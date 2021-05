Laulaja Janita muutti New Yorkiin teini-ikäisenä ja alkoi luoda uraa artistina – tällaista on arki koronan runtelemassa kaupungissa

Janitan uusi levy on ”uhmakas ja riemukas”. Sama on tunnelma hänen kotikaupungissaan New Yorkissa, jonka artisti uskoo toipuvan koronavuodesta entiseen loistoonsa.

Eläkeikäinen nainen luo silmäyksen Janitaan, joka poseeraa valokuvaajalle arvokkaan vanhan asuintalon edessä New Yorkin Greenwich Villagessa.

– Onko tässä kuvaus menossa? hän kysyy.

– Noilla portailla niitä on koko ajan. Nuo kukat ovat niin kauniit.

Nainen jatkaa jutustelua. Hän sanoo olevansa oikeasti 25-vuotias, mutta vanhan asunnon ylläpito on kuulemma vanhentanut häntä. Nainen kertoo yrittävänsä päästä kiinteistöstä eroon.

– Tämä tulee aina olemaan paikka, johon artistit tulevat kehittämään itseään, vuonna 1996 kaupunkiin muuttanut Janita sanoo.

Kohtaus on tyypillistä New Yorkia. Missä muualla poseeraavat julkkikset ovat arkipäivää? Missä muualla joku veistelee ventovieraille vitsiä siitä, kuinka suuri riesa miljoona-asunnon omistaminen on?

Tämä on kaupunki, johon Janita rakastui saapuessaan sinne 17-vuotiaana.

Suomessa jo teininä suursuosioon noussut laulaja jäi New Yorkiin, jossa hän on luonut uran indie-muusikkona. Hän on ammentanut jo neljännesvuosisadan inspiraatiota kohtaamisista, joita maailman vetovoimaisin metropoli tarjoaa.

Vuosi sitten keväällä New York kuitenkin muuttui. Ihmiset vetäytyivät asuntoihinsa. Tuhannet pakenivat kaupungista. Ambulanssien sireenit ulvoivat tauotta. Ruumisrekat pysäköivät katujen varsille.

Lehdissä pohdittiin, onko koronaviruspandemia New Yorkin loppu. Kuka haluaisi enää elää ahtaassa ja kalliissa kaupungissa, kun työt pystyi tekemään etänä? Onko tarunhohtoinen New York mennyttä?

Janitaa kysymys hymyilyttää.

– Tuntuuko sinusta siltä? hän sanoo ja levittää kätensä.

– New York on New York.

Sen verran koronavirus Janitan suunnitelmia sotki, että uuden levyn julkistus siirtyi vuodella.

Ja todellakin, New York on heräämässä taas henkiin. Kaunis kevätpäivä on saanut ihmiset liikkeelle. Moni on luopunut kasvomaskistaan, sillä kaupungin asukkaista yli puolet on jo saanut koronavirusrokotuksen. Puistikosta pauhaa menevä musiikki.

– Ei missään muualla ole tällaista kulttuurien sekasotkua ja niin energisoivaa, eteenpäin puskevaa fiilistä. Kyllä New York selviää, Janita sanoo.

– Tämä tulee aina olemaan paikka, johon artistit tulevat kehittämään itseään ja pääsemään eteenpäin. Täällä hankautuu jatkuvasti toisia ihmisiä, ajatusmaailmoja ja erilaisia kulttuureja vasten. Se on taiteilijalle tai kenelle tahansa luovalle tekijälle tosi inspiroivaa.

Janita ei jättänyt New Yorkia edes pandemian aikana. Sen verran koronavirus hänen suunnitelmiaan sotki, että uuden levyn julkistus siirtyi vuodella. Hänen yhdeksäs levynsä Here Be Dragons julkaistaan 14. toukokuuta.

– Itse asiassa tämä on ollut todella produktiivinen vuosi minulle. Olemme julkaisseet sarjan sinkkuja vuoden mittaan, Janita kertoo.

