Muistatko parin, joka rakastui Selviytyjissä? Kihlautuivat finaalissa ja nappasivat miljoonan voittopotin – näin heillä menee nyt

Rob ja Amber Mariano tapasivat Selviytyjien kuvauksissa ja rakastuivat tulisesti. Sarjan jälkeen heille on ethinyt tapahtua paljon.

Selviytyjissä vuonna 2004 nähdyt Rob ja Amber rakastuivat ja menivät myöhemmin naimisiin. Pari on edelleen yhdessä.­

Selviytyjät-sarjan kahdeksas,vuonna 2004 esitetty All Star -tuotantokausi muistetaan yhdestä asiasta: sen finaalissa nähtiin sarjan kuvauksissa rakastunut pariskunta, Amber Brkich ja Rob Mariano. Pari tapasi amerikkalaissarjan kuvauksissa Panaman saaristossa, rakastui ja alkoi seurustella. He etenivät kisan finaaliin ja lopulta Amber voitti miljoonan dollarin palkinnon.

Finaalin lopputulos oli monelle yllätys ja osa koki, että ”Boston Rob” lempinimen saaneen Robin olisi kuulunut voittaa kisa. Rob itse oli kuitenkin sitä mieltä, että Amber ansaitsi voiton ja että hän oli voittaja siitä huolimatta.

– Kävi tänään äänestyksessä miten tahansa, olen jo voittanut. Vieressäni istuu maailman upein tyttö. Jos sinua ei haittaa, haluaisin sanoa hänelle jotain, Rob sanaili finaalissa juontaja Jeff Probstille saaden yleisön hurraamaan.

Katsojat olivat päässeet sarjan aikana todistamaan, miten pari rakastui ja finaalissa edessä oli tarinan huipennus. Rob nimittäin kosi Amberia valtavan studioyleisön edessä juuri ennen kilpailun voittajan julkistamista.

– Olet upein ihminen, kenet olen eläessäni tavannut ja haluan viettää loppuelämäni kanssasi. Tulen rakastamaan sinua koko sydämestäni. Menetkö kanssani naimisiin? Rob kysyi Amberilta polvistuen.

Rob Mariano kosi Amber Brkichia Selviytyjien kahdeksannen tuotantokauden finaalilähetyksessä vuonna 2004. I love Rob -paitaan pukeutunut Amber vastasi kyllä.­

Robin ele sulatti katsojien sydämet ja sinetöi kulta-aikaansa eläneiden Selviytyjien ensimmäisen rakkaustarinan. Pari avioitui vuotta myöhemmin Bahamalla, ja CBS kuvasi heidän häistään kahden tunnin erikoisohjelman.

Robin ja Amberin tarinaa pidettiin satumaisena tosi-tv-rakkautena, joka yllätti paitsi heidät itsensä, myös Selviytyjien katsojat. Mutta miten parille kävi myöhemmin?

Instagramin perusteella erittäin hyvin. Rob, 45, ja Amber, 42, ovat edelleen yhdessä ja viettivät pari viikkoa sitten hääpäiväänsä. He ovat olleet naimisissa 16 vuotta ja heillä on neljä tytärtä. Parin nuorin lapsi Adelina syntyi vuonna 2014 ja vanhin tytär Lucia kesällä 2009. Perhe asuu nykyään Floridan auringon alla.

Rob ja Amber ovat kertoneet haastatteluissa, että he elävät perheensä kanssa aktiivista elämää, jossa kaikki vapaa-aika pyhitetään lapsien kanssa touhuamiseen. CBS:n mukaan Rob harrastaa kalastusta, jääkiekkoa ja golfia, Amber kertoo harrastuksekseen lastensa kanssa ulkoilun ja pelailun.

Rob on työskennellyt Selviytyjien jälkeen yrittäjänä. Hän julkaissut muun muassa keittokirjan ja elämäntaito-oppaan. Robilla ja Amberilla on myös oma fanituotekauppa ja he ovat todellisia tosi-tv-veteraaneja.

Rob on nähty Selviytyjissä peräti kuusi kertaa, viimeisimpänä vuonna 2019 kuvatulla 40. tuotantokaudella. Myös Amber kisasi samalla kaudella. Hän osallistui sarjaan ensi kertaa sen toisella tuotantokaudella ja on ollut mukana yhteensä kolme kertaa.

Rob on voittanut vaimonsa tapaan Selviytyjät kerran, vuonna 2011 kuvatulla 22. kaudella. Hänet ja Amber on nähty myös toisessa yhdysvaltalaisessa suosikkisarjassa, Amazing Racessa. Pariskunta kisasi ohjelmassa kahdesti sijoittuen toiseksi ja kahdeksanneksi.