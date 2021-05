Tänään tv:ssä elokuva, jonka eroottista kohtausta tehtiin puoli vuotta – häkellyttävä aikuisten nukke-elokuva lumoaa

Stop-motion-tekniikalla tehty Anomalisa (2015) on Charlie Kaufmanin ja Duke Johnsonin ohjaama nukkeanimaatio, jossa tekijät asettivat riman hyvin korkealle realismin tavoittelussa.

Animaatiosta vastaava ohjaaja Johnson on kertonut, että kesti puoli vuotta animoida hahmojen eroottinen petihetki. Johnson tahtoi kohtauksen olevan niin realistinen, ettei se olisi komediallinen, vaikka kyseessä ovat nukkehahmot.

Kyseinen kohtaus on lopulta niin uskottava, että sen banaalius aiheuttaa myötähäpeää. Kumpikin ohjaaja on toivonut, ettei katsoja edes muistaisi katsovansa nukkeja, ja se toive toteutuu varsin helposti.

Tekniset yksityiskohdat ovat häkellyttäviä.­

Kaufman on käsikirjoittaja-ohjaaja, jonka tavaramerkki on vinksahtaneisuus. Siitä on saatu nauttia vaikkapa elokuvissa Being John Malkovich ja Synecdoche, New York.

Anomalisa jatkaa tyyliä ja esittelee Lisan (äänenä Jennifer Jason Leigh) ja Michaelin (David Thewlis). Michael on brittikirjailija, joka Yhdysvaltojen kiertueella kuluttaa aikaa hotellihuoneessa. Hän on tympääntynyt elämän tasaisuuteen.

Animaation alkupuoli häiritsee: siinä on vain miesääniä. Maailma, jossa kuuluu ainoastaan miehen puhetta, on ahdistava. Kyseessä on nerokkaan oivaltava temppu.

Kaikki puhuvat samalla monotonisella äänellä (Tom Noonan) – paitsi yksi. Tuota tavanomaisuuden ahdingosta poikkeavaa ääntä Michael on aina etsinyt. Lisan pikantti, pehmeän naiivi epätavallisuus ihastuttaa.

Michaelin ääninäyttelijä on David Thewlis.­

Oscar-ehdokkuuden saaneessa Anomalisassa havainnollistetaan sen mekaniikkaa, kun kaksi ihmistä havaitsee toisissaan ”sitä jotakin”. Kun Michael kohtaa Lisan, hetki on satumainen, kirkas ja luonnoton. Kyseessä on rakastuminen, mutta myös pelko.

Aika ajoin jopa itse hahmot ovat tietoisia nukkeudestaan. Esimerkiksi Michael näkee peilissä kasvonsa ja huomaa, etteivät suun liike ja ääni ole samassa tahdissa. Tällaisessa surrealistisessa etäännyttämisessä Kaufman-elementit ovat vahvasti esillä.

Michael kylpyhuoneessa.­

Monitasoiset todellisuudet ja identiteetit ovat läsnä myös siinä, kun elokuvassa vihjataan pienin elein, ettei Lisa kenties ole kuin kuvitelmaa. Todellisuudella pelataan samoin kuin vaikkapa elokuvassa Tahraton mieli.

Animaatiotyyli on perusteltu: nukkemaailma kuvastaa ihmisten tasapäisyyttä. Elävillä näyttelijöillä kokemus olisi toisenlainen. Teknisesti elokuva on yksityiskohdiltaan häkellyttävä.

Animaation maailma mahdollistaisi lisää surrealistisia kohtauksia, joita Kaufmanin elokuvilta toivoo. Nyt niitä on vain vähän, mutta yleistunnelma on väkevästi puhutteleva.

Ohjaaja-tuottaja Duke Johnson työssä.­

Anomalisa, perjantaina 14.5. Teema & Fem klo 21.25