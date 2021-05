Markku Pulli paljasti BB-talossa, miten radikaalit vaikutukset vegaaniruokavaliolla oli hänen vartaloonsa – paino putosi 15 kiloa

Markku Pulli kertoi muille Big Brother -kilpailijoille, miksi hän on vegaani ja miten se on vaikuttanut hänen terveyteensä ja vartaloonsa.

Big Brother -talossa keskusteltiin maanantaina terveydestä ja ruokavalioista. Salatut elämät -näyttelijänä tunnettu Markku Pulli kertoi, että hänen vointiinsa ruokavaliolla on ollut suuret vaikutukset. Pulli on vegaani, eikä hän siis syö lainkaan eläinperäisiä tuotteita.

Nina Mikkosta kiinnosti kuulla, kuinka kauan Pulli on elänyt ilman eläinkunnan tuotteita.

– Oon ollut nyt joku viis-kuusi vuotta, Pulli kertoi.

Mikkonen kiinnostui Pullin puheista ja tiedusteli, oliko vegaaniuden taustalla ideologiset vai terveydelliset syyt.

– Siinä on monta nyanssia. Mietin eettiseltä näkökulmalta ja kun on syönyt lihaa on miettinyt ettei tää oo hyvä. Sit on toi ilmastojuttu, Pulli selitti.

Pulli ei pidä länsimaalaisten lihansyöntiä yleisesti kestävänä vaihtoehtona. Hän kokee ikäväksi myös sen, miten tuotantoeläimet joutuvat viettämään elämänsä.

Pullin tapauksessa vegaaniksi ryhtymisen taustalla oli kuitenkin myös terveydellisiä syitä. Hän kertoi olleensa herkkä maitotuotteille, ja päättäneensä siksi aloittaa vegaaniruokavalion noudattamisen.

– Se oli tosi positiivista, miten se vaikutti. Mulla varmaan 15 kiloa putosi paino. Pitkässä ajassa kylläkin, mutta kuitenkin, Pulli kertoi.

Radikaaleimpana muutoksena oli vaarallisen sisäelinrasvan vähenemisen. Se katosi vegaaniruoan myötä kuin huomaamatta.

– Se katosi käytännössä tekemättä mitään. Aikaisemmin aina huomasi, että on ollut vatsaa. Sitten kun sitä kasvisruokavaliota söi, se vain pikkuhiljaa käytännössä on kadonnut sieltä.

Myös Pullin vireystila nousi hänen kokeilunsa aikana ja se kannusti jatkamaan vegaanina.

Pulli ei kaipaa lihaa tai kalaa, mutta juustoja hänen tekee toisinaan mieli. Silti hän kokee terveysvaikutusten olevan niin merkittäviä, etteivät mieliteot paina vaakakupissa juurikaan.

– Kun ynnää ne plussat, et jos jätän brie-juustot, se on niin pieni miinus verrattuna siihen mitä mä siitä saan.

