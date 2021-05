Kiinan supertähti pelkäsi kuolevansa Megalodon-leffan kuvauksissa – ohjaaja ei tajunnut vaaraa

Jon Turteltaibin hirviöhaielokuvassa joukko meritutkijoita ryhtyy metsästämään esihistoriallista megalodonia Kiinan meriltä.

Hirviöhai hyökkää ja hullunrohkeat sukeltajat pelastuvat täpärästi – tai eivät pelastu. Lisäksi kohdataan kiinalaisia. Siinä Megalodon-elokuva kiteytettynä, mutta yksi seikka puuttuu: hauskaakin on!

On toki kyseenalaista, onko katastrofielokuvan huumori tekijöiden oveluuden ansiota vai silkasta kehnoudesta johtuvaa. Tyyli on tarkoituksella B-luokan melodramatiikkaa, tönkköä dialogia ja käsittämätöntä ”juonen” kuljetusta, ja tämä kaikki alkaa väistämättä huvittaa.

Jon Turteltaibin ohjauksessa syvää merta kolutaan antaumuksella ja tavataan muinainen monsteri megalodon. Otus innostuu ihmislihasta ja ilmaantuu kytikselle aina, kun joku vahingossa tai tahallaan molskahtaa mereen.

Meritieteilijä (Winston Chao) kutsuu alan asiantuntijat paikalle, kun miehistö joutuu pulaan julman kalan takia. Vastahakoisesti merihommiin kuskataan touhusta jo eläköitynyt roteva supersankari (Jason Statham).

Oheen viritellään keveä romanssi yksinhuoltajaäidin (Bingbing Li) kanssa ja pelastetaan aika ajoin tämän pientä tytärtä (Sophia Cai), joka tietenkin myös hengailee vaarojen vesillä. Sivuosissa nähdään rempseät Rainn Wilson (Konttori) ja Ruby Rose (Orange Is the New Black).

Hirviöhai innostuu polskivista ihmisistä.­

Huomionarvoisinta on, että amerikkalais-kiinalaisen, varsin perheystävällisen ja kesyn tuotannon naiset ovat mukana vahvasti tekijöinä, eivätkä he vesiolosuhteