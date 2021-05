Hannu Karpo on ollut suomalaisten viimeinen oljenkorsi – vääryyksistä tuli 10 000 postia vuodessa

Kansan silmissä Hannu Karposta kasvoi tv-ohjelmien myötä oikeuslaitostakin suurempi instituutio. Koulutetulle katsojalle miehen journalismi oli ehkä ”sosiaalipornoa”, mutta suurelle yleisölle Karpo on sankari.

Kotimaisen tv-journalismin legendasta Hannu Karposta, 79, kertova dokumenttielokuva saa nyt tv-ensi-iltansa . Elokuva kuvaa Karpon vuosikymmeniä kestänyttä uraa toimittajana sekä käänteitä, jotka tekivät Karposta ilmiön ja koko kansan tunteman tv-kasvon.

Hänen tavaranmerkikseen muodostuivat karvahattu ja suuri, tuulisuojattu mikrofoni.

Hän oli syrjäkylien ihmisten asialla, vaikka on itse paljasjalkainen helsinkiläinen. 1960–70-lukujen suuri rakennemuutos ja muuttoaalto maaseudulta uudisti suomalaisten arvoja ja tapoja sekä kohotti elintasoa, mutta kaikki eivät pysyneet kehityksessä mukana. Heidän äänensä kuului Karpon journalismissa.

Toimittaja muistetaan parhaiten MTV3:n Karpolla on asiaa -ohjelmasta, joka alkoi 1983 ja loppui vuonna 2007 Karpon jäätyä eläkkeelle. Pitkä ja monipuolinen ura oli kestänyt yli 50 vuoden ajan. Hän työskenteli 27 vuotta Yleisradiossa sekä 25 vuotta MTV3:lla.

Dokumentin mukaan Karpo ei suuremmin pitänyt tv-kameran edessä olemisesta.­

Hänet tunnetaan myös muun muassa Liikennekarposta ja Karpon joulupaketista.

Karpo on tallentunut kansakunnan muistiin oman tiensä kulkijana, joka raportoi väsymättä suomalaisten kohtaamista vääryyksistä.

– Sellainen kymmenentuhatta aihe-ehdotusta tuli vuodessa. Silloin ei luojan kiitos ollut näitä nettejä olemassa, Karpo toteaa elokuvassa.

Maailma, Suomi, media ja journalismi ovat käyneet läpi suunnattoman murroksen Karpon toimittajan uran aikana. Dokumenttielokuvassa tätä kaikkea kommentoivat monet alan vaikuttajat ja Karpon kollegat, esimerkiksi toimittaja Mirja Pyykkö ja siviilioikeuden emeritusprofessori Urpo Kangas.

– Kansalaiset pitivät häntä tärkeämpänä kuin eduskunnan oikeusasiamiestä tai oikeuskansleria. Viimeinen oljenkorsi oli Hannu Karpo, Kangas määrittelee.

Eduskunta on säätänyt monia niin kutsuttuja Lex Karpoja, jotka ovat saaneet alkusysäyksensä hänen tv-ohjelmistaan. Näistä hyvä esimerkki on vuoden 1981 laki, jonka mukaan alkoholin välittäminen alaikäisille on rangaistava teko.

Usein Hannu Karpolta on pyydetty myös muistelmia, mutta hän ei ole ollut niitä halukas kirjoittamaan. Dokumenttielokuvaan hän suostui, kun hänen poikansa vaimo eli Karpo-elokuvan tuottaja Liisa Karpo välitti hänelle ohjaaja Ari Matikaisen pyynnön.

