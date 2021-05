Heikki Kinnunen vinkkasi Santeri Kinnuselle, millaista on työskennellä Satu Tuuli Karhun kanssa – Mädät omenat on kotimainen trilleri

Satu Tuuli Karhu ja Santeri Kinnunen näyttelevät uudessa psykologisessa trillerissä mielisairaalan potilasta ja häntä hoitavaa lääkäriä. Rankasta aiheesta huolimatta sarjan kuvauksissa oli kepeä tunnelma.

Onerva Poikelus (Satu Tuuli Karhu) herää veneessä kädet sidottuina ja kauhuissaan. Häntä viedään syrjäiselle saarelle, jonka keskellä seisoo loistonsa jo menettänyt kartano. Pihalla kuljeskelevat naiset tuijottavat tulijaa uteliaina: mielisairaalaan on saapunut uusi potilas.

Onerva (Satu Tuuli Karhu) joutuu mielisairaalaan saarelle.­

Marja Pyykön ja Pamela Tolan ohjaama kahdeksanosainen Mädät omenat (2021) sijoittuu Helsingin saaristoon vuonna 1973. Fiktiivinen psykologinen trilleri pureutuu naisen asemaan yhteiskunnassa.

Aggressiiviseksi ja hysteeriseksi diagnosoitua opiskelija-aktivistia Onervaa alkaa hoitaa tohtori Gösta Lundsten (Santeri Kinnunen), joka on opiskellut mielenhallintaa ja hypnoosia. Pian Onerva alkaa epäillä, että hoidoissa on jotakin outoa.

Tohtori Lundsten (Santeri Kinnunen) uskoo hoitokeinoihinsa.­

Kinnunen ja Karhu näyttelivät ensimmäistä kertaa yhdessä. Santeri oli kuitenkin kuullut isältään Heikki Kinnuselta Satu Tuuli Karhusta pelkkää hyvää Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja (2018) -elokuvan tiimoilta. Siinä Karhu esitti Mielensäpahoittajan pojantytärtä sivuosa-Jussin arvoisesti.

– Isä aina puhui Satusta, että se on perkeleen hyvä mimmi! Santeri Kinnunen muistelee ja kertoo vuolain sanankääntein olevansa täysin samaa mieltä.

Heikki Kinnunen ja Satu Tuuli Karhu elokuvassa Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja.­

Tunne tuntuu olevan molemminpuolinen, sillä Karhu puhkeaa nauruun muistellessaan Santeri Kinnusen kanssa työskentelyä.

– Se oli tosi hauskaa! Hänen kanssaan oli turvallista ja mukavaa näytellä. Olen tyytyväinen hahmojemme väliseen dynamiikkaan. Santeri tekee ihan mielettömän hienon roolin, Karhu kehuu.

Mädissä omenoissa on mukana myös Santerin velipuoli Paavo Kinnunen, joka näyttelee Onervan aviomiestä.

Satu Tuuli, oletko siis erikoistunut työskentelemään nimenomaan Kinnusen perheen miesten kanssa?

– Joo, kerää koko sarja! Karhu myöntää nauraen.

– Kaikki Kinnuset ovat huippuammattilaisia ja todella mukavia ihmisiä. Odotan, että Santerin ja Paavon sisko Vilma valmistuu Teatterikorkeakoulusta, ja pääsen joskus näyttelemään hänenkin kanssaan!

Sarjaa varten tehtiin taustatyötä psykiatrian historiasta ja hoitokeinoista, ja käsikirjoitukseen haettiin inspiraatiota Seilin saarelta. 1960-luvulle saakka toimineen naisten mielisairaalan historiasta löytyy tapauksia, joissa on yhtäläisyyttä sarjan teeman kanssa.

Sonja Kuittinen (oik.) näyttelee epätasapainoista Ritva Kalimaa.­

– Sinne on voinut joutua, jos on halunnut avioeron tai elää naimattomana. Myös yhteiskuntaluokalla on ollut tämän kanssa paljon tekemistä. Mädissä omenoissakin terveitä mutta hankalia naisia yritetään uudelleenohjelmoida sellaiseksi, millainen muka pitäisi olla, Karhu kertoo.

Vaikka sarja käsittelee patriarkaalisen yhteiskunnan vallankäyttöä, se ei Santeri Kinnusen mukaan lähde kosiskelemaan katsojia seksuaaliseen ahdisteluun liittyvillä elementeillä.

– Olen kiitollinen, ettei sarja ole me too -kannanotto, sillä se olisi ollut liian helppo tie. Aihetta ei lähestytä naisten hyväksikäytön kautta, vaan teema painottuu enemmänkin mielen manipulointiin, Kinnunen analysoi puhelimessa.

