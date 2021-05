Adan, 20, poikkeuksellinen harrastus aiheuttaa tyrmistyneitä katseita – au pair -perhe luuli koko touhua täydeksi vitsiksi

Aikuisen ihmisen keppihevosharrastusta ei aina ymmärretä. Au pairit Irlannissa -sarjassa nähtävällä Adalla on tästä runsaasti kokemusta.

Ada, 20, on intohimoinen keppihevosharrastaja. Hän pakkasi hevosensa mukaan jopa lähtiessään Irlantiin au pairiksi.­

Naantalista kotoisin oleva Ada, 20, päätti keskellä koronavuotta olla jatkossa rohkeampi ja sanoa asioille enemmän kyllä. Hän halusi lähteä au pairiksi, astua epämukavuusalueelleen ja pärjätä omien sanojen mukaansa Kimi Räikkösen puheelta kuulostavalla englannillaan.

Ada päätyi mukaan Ylen Au pairit Irlannissa -sarjaan, joka alkaa Yle Areenassa 12. toukokuuta. Hän matkusti yhdessä kolmeen muun suomalaisen au pairin kanssa Irlantiin viime syksynä ja muutti siellä nelilapsiseen perheeseen lastenhoitajaksi.

Au pairit Irlannissa -sarjassa nähdään, miten Ada esittelee poikkeuksellista harrastustaan sekä muille au paireille että isäntäperheelleen. Ada harrastaa keppihevosia ja niillä kilpailua. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että hän hyppii keppihevosen kanssa esteiden yli ja tekee erilaisia kuvioita ”laukaten” sillä. Adan kokoelmista löytyy useita keppihevosia, joista kaksi pääsi myös mukaan Irlantiin.

Ada aloitti keppariharrastuksensa lapsena yhdessä ystäviensä kanssa leikkimällä keppihevosilla. Monet Adan ystävistään lopettivat harrastuksen hiljalleen, mutta hän jatkoi sen parissa silti. Nykyään 20-vutotias Ada kilpailee lajissa SM-tasolla ja on toiminut muun muassa kepparileirien järjestäjänä ja valmentajana.

– Se on mun toinen elämä, hän sanoo Au pairit -ohjelmassa.

Keppariharrastus on Adalle hyvin tärkeä ja hän panostaa siihen tosissaan. Irlannin-matkan aikana hän treenasi lajin kevään 2021 SM-karsintoihin, jotka kuitenkin peruttiin lopulta koronan vuoksi.

Kun Ada kaivaa Au pairit -sarjassa laukustaan kaksi keppihevostaan, valahtaa toisen au pairin, 18-vuotiaan Lunan ilme totaalisesti.

– Aika erikoinen. Hoidatko sä niitä jotenkin? Okei sulla on ne mukana, Luna ihmettelee, kun Ada esittelee hänelle harrastustaan.

– Se tuli mulle jotenkin niin yllätyksenä, että joku voi olla niin palavalla intohimolla keppihevosiin, Luna kertoo myöhemmin kameralle.

Lunan oli aluksi vaikeaa ymmärtää Adan harrastusta. –Myöhemmin olen ymmärtänyt, miten hienoa on olla noin innoissaan jostakin asiasta, hän sanoo IS:lle.­

Myöhemmin Ada kertoo muille au paireille, ettei hän aina heti paljasta uusille ihmisille harrastustaan sen aiheuttamien ennakkoluulojen vuoksi.

– Esimerkiksi Suomessa, jos mulla oli Tinder, niin en heti sanonut, että harrastan keppihevosia, koska se asettaa niin ison stigman.

Ada on tottunut siihen, etteivät ihmiset ymmärrä hänen harrastustaan. Hän kertoo IS:lle, että keppihevosten harrastaminen vaatii todella hyvää itseluottamusta, sillä moni pitää sitä lapsellisena tai jopa typeränä. Jopa hänen omat sukulaisensa ovat pitäneet hänen innostustaan keppareihin outona.

– Harrastus vaatii kovan kuoren. Olen niin pitkään harrastanut sitä, että on ihan sama, mitä muut ajattelee, hän sanoo.

Adan keppari-into aiheutti ihmetystä myös Irlannissa. Hänen au pair -perheensä vanhemmat Laura ja Neil luulivat touhua aluksi jopa vitsiksi.

– He luulivat ihan rehellisesti aluksi, että vitsailen. He ovat maailman vilpittömimpiä ihmisiä, eivätkä tuominneet asiaa. He eivät minulle sanoneet luulleensa sitä vitsiksi ennen kuin olivat keskustelleet asiasta kanssani. Hyvin nopeasti kävi selväksi, että se oli totta.

Ada kuitenkin kiittelee muiden au pairien suhtautumista keppareihin pienen alkushokin jälkeen.

– He suhtautuivat asiaan ehkä jopa paremmin kuin olin ajatellut, hän sanoo.