– On ollut mahdollista tehdä jokaisesta sinkun julkaisusta tapaus. Olen tehnyt kolme musavideota ja teen nyt neljättä, joka tulee ensi kuussa ulos.

Vaikka New York pysähtyi, Janitan luovuus ei tyrehtynyt.

– Partnerini on artisti. Olemme tekemisissä toistemme kanssa jatkuvasti, joten säkenöivä luova tekeminen on säilynyt. Ei ole tullut yhtään sellainen fiilis, että junnaan paikallani.

Greenwich Villagessa poseeraavan Janitan yhdeksäs albumi Here Be Dragons julkaistaan tällä viikolla.

Janita, 42, kuvaa uutta levyään yhtä aikaa uhmakkaaksi ja riemukkaaksi.

– Se on kombinaatio tunteita, joita en ole aikaisemmin yhdistellyt. On tullut uitua syvissä ja synkeissä vesissä moneen kertaan, hän sanoo.

– Nyt olen omassa elämässäni onnellisemmassa vaiheessa kuin koskaan aikaisemmin. Siitä tulee tietynlainen riemukkuus mukaan.

Uhmakkuus tarkoittaa rajojen vetämistä. Janita sanoo saaneensa tarpeeksi kiusaajista mutta ei halua nimetä niistä kuin yhden. Hän oli äänestämässä Donald Trumpin ulos Valkoisesta talosta.

– Hän myrkytti koko maan ilmapiirin.

Janita kertoo saaneensa tähän mennessä julkaistuista kappaleista poikkeuksellista palautetta.

– Olen saanut tosi paljon pitkiä, henkilökohtaisia, hyvin intiimejä koskettavia viestejä sosiaalisen median kautta, hän sanoo.

– Tuntuu siltä että kappaleet ovat kolahtaneet tosi kovaa ihmisille, ja se on tietysti erityisen palkitsevaa artistille.

Janita sanoo levyä uransa parhaaksi.

– Koen olevani omien kykyjeni huipulla artistina, muusikkona ja säveltäjänä. Musta tuntuu, että osaan nyt ilmaista asioita, joita en osannut aikaisemmin ilmaista, hän sanoo.

– Tietysti se on pitkän työn tulos. Ei se aina mene niin, että kasvaa ja kehittyy, ja siitä mä olen tosi ylpeä. Olen kuitenkin nuorena aloittanut urani. On ihana fiilis, kun on päässyt menemään eteenpäin nämä vuodet. Tyydytys lienee samankaltainen kuin Janitan rakkaassa harrastuksessa puutarhanhoidossa.

Se oli yksi hänen henkirei’istään koronavuoden aikana.

– Sekin on todella palkitsevaa, kun pitää jotain syksyllä maan alle, ja sitten se kasvaa täydellisenä ulos kevään koittaessa: Mä tein tuon, sain tuon tapahtumaan.

New Yorkin kaduilla näkyy taas hymyjä, ja yksi niistä on Janitan.

Tyyli sadan vuoden takaa

Janita erottuu New Yorkin kaduilla tyylillään. Hän pukeutuu yleensä 1920-luvun miesten pukuihin. Osa hänen vaatteistaan on sata vuotta vanhoja.

– Albert Einsteinilla oli periaatteessa kymmenen versiota samasta puvusta. Hän ei halunnut miettiä, mitä laittaa seuraavana päivänä päälle. Mulla on vähän sama, mulla on aika rajallinen repertuaari. Se on ihanaa, Janita sanoo.

Janita luottaa pukeutumisessaan klassiseen 1920-luvun tyyliin.

Janita kertoo ihailleensa 1920-luvun estetiikkaa lapsesta saakka. Nuoren artistin vaatteista päättivät kuitenkin muut. Vasta iän myötä Janita sai rohkeuden luottaa omaan tyyliinsä.

– Mua inspiroi Katharine Hepburn. Hänellä oli androgyyninen tyyli.Ei kukaan ajatellut että hän ei ole naisellinen. Ei tämä tarkoita, että olen miehekäs mitenkään, se on mun oma tyylivalinta.

