisin.

– Sydän on jäänyt tänne, Verho toteaa ohjelmassa.

Illallinen äidille -ohjelman toisessa jaksossa päästään tutustumaan Veronica Verhon äitisuhteeseen.­

Kaksikko valmistaa Veronican äidille Annelille herkkuillallisen tateista, sisäfileestä ja uunijuureksista. Illan kruunaa kotoisa pannukakkujälkiruoka. Yhteisen aterian äärellä äiti ja tytär palaavat muistoissaan Veronican lapsuus- ja nuoruusvuosiin.

Äiti-Anneli paljastaa, että nuoren Veronican teinivuosiin mahtui paljon kipuilua, joka näkyi kapinointina omia vanhempia vastaan. Pahin vaihe osui kahdeksannelle luokalle.

– Hänellä oli hirveä kapinavaihe, eikä uskonut mitään. Hän ei noudattanut kotiintuloaikoja ja puhelin oli kiinni. Hän halusi laittaa vastaan kaikessa, Anneli kertoo.

Äidin ja tyttären riitely saattoi yltyä pahaksikin, sillä molemmat ovat luonteeltaan kovapäisiä.

– Me tapeltiin koko ajan. Se oli tosi vaikeaa ja mä revin hiuksia päästäni, Anneli muistelee.

Riidan jälkeen aina sovittiin ja äiti opetti tyttärelleen anteeksi pyytämisen taidon.

– Sitten kun oli leppynyt, perustelin Veronicalle, miksi olin suuttunut, Anneli kertoo.

– Sitten pyydettiin anteeksi. Se oli tosi tärkeä juttu, koska enhän mä muuten olisi oppinut miten riidat sovitaan, jatkaa Veronica.

Veronica ja Anneli Verhon sanotaan usein olevan kuin kaksi marjaa.­

Parivaljakko muistelee erästä välikohtausta, joka aiheutui siitä, että Veronica oli käynyt ottamassa ensimmäisen tatuointinsa äidiltään salaa. Nuori Veronica ikuisti ihoonsa äitinsä nimen.

– Olin silloin Turun torilla töissä, ja näytin tatuoinnin äidille siellä, jotta hän ei voisi alkaa huutamaan, Veronica muistelee pilke silmäkulmassaan.

– Hän on aina osannut nämä, äiti komppaa.

Veronican vaikea vaihe väistyi yhdeksännen luokan alussa.

– Silloin me tehtiin yhteinen sopimus, että mitä tahansa ongelmia on, hän voi luottaa minuun. Sitten se tilanne rauhoittui, äiti sanoo.

Sopimus on pitänyt tähän päivään saakka. Veronica kiittää äitiään siitä, että on aina voinut tukeutua häneen ja kertoo yhä soittavansa aina ensimmäisenä äidilleen, jos joku painaa.

– Silloin kun hänestä ei kuulu pidempään aikaan mitään, tiedän, että hänellä on kaikki hyvin, Anneli summaa.

Äiti luonnehtii tytärtään hyvin voimakastahtoiseksi mutta empaattiseksi ihmiseksi, joka ottaa aina muut huomioon. Veronican mielestä äidissä on paljon samaa. Sometähti kertoo saavansa usein viestejä siitä, kuinka paljon äiti ja tytär muistuttavat toisiaan myös ulkoisesti.

– Me ollaan kuin kopioita toisistamme, Veronica sanoo.

Veronica Verho on yksi Suomen tunnetuimmista Youtube-tähdistä ja somepersoonista. Hän on työskennellyt jo useamman vuoden myös radiojuontajana Radio NRJ:llä. Viime vuosina Verho on nähty lisäksi muun muassa Posse-, Tanssii tähtien kanssa- ja Selviytyjät Suomi -ohjelmissa.

Turusta kotoisin oleva Verho seurustelee nykyään Sohvaperunat-sarjasta tutun Juhani Koskisen kanssa. Verho on puhunut julkisuudessa avoimesti lapsettomuusdiagnoosistaan.

Illallinen äidille MTV3:lla tiistaisin kello 20.