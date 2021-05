Selviytyjissä yllätyspudotus! Koko heimo kääntyi Karoliinaa vastaan – radiojuontajaa odotti hotellilla kiusallinen tilanne

Radiojuontajana tunnettu Karoliina Tuominen joutui maistamaan omaa lääkettään, kun hänet huijattiin ulos kilpailusta.

Karoliina oli 10. kilpailija, joka äänestettiin ulos Selviytyjät Suomi -ohjelmasta. Kovana pelurina pidetty Karoliina kertoo tiputuksen jälkeen, että hänet valtasi lähtöpäivänä omituinen olo. Liittolaiset puhuivat ympäripyöreitä ja muut pelaajat supattivat kuka mitäkin. Uumoilu sai vahvistuksen illan heimoneuvostossa, jossa Karoliinan soihtu sammutettiin.

– Ekasta äänestä tajusin, että tässä on bluffattu. Se ei ole vain yksi ihminen, joka on minua äänestänyt, Karoliina totesi heti heimoneuvoston jälkeen.

Karoliina viittasi kommentillaan jo pudonneisiin Eliakseen ja Saraan, jotka olivat hänen vahvoja liittolaisiaan, ja joita hän päätyi lopulta puukottamaan selkään. Karoliina pelasi heidät tylysti pelistä pois ja nyt hän kohtasi heidät hotellilla, jossa jo kilpailusta pudonneet kilpailijat majottuvat.

– Voiks teitä halata? Karoliina kysyi varovasti Kertulta, Saralta ja Eliakselta.

Kolmikkoa kiinnostaa tietää, mitkä Karoliinan tunnelmat on pudotuksen jälkeen.

– Tietyllä tavalla on vähän helpottunut. Oishan tuolla halunnut olla, mutta..., Karoliina vastasi.

– Tuliko yllätyksenä? Kerttu kysyi.

– Sain varmaan samanlaisen sumutuksen kuin kaikki täällä, Karoliina vastasi.

Karoliina uskoi, että hänen pudotuksensa tehtaili Kristian, jota hän piti vahvimpana liittolaisenaan. Todellisuudessa idean laittoi tulille Joalin, ja Kristian yritti kuin yrittikin pitää liittolaisensa puolia vielä viime hetkille saakka.

Joalin halusi kisoissa menestyneen Karoliinan ulos siksi, että hän piti tätä turhan kovana vastuksena. Monia tuntui myös ärsyttäneen se, että Karoliina oli leirissä tietynlaisessa vallankahvassa.

– Olen imarreltu siitä, että minut nähtiin kovana pelaajana, koska sitähän sinne lähdettiin tekemään. Mutta eihän se yllätyksenä tullut, että ihmiset näkevät sen myös uhkana, Karoliina pohti jälkikäteen.

Karoliina oli yksi kolmesta, joka selvitti tiensä palkintokilpailun voittoon.­

Idea kovan pelurin pudottamisesta lähti kytemään palkintokilpailun jälkeen, jolloin Karoliina, Kristian ja Archie pääsivät saunomaan muiden värjötellessä katkerina leirissä. Pesutta jääneet pelaajat alkoivat Joalinin johdolla tuumailemaan, josko seuraavaksi olisi Karoliinan vuoro lähteä kotimatkalle.

Käynnistyi ennennäkemätön väijytystemppu. Leiriin jääneet heimolaiset päättivät uskotella Karoliinalle, että seuraava lähtijä olisi Joalin, josta heimolaiset ovat jo useampaan otteeseen aikoneet päästä eroon.

Tarkkaan suunniteltu huijaus meinasi kuitenkin kosahtaa koskemattomuuskilpailussa, jossa Joalin oli viedä voiton kotiin. Nähtiin dramaattinen käänne, kun Joalin luopui tarkoituksella koskemattomuuskilvan voitosta.

Tämän viikon koskemattomuuskilpailussa vaadittiin hyvää tasapainoa ja keskittymiskykyä.­

Leiriin palatessaan Joalin paljasti muille pelaajille Karoliinaa lukuun ottamatta, kuinka koskemattomuustaisto oli pelkkää bluffia. Karoliinan puolia pitänyt Kristian häkeltyi Joalinin kieroilusta. Kristian joutui tyytymään kohtaloonsa ja äänestämään pitkin hampain vahvimman liittolaisensa ulos kilpailusta. Karoliina tajusi turhan myöhään, kuinka kova peluri Joalin todellisuudessa oli.

– Hän on hiipinyt takavasemmalta ja itsekin ajattelin, että hän on enemmänkin pelkkä pelinappula, mutta hän on jo todistanut, että pystyy koviin peliliikkeisiin, Karoliina analysoi pudotuksen jälkeen.

Toisena kovana kieroilijana hän pitää tietysti liittolaistaan Kristiania.

– Ihmiset pitävät Kristiania uhkana, mutta hän on myös todella hyvä puhumaan ihmisiä puolelleen ja saamaan tietynlaista luottamusta siihen, että hänen avullaan voi päästä pidemmälle. Haluaisin nähdä sen, että häntä vastaan noustaan siellä, mutta uskon, että hän saattaa päästä aika pitkälle.

Koskemattomuuskilpailussa nähtiin aivan uudenlainen käänne, kun Joalin luopui voitosta tarkoituksella.­

Pudotuksestaan silmin nähden harmistunut Karoliina toteaa, että vaikka kotiinlähtö sapettaa, hän ei tekisi mitään toisin. Pudotus oli siinä mielessä myös helpotus, että se tarkoitti hänen osaltaan juonittelun päättymistä.

– Tein siellä moniakin asioita, mitä en arkipäivässä ikinä pystyisi tekemään tai katsomaan, että joku toinen tekee. Pelkästään päin naamaa valehtelu – sitä en liputa. Siellä ajatteli, että se on peliä ja kun palaa tänne, sitten ollaan omia itseämme ja jää valehtelut ja juonittelut. Se oli kivaa niin pitkään, kun sitä riitti, Karoliina pohti.

– Jos mie lähtisin kertomaan, miten skaba on mennyt, niin ylitin omat odotukset. Oon tosi tyytyväinen, että sain olla näin pitkään mukana. Totta kai ois halunnut olla loppuun asti, mutta tää oli ihan huikee kokemus!

Nyt kun oma peli on pelattu, Karoliina kertoo toivovansa voittoa Nikolle.

– Hän on pelannut tätä peliä tosi hyvin ja kivasti. Haluaisin nähdä hänet ainakin kärkikahinoissa.

Selviytyjät Suomi Nelosella ja Ruudussa lauantaisin kello 20. Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.