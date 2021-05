Muistatko MTV:n skandaaleissa rypeneet teiniäidit? Nuorten tv-tähtien elämä riistäytyi käsistä ja kaikki meni pieleen – näin heillä menee nyt

Teen Mom- ja Teen Mom 2 -sarjojen tähdet ovat vuosien varrella kohauttaneet muun muassa eroilla, päihdeongelmilla ja kauneusleikkauksilla. Osa heistä jopa menetti lastensa huoltajuuden.

Music Televisionilla eli MTV:llä alettiin vuonna 2009 seurata neljän amerikkalaisteinin matkaa lukiolaisista äideiksi. 16 and Pregnant -sarjassa nähtiin, miten Farrah Abraham, Catelynn Lowell, Amber Portwood ja Maci Bookout saivat lapsen ja aloittivat elämänsä teiniäiteinä.

Hittisarjaa jatkettiin Teen Mom ja Teen Mom 2 -sarjoilla, joissa nähtiin myös neljä uutta teiniäitiä. Sarjoja esitetään edelleen, ja nissä on seurattu yli kymmenen vuoden ajan nuorten äitien elämää ja valtavaa elämänmuutosta, jonka vauva heille toi.

Moni äideistä ajautui syöksykierteeseen perhearjen iskettyä päin kasvoja. He turvautuivat huumeisiin tai lääkkeisiin, ajautuivat myrkyllisiin parisuhteisiin ja jopa menettivät lastensa huoltajuuden. IS selvitti, mitä Teen Mom- ja sitä seuranneen Teen Mom 2 -sarjan tähdille kuuluu nykyään.

Farrah Abraham

Nebraskasta kotoisin oleva Farrah Abraham sai Sophia-tyttärensä 16 and Pregnant -sarjassa 17-vuotiaana. Abraham jäi Sophian yksinhuoltajaksi, kun hänen poikaystävänsä ja Sophian isä Derek kuoli traagisesti auto-onnettomuudessa kesken kuvausten.

Teen Mom -sarjassa nähtiin, miten Abraham kasvatti tytärtään yhdessä vanhempiensa kanssa, mutta otti samalla myös toistuvasti yhteen heidän kanssaan. Abrahamilla oli Debra-äitinsä kanssa mutkikkaat välit, sillä tämä oli haukkunut tytärtään huoraksi kuultuaan tämän raskaudesta ja estänyt Abrahamia tekemästä abortin.

Abraham poistui Teen Mom -sarjasta dramaattisesti vuonna 2017, kun tuotantoyhtiö antoi hänelle potkut. Tosi-tv-tähti kohautti tuolloin julkaisemalla uskaliaan seksivideon. Teen Momin tuotantoyhtiö katsoi pornotähteyden olevan ristiriidassa sarjan kanssa, sillä sitä seurasivat lähinnä nuoret naiset ja tytöt.

Aikuisviihdeuran lisäksi Abraham on kirjoittanut kirjan teiniäitiydestään ja tehnyt uraa tosi-tv:n parissa. Hänet on nähty muun muassa Big Brotherissa ja Ex On The Beach -sarjassa. Pari vuotta sitten Abraham ryhtyi seksuaaliterapeutiksi. Hän veloitti tunnin terapiasessiosta huimat 4 400 euroa.

Abraham, 29, on noussut otsikoihin myös kauneusleikkauksiensa ansiosta. Hän on leikkauttanut muun muassa nenänsä, leukansa ja rintansa sekä hankkinut erilaisia täyteaineita takapuoleensa ja kasvoihinsa.

Amber Portwood

Teiniäitiys vei mielenterveysongelmista kärsineen Amber Portwoodin pohjalle ja lopulta toistuvasti vankilaan. Portwood sai Leah-tyttären kihlattunsa Gary Shirleyn kanssa vuonna 2008. Pari kuitenkin erosi pian ja Shirley sai heidän tyttärensä yksinhuoltajuuden.

Portwood ajautui pahaan lääkekoukkuun, kärsi vihanhallintaongelmista ja syyllistyi useisiin rikoksiin. Hänet tuomittiin muun muassa perheväkivallasta ja kiellettyjen lääkeaineiden hallussapidosta. MTV:llä nähtiin, miten Portwood ja Shirley ajautuivat rajuun riitaan ja Teen Mom -tähti hyökkäsi väkivaltaisesti ex-puolisonsa kimppuun.

Portwood kamppaili lopulta vuosien ajan väkivaltaisuuden, vankilatuomioiden ja päihdeongelmien kanssa. Hän ei tavannut tytärtään välillä kuukausiin, kunnes yritti jälleen saada elämänsä hallintaansa. Portwoodilla diagnosoitiin epävakaa persoonallisuushäiriö ja kaksisuuntainen mielialahäiriö. MTV:llä nähtiin, miten hän kamppaili pärjätäkseen sairauksiensa kanssa.

Vuonna 2018 Portwood sai pojan yhdessä silloisen kumppaninsa Andrew Glennonin kanssa. Pari erosi vuotta myöhemmin ja ajautui väkivaltaiseen riitaan, jonka seurauksena Portwood pidätettiin jälleen parisuhdeväkivallasta epäiltynä. Viime vuonna Portwood aloitti etäsuhteen belgialaisen Dimitri Garcian kanssa, joka ei puhunut juuri lainkaan englantia.

