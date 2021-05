Legendaarinen Bumtsibum palaa ruutuun! Ohjelmaa juontaa Jaana Pelkonen

BumtsiBum-viihdeohjelma palaa elokuussa tv-ruutuihin.

Legendaarinen musiikkiohjelma BumtsiBum palaa tv-ruutuihin Nelosella.

BumtsiBum laulattaa elokuussa kotiyleisöjä, kun legendaarisen ohjelman jokaisessa jaksossa nähdään neljä artistivierasta, jotka kahtena joukkueena koittavat löytää kapteeniensa johdolla sana- ja musiikkivihjeiden takaa paljastuvat oikeat kappaleet.

BumtsiBumin uusina joukkuekapteeneina nähdään Leri Leskinen ja Lenni-Kalle Taipale.

Ohjelman esityksiä säestää Vain elämää -ohjelman housebändi, johtajanaan rumpali Risto Niinikoski. Ohjelman juontaa Jaana Pelkonen.

Ohjelmaa ovat aiemmin juontaneet Marco Bjurström ja Kalle Lindroth. Ohjelmaa on edellisen kerran esitetty tv:ssä vuonna 2017.

Bumtsibumia esitettiin vuosina 1997-2005 MTV3-kanavalla. Marco Bjurströmin luotsaama viihdeshow nousi 90-luvulla valtavaksi ilmiöksi.

Bumtsibum palasi tv-ruutuihin hetkeksi vuonna 2017 Kalle Lindrothin juontamana. Tuolloin ohjelmaa tehtiin vain yhden kauden verran.

Vanhoja suosikkeja ja uutuuksia

Seikkailureality Selviytyjät Suomi alkaa Nelosella elokuussa.

30 000 euron voittopotista kisaavat muotialan yrittäjä Susanna Penttilä, radiojuontaja Ville ”Viki” Eerikkilä, reality-tähti Ella Toivainen, muusikko ja malli Paul Elias Uotila, Miss Suomi 2014 Bea Toivonen, tv- ja radiojuontaja Lauri Salovaara, fitnessin maailmanmestari 2019 Eveliina Tistelgren, Suurin pudottaja Suomen -voittaja 2020 ja meikkitaiteilija Aarni Mikkola, esiintyjä ja media-alan yrittäjä Sanna Pikkarainen, näyttelijä ja muusikko Jon-Jon Geitel, tangokuningatar Eija Kantola, reality-tähti Daniel Lehtonen, laulaja ja somevaikuttaja Tuuli Oikarinen, ex-lumilautailija Heikki Sorsa, juontaja ja Miss Suomi 2016 Shirly Karvinen ja ammattiscoottaaja Helmeri Pirinen.

Selviytyjät Suomen juontaa tuttuun tapaan Juuso Mäkilähde.

Big Brother nähdään ensi syksynä jälleen Nelosella ja asukasvalintoja tehdään parhaillaan tuhansista hakemuksista.

Isoveli halii taloon 12 viikoksi jälleen erilaisia persoonallisuuksia, jotka edustavat eri ikäluokkia, ammatteja ja kulttuuritaustoja ympäri Suomen. Ainoat ehdot taloon hakemiselle ovat olleet täysi-ikäisyys ja suomen kielen hallinta.

Big Brother alkaa Nelosella syyskuussa.

Syksyllä kanavalla nähdään uusi musiikkishow Mysteerilaulajat – I Can See You Voice Suomi, joka perustuu eteläkorealaiseen formaattiin.

Jokaisessa jaksossa lavalla nähdään seitsemän mysteerilaulajaa, joista osa on taitavia laulajia ja osa huijareita. Heidän joukossaan voi olla vaikkapa täysin laulutaidoton lääkäri, upealla äänellä siunattu lentoemäntä, epävireinen metsuri tai enkelin lailla laulava laitossiivooja.

Ohjelmassa kilpailija yrittää tunnistaa huijarit laulajista ja kerryttää voittopottiaan jokaisella oikealla arvauksella. Kilpailija saa laulajien arvuutteluun avukseen julkkispaneelin, jonka vakijäseninä istuvat Miitta Sorvali, Robin Packalén sekä liuta vaihtuvia vieraita.

Ohjelma alkaa lokakuussa.

Selviytyjät nähdään Nelosella elokuussa.­

Elokuussa alkavassa The Voice of Finland: All Stars -ohjelmassa lavalle nousevat tällä kertaa kilpailemaan aiemmilta The Voice of Finland -kausilta tutut kilpailijat. Jokainen heistä on omalla kaudellaan yltänyt mukaan aina livelähetyksiin asti.

The Voice of Finland: All Stars on upouusi ohjelma, joka nähdään nyt ensimmäisenä maailmassa Suomessa ja Ranskassa. The Voice of Finland: All Starsin tähtivalmentajat ja kilpailijat julkistetaan myöhemmin.

Huippusuosittu Vain elämää palaa tv-ruutuihin syyskuussa. Ohjelmassa nähdään jälleen kahdeksan tähtiartistia, jotka julkistetaan myöhemmin.

