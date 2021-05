Tältä näyttää Susanna Laineen näyttelemä Marika Salkkareissa – kesäteatterin isot eleet piti unohtaa

Susanna Laine hyppää haastavaan tv-näyttelijän pestiin, kun hän saapuu Salatut elämät -sarjaan mystisenä Marikana. Susanna löysi kuvauksista täysin uudenlaisen työyhteisön, josta hän nauttii kovin.

–Minulle on toitotettu jatkuvasti, että pienennä, pienennä, Susanna Laine kuvailee tv-roolin haasteita.­

Tervetuloa Pihlajakadulle, Marika!

Salatut elämät tarjoaa jälleen seurattavaksi uusia tarinoita, kun juontajana paremmin tunnettu Susanna Laine aloittaa näyttelijätiimissä. Hän vieraili sarjassa pikkuroolissa 2006, mutta nyt on kysymys pidemmästä pestistä.

Susannan roolihahmo Marika saapuu sarjaan 17. toukokuuta.

Marikan taustat ovat vielä melko salaperäiset, mutta jotain Susanna uskaltaa sentään paljastaa.

– Marika saapuu siskonsa Susun (Tuuli Mattila) luokse, koska hakee lapsensa kanssa Pihlajakadulta turvaa.

Marikan mukana Pihlajakadulle astelee myös Marikan tytär Daniela, jota näyttelee nuori 24-vuotias näyttelijälupaus Lenita Susi.

Daniela on Marikan tytär.­

– Lenita on taitava, yksi lahjakkaimmista näyttelijöistä, mitä olen tavannut. Hänen kanssaan on tosi mielekästä tehdä töitä, sillä hänen kanssaan voi puhua elämästä muutenkin kuvaustauoilla, eikä ikäero tunnu missään.

Mutta palataanpa ajassa ensin hieman taaksepäin hetkeen, jolloin Susanna sai puhelun Salkkareiden tuottajalta.

– Olin viimeisiä viikkoja juontamassa Puoli seitsemän -ohjelmaa, eikä minulla ollut kauheasti töitä sen jälkeen tiedossa, koska koronan vuoksi kaikki juontokeikat olivat peruuntuneet. Sitten Salkkareista soitettiin ja kysyttiin, kiinnostaisiko tällainen rooli, Susanna kertoo.

– Mietin jonkun aikaa ja ajattelin, että en lähde sarjaan, koska työ on liian sitovaa. Menin kuitenkin käymään Salkkareiden kuvausstudiolla ja tajusin, että ei hemmetti, pakkohan minun on tulla tänne. Siellä tuli voimakas intuitio siitä, että haluan ottaa tämän pestin ja päästä näyttelemään.

Niinpä Susanna sanoi kyllä.

Marika Honkanen on Susu Honkasen (Tuuli Mattila, oik.) sisko.­

Ensisijainen motiivi oli oppia paremmaksi näyttelijäksi, sillä vaikka Susannalla on runsaasti kokemusta kesäteattereista ja myös teatterilavoilta, tv-kameroiden edessä hän ei ole liiemmin näytellyt.

– Siitä minulla on vähemmän kokemusta. Salkkareissa kokemus karttuu, koska saan näytellä paljon minuutteja. Mikä olisikaan parempi paikka opetella alaa, Susanna toteaa.

Marikan osa sarjaan oli jo suunnitteilla, ja tuotanto oli keksinyt, että Susanna saattaisi sopia rooliin täydellisesti.

Pian Susanna sai tietää vastanäyttelijänsä, joihin hän otti oma-aloitteisesti yhteyttä ennen kuvausten alkua ja tapasi heitä tutustuakseen uusiin työkavereihinsa. Itse kuvauksiin hän ei voinut kovin paljoa etukäteen valmistautua.

Pihlajakadun asukkaita on seurattu jo vuodesta 1999.­

– Näyttelijät saavat kulloisetkin käsikirjoitukset pari viikkoa ennen kuvauksia, joten sitä ennen en voinut treenata kohtauksia, mutta pohdin kyllä vähän ennalta, millainen hahmoni on.

Kun työ vihdoin alkoi, Susanna kertoo nauraen, että hänen kesäteatteri-minänsä puski vahvasti esiin. Eleet olivat suuria, kuten lavalla on tapana, jotta kaikki katsojat varmasti näkevät, mitä tapahtuu.

– On ollut haastavaa näytellä ”pienesti”, ja minulle on toitotettu jatkuvasti, että pienennä, pienennä eleitä ja ilmeitä. Taitaa vieläkin olla opeteltavaa tässä, Susanna naurahtaa.

– Alkukohtauksissa varmaankin näkyy se, että olen näytellyt kesäteatterissa. Minulla on muutenkin voimakkaat ilmeet, joten minusta huomaa helposti, mitä ajattelen ja tunnen. Vähän tietysti jännitän, miltä ne ensimmäiset kohtaukset tv:ssä näyttävät.

Kuvaustauoilla Susanna hoitaa sähköpostilla muita työprojektejaan tai kuntoilee.­

Susanna kertoo olevansa mielissään siitä, että on päässyt mukaan suurempaan työryhmään, josta hän on saanut ison liudan uusia kavereita.

– Salkkareissa on ihana, rento tunnelma, ja hyvä henkihän lähtee yleensä sieltä ylhäältä johdosta. Jotenkin sellainen meininki, että olitpa sitten ollut mukana kaksi viikkoa tai 20 vuotta, kaikki ovat hyvällä tavalla samalla viivalla. Huumoria kukkii porukassa.

Sitoutumista projekti on totta vieköön vaatinut, sillä kuvauksia on lähes joka arkipäivä, ja ne saattavat venyä todella pitkiksi.

– Mutta onneksi minulla on virtaa, koska kaikki on niin uutta, jänskää ja ihmeellistä, Susanna sanoo.

Puolet kuvauksista kuvataan sisällä studiossa, puolet ulkona. Susanna kertoo, että kesää kohti ulkokuvaukset ovat alkaneet tuntua entistä mukavammilta, mutta alkukeväästä villakangastakissa pakkasilla seisoskellessa tilanne oli vielä toinen.

– Joka välissä piti heittää toppatakkia tauoilla päälle, sillä kuvauksissa on tietysti myös jonkun verran odottelua.

Toisinaan varrotessa vierähtää jopa useita tunteja.

– Olenkin sitten vetänyt siinä välissä SuomiLOVE:n Teams-palavereja taukotilassa, jumpannut, vastaillut meileihin ja tehnyt muita töitä. Kaikki muutkin näyttelijät tekevät tauoilla muita projektejaan tai kuntoilevat. On vain hyvä, jos kuvausten välillä on näitä tällaisia taukoja.

Konkarinäyttelijöiden, kuten Esko Koveron ja Sami Uotilan rinnalla näytteleminen on ollut palkitsevaa.

– Kun olen hyvien vastanäyttelijöiden seurassa, se kantaa myös minua. Joukossa on myös useita hyviä nuorempia näyttelijöitä. Olen huomannut, että minulla on vielä hirveästi opittavaa, ja olen aina tosi fiiliksissä siitä, kun olen edistynyt jossain. Näytteleminen on kivaa hommaa.

Kun Salatut elämät jää kesälomalle, niin samalla jää Susanna.

Useina kesinä Susanna on paiskinut töitä kesäteattereissa ja tehnyt myös juontokeikkoja, mutta nyt hän juontaa vain muutaman Yle Olohuone -lähetyksen ja lähtee sen jälkeen lomalle. Yle Olohuone starttaa TV1 -kanavalla lauantaina 29. toukokuuta, ja tällä kertaa paikkakuntina ovat Oulu , Tampere ja Lahti.