Portwoodin perhe kritisoi Teen Mom -sarjassa sitä, että tämä päätyi aina seurustelemaan faniensa kanssa. Erityisesti Portwoodin ex-kihlattu Matt Baier herätti epäilyksiä, sillä tämä oli seurannut sarjaa ja yrittänyt iskeä aiemmin myös Farrah Abrahamia.

Portwoodin, 30, ongelmat lain kanssa jatkuvat edelleen, sillä hänet tuomittiin tammikuussa lähestymiskieltoon ex-kumppaninsa Glennonin kanssa leimahtaneen huoltajuuskiistan vuoksi.

Catelynn Lowell

Teen Momissa nähtiin riipaisevia hetkiä, kun lukiossa rakastuneet Catelynn Lowell ja Tyler Baltierra päättivät antaa Carly-tyttärensä adoptoitavaksi. Pari koki, etteivät he pystyisi tarjoamaan lapselleen sellaista elämää, jonka tämä ansaitsi. Lowellin ja Baltierran omat vanhemmat kamppailivat päihdeongelmien kanssa ja heidän kotinsa ilmapiiri oli hyvin epävakaa.

Myöhemmin Lowell sairastui vaikeaan masennukseen, sai paniikkikohtauksia ja kärsi pahasta ahdistuksesta. Hän haki erilaisista hoitolaitoksista ja terapiasta apua mielenterveysongelmiinsa ja lapsuutensa traumoihin. Vuonna 2017 Lowell sai keskenmenon ja hakeutui jälleen hoitoon itsetuhoisten ajatusten vuoksi.

Baltierra puolestaan kamppaili vuosien ajan vaikean isäsuhteensa kanssa. Hänen isänsä repsahti jatkuvasti käyttämään huumeita ja joutui toistuvasti vankilaan ja katkaisuhoitoon.

Lowell ja Baltierra menivät naimisiin vuonna 2015 ja saivat samana vuonna toisen lapsensa, Novaleen. Tällä kertaa pari päätti pitää lapsen. Vuonna 2019 perheeseen syntyi tytär Vaeda. Parhaillaan pari odottaa neljättä lastaan.

Baltierraksi nimensä vaihtanut Lowell, 29, työskentelee nykyään meikkitaiteilijana ja tekee kestopigmentointeja.

Maci Bookout

Maci Bookout sai Bentley-poikansa lukiossa yhdessä silloisen poikaystävänsä Ryan Edwardsin kanssa. Pari kihlautui pian, mutta erosi vuotta myöhemmin, ja heidän välinsä tulehtuivat pahasti. Tilannetta pahensivat Edwardis päihdeongelmat. Edwards pidätettiin useita kertoja, hän kävi läpi erilaisia katkaisuhoitoja ja sai lähestymiskieltoja.

Bookout alkoi seurustella nykyisen puolisonsa, motocross-kuski Taylor McKinneyn kanssa vuonna 2012. Pari sai kaksi yhteistä lasta ja meni naimisiin vuonna 2016.

Bookout, 29, on kirjoittanut useita menestyskirjoja ja pyörittää nykyään puolisonsa kanssa yhteistä vaateyritystä. Bookout on myös nähty Alastomat selviytyjät -sarjassa, mutta hän luovutti äärimmäisen selviytymishaasteen vain kahden päivän jälkeen.

Jenelle Evans

Jenelle Evansin huumekokeilut, väkivaltaiset riidat ja vaikea äitisuhde piirtyivät monien Teen Mom 2 -sarjan katsojien mieliin. Evansin äiti sai hänen poikansa Jacen huoltajuuden, ja tosi-tv-tähti pyrki vuosien ajan saamaan elämänsä kuntoon saadakseen poikansa takaisin itselleen.

Samaan aikaan Evansin ongelmat kuitenkin syvenivät. Hän seurusteli useiden eri miesten kanssa, mutta kaikki suhteet päättyivät eroon. Evans pidätettiin toistuvasti huumeidenkäytön seurauksena ja lopulta hän ajautui kovien aineiden pariin. Hänen hallustaan löydettiin heroiinia ja hän joutui säännöllisiin huumetesteihin, joita hän ei aina läpäissyt.

Evans sai myöhemmin pojan sekä ex-kumppaninsa Nathan Griffithin että nykyisen puolisonsa David Easonin kanssa. Evansin ja Griffithin suhde sai aikanaan runsaasti julkisuutta, sillä Griffith pidätettiin perheväkivallasta epäiltynä.

Evans nähtiin Teen Mom 2 -sarjassa vuoteen 2019 saakka. Tuolloin tuotantoyhtiö päätti antaa Evansille potkut sen jälkeen, kun tämän puoliso David Eason ampui perheen koiran kuoliaaksi. Eason oli poistettu Teen Mom 2- sarjasta jo aiemmin tämän homofobisten ja rasististen somekommenttien tultua ilmi.