Kinnusen näyttelemä Gösta Lundsten pyrkii hyvään. Mies uskoo kyseenalaisiin hoitomenetelmiinsä, mutta saakin aikaan paljon vahinkoa. Sympaattisesta tohtorista paljastuu sarjan edetessä tummia sävyjä.

Tohtori Lundsten on näyttelijänsä Santeri Kinnusen tapaan leppoisa mies.­

– Jos hahmo olisi ollut vain salaperäinen ja ilkeä, se ei olisi kauhean mielenkiintoista. Kun hahmo on niin helposti lähestyttävä, vaara korostuu loppua kohden, Kinnunen pohtii.

Onervan vihanpurkauksiin leppoisasti suhtautuva tohtori muovautui yhteistyössä ohjaaja Marja Pyykön kanssa. Hahmosta rakennettiin tarkoituksella näyttelijänsä oloinen.

– Omasta mielestäni olen suhteellisen helposti lähestyttävä, joten rooliin ei ollut vaikeaa istahtaa, Kinnunen sanoo.

Karhulle Onervan rooli oli puolestaan kiehtova haaste. Hänen mukaansa ei ole itsestään selvää, että naishahmo voi olla Onervan tapaan myös aggressiivinen, tilaa ottava tai holtiton.

– Hänen tapansa reagoida oli sellainen huutoterapia. Se tekisi varmasti ihan jokaiselle hyvää! Karhu heittää nauraen.

Teatterikorkeakoulusta saatujen oppien avulla Karhu välttää omien muistojensa käyttämisen kohtauksen tunnetilan synnyttämisessä. Näin rooli ei muodostu liian raskaaksi vaikeistakaan teemoista huolimatta. Näyttelijänä hän on äärimmäisen kiitollinen siitä, että pääsee esittämään haastavia hahmoja.

Hannes Suominen (toinen vas.) näyttelee sairaalan työntekijää Emil Kuikkaa.­

– Jo ennen puoltaväliä muistan ajatelleeni, että iloitsen joka sekunnista, jota saan tehdä tätä, mutta tulen olemaan myös helpottunut, kun tämä on ohi.

Kuvauksissa vallitsi rento ja iloinen tunnelma, mistä Karhu ammensi voimaa haastavan roolin näyttelemiseen.

– Marja on paitsi tarkka myös vitsaileva ja energinen ohjaaja, mikä oli mahtavaa. Mitä kevyempi ilmapiiri oli, sitä syvemmälle pääsin.

Rennosta tunnelmasta piti huolta myös kuvaaja Hena Blomberg, joka on Karhun mukaan oikea hassuttelun mestari. He ovat toisilleen tuttuja jo kolmen elokuvan kuvauksista.

– Hena taiteili itselleen hattuja kuvausrekvisiitoista: kattiloista, laukuista ja omenakoreista. Meistä on kuvia, joissa Henalla on korikassi päässään ja minulla omenat käsissä silminä. Näin me pidimme tunnelmaa yllä! Karhu muistelee.

Sarjaa kuvattiin viime kesänä Virossa. Mielisairaalamiljöö lavastettiin Ravilan kartanoon, joka sijaitsee vajaan 50 kilometrin päässä Tallinnasta. Lähistöllä kuvattiin samoihin aikoihin myös kahta muuta suomalaistuotantoa, joissa oli mukana Karhun ystäviä.

– Viikonloppuisin vietimme yhdessä aikaa rannalla ja kävimme syömässä. Tuntui siltä, että Tallinna on uusi Helsinki!

Kuvauskiireiden keskellä Karhu ehti olla myös viron kurssilla.

– Yritin opetella puhumaan kieltä ja nostaa pitkien päivien tunnelmaa lotkauttamalla jotakin eestiksi. Se saattoi mennä enemmän tai vähemmän oikein.

Kinnunen laskeskelee, että hänelle kertyi reilusti yli kolmekymmentä kuvauspäivää. Viikon kuvaustauon hän vietti mökillään.

– Tosin korona teki jo sen, että touko–kesäkuun sain pelkästään mökkeillä. Sen vuoksi oli mukavaa päästä välillä vähän muihin maisemiin!

Onerva (Satu Tuuli Karhu) on huolissaan herkästä Serafinasta (Marjaana Maijala).­

Sarjan muissa keskeisissä rooleissa nähdään muun muassa Armi Toivanen, Sonja Kuittinen, Marjaana Maijala, Hannes Suominen ja Severi Saarinen. Sarjan ovat kehittäneet käsikirjoittaja Mia Ylönen, Mikko Pöllä ja Roope Lehtinen.

Kahdeksanosainen Mädät omenat -sarja julkaistaan Elisa Viihde Viaplay -palvelussa aina kaksi jaksoa kerrallaan sunnuntaisin 9.5. alkaen.