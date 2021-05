Farmi Suomi: Mikael Jungnerin uskomaton voittoputki jatkui – pudotti jo kolmannen kilpakumppanin pois pelistä

Pastori Pike joutui kotimatkalle Farmi Suomesta hävittyään kaksintaistelun Mikael Jungnerille.

Farmi Suomen tämän illan jaksossa kaksintaistelussa olivat vastakkain jälleen kerran areenalle joutunut Mikael Jungner ja Pastori Pike. Taisteluun haastettu Pike valitsi lajiksi taidon ja hävisi Mikaelille tiukassa sahauskisassa.

Pikestä tuli tappion seurauksena jo kolmas farmilainen, jonka Mikael on passittanut kotiin. Ennen Pikeä Mikael näytti kaapin paikan ensimmäisessä jaksossa Janne Ahoselle ja toisessa Dan ”Uniikki” Tolppaselle. Putoaminen harmitti Pikeä.

– Harmittaa lähteä kotiin, kun ei näe noita tyyppejä ehkä enää eikä pääse tuommoiseen kuplaan, että on puhelimet ja kaikki poissa. Ei pääse näkemään niitä eläimiä, Farmin eläimiin kiintynyt Pike kertoi kameroille putoamisensa jälkeen.

Eläinten lisäksi ikävä tulee maaseudun arkea.

– Se aamurytmi, kun heräsit ja tiesit, mitä piti tehdä. Veit eläimille vettä tai menit heti rakentamaan, piti suorittaa se tehtävä. Näitä juttuja tulen kaipaamaan ja nämä jutut tulevat harmittamaan, kun menen Helsinkiin, Pike selitti.

Kotimatkalle joutui Pastori Pike.­

Farmilla räppäri oppi muiden huomioon ottamista, tiimityötä ja rationaalisuutta.

– Opin sen, että älä mene aina tunteiden mukaan. Jos sulla on tunteet pinnassa, mene johonkin rauhoittumaan, ota iisisti ja myöhemmin teet sen päätöksen. Opin myös sen, että kaikkia samanlaisia kuin minä pitää kunnioittaa. Jos olet liian kovaääninen, koita pistää äänesi edes vähän matalaksi, jos toisella olisi parempi olla. Älä aina mieti itseäsi, vaan koita kysyä myös, miten muilla menee ja jeesaa muita eteenpäin, älä vain itseäsi. Tiimissä pitää olla hyvä henki, että asiat etenee, Pike pohti.

Parhaiten kilpailun aikana Pike ystävystyi näyttelijä Timo Lavikaisen kanssa.

– Kaikkein läheisimmäksi tuli ehdottomasti Timo Suuri. Se oli mun isoin sensei, hän oli Batman, mä olin Robin! Kun menin farmille, en osannut oikeasti rakentaa. Kun mä olin Timon kanssa, se opetti ihan kaiken. Hän sanoi, älä tee näin, käännä se tuonne noin, naulaa tuolla tavalla. Tule tänne, älä luovuta, mieti itse, miksi haluat luovuttaa. Oli joku sellainen juttu, jota ihailin siinä miehessä suuresti. Se työmäärä, mitä Timo tekee siellä, kukaan muu ei pysty samaan, Pike ylisti Lavikaista.

Mikael Jungner voitti jälleen yhden kaksintaistelun.­

Pike toivoikin, että Lavikainen ja Anni Harjunpää pääsisivät kilpailussa pitkälle.

– Anni tietää itse, että tuo on kova taistelu ja se on semmoinen mimmi, joka kestää. Sillä on kova sisu, kyllä se tulee pärjäämään. Se ei vaan ymmärrä, kuinka vahva oikeasti on. Se voi tulla kolmanneksi ihan helposti, koska se mimmi osaa yllättää, Pike arveli.

– Voittajaksi toivon Timoa. Hän tekee oikeasti paljon töitä, se on oikeasti farmilainen ja hänestä huomaa, että hän tykkää olla siellä. Toivon voittajaksi sellaista henkilöä, joka tykkää olla siellä, eikä mieti sitä rahaa yhtään. Hänen pitää voittaa ehdottomasti ja se on Timo Suuri.