Pari menetti koiransa kokeman karun kohtalon vuoksi lastensa huoltajuuden väliaikaisesti. Epätoivoinen Evans aneli apua lastensa takaisin saamiseksi jopa presidentti Donald Trumpilta, muttei saanut tältä vastausta.

Sittemmin Easonin on väitetty tappaneen myös toisen eläimen, Elvis-nimisen lemmikkivuohen.

Chelsea Houska

Chelsea Houska sai 16 and Pregnant -sarjassa Aubree-tyttären yhdessä nuoruudenrakkautensa Adamin kanssa. Parin tiet erosivat riitaisasti ja heidän välinsä tulehtuivat pahasti. Myöhemmin Adam jäi kiinni metamfetamiinin käytöstä ja hänet pidätettiin parisuhdeväkivallasta epäiltynä.

Houska löysi uuden rakkauden ja avioitui nykyisen puolisonsa Cole DeBoerin kanssa vuonna 2016. Pari sai Watson-pojan vuonna 2017 ja Layne-tyttären vuotta myöhemmin. Tänä vuonna heidän perheensä täydentyi Walker-tyttärellä.

Viime aikoina Houska, 29, ja DeBoer ovat rakentaneet uutta taloa Etelä-Dakotaan ja raportoineet unelmakotinsa edistymisestä somessa miljoonille seuraajilleen. Parilla on myös sistustarvikkeita myyvä yritys.

Kailyn Lowry

Kailyn Lowryn parisuhde Jo-poikaystävänsä kanssa ajautui kriisiin nopeasti sen jälkeen, kun he saivat Isaac-pojan MTV:n hittisarjassa. Sittemmin Lowry on saanut kolme poikaa lisää, kahden eri miehen kanssa. Hän avioitui toisen poikansa isän Javi Marroquinin kanssa vuonna 2012, mutta parin liitto päättyi eroon viisi vuotta myöhemmin Lowryn petettyä puolisoaan.

Samana vuonna Lowry kertoi seurustelevansa naisen kanssa. Nykyään 29-vuotias Lowry on sinkku, sillä myös suhde hänen kahden nuorimman poikansa Luxin ja Creedin isän kanssa päättyi eroon.

Lowry kertoi Teen Mom 2 -sarjassa, että hän kasvoi hyvin pitkälti ilman vanhempiaan. Hän ei vuosiin tiennyt edes, oliko hänen äitinsä elossa. Pari vuotta sitten hän sai äidiltään puhelun kesken Teen Mom 2 -sarjan kuvausten, mutta kieltäytyi olemasta tekemisissä tämän kanssa.

Lowry on avautunut julkisuudessa myös syömishäiriöistään ja siitä, miten hän inhosi vartaloaan. Lopulta hän hakeutui plastiikkakirurgin luo brazilian butt lift -operaatioon, jossa hänen vatsastaan siirrettiin rasvaa hänen takapuoleensa.

Leah Messer

Leah Messer tähditti Teen Mom 2 -sarjaa vuodesta 2011 alkaen. Sarjassa nähtiin, miten hän meni naimisiin kaksostyttöjensä Aliannahin ja Aleeahin isän Corey Simmsin kanssa. Parin liitto kariutui kuitenkin vain vuotta myöhemmin, ja pian Messer tapasi seuraavan puolisonsa Jeremy Calvertin.

Messer tuli nopeasti raskaaksi, mutta tv:ssä nähtiin, miten hän sai ”keskenmenon”. Kahdeksan vuotta myöhemmin Messer paljasti, ettei kyse ollut kuitenkaan oikeasti keskenmenosta.

Messer kertoi elämäkerrassaan, että hän todellisuudessa päätyi tekemään abortin ja valehtelemaan asiasta tv:ssä. Teen Mom 2 -sarjassa nähtiin, miten Messer kamppaili raskaudenkeskeytyksen jälkimaininkien kanssa.

Messer on kärsinyt vuosien varrella vaikeasta lääkeriippuvuudesta ja hänet nähtiin suosikkisarjassa välillä hyvin tokkuraisena. Ongelmat alkoivat Messerin kolmannen tyttären Adalynnin syntymän jälkeen, kun hänelle määrättiin selkäkipuihin vahvoja kipulääkkeitä.

Messer jäi lääkkeisiin nopeasti koukkuun, sillä ne turruttivat kivun lisäksi hänen henkistä pahaa oloaan ja huolta, jota Ali-tyttären harvinainen sairaus aiheutti. Alilla diagnosoitiin jo varhain lihasheikkoutta aiheuttava oireyhtymä, jonka vuoksi tämä tarvitsee pyörätuolia ja erityistä tukea.

Messerin lääkkeidenkäyttö riistäytyi nopeasti käsistä, ja hänelle kehittyi itsetuhoisia ajatuksia. Käännekohta tapahtui, kun Messer eräänä päivänä suunnitteli ajavansa autollaan alas jyrkänteeltä. Hän ilmoittautui kuukauden vieroitushoitoon, ja sai apua riippuvuuteensa ja mielenterveysongelmiinsa. Sittemmin hän on pysynyt kuivilla.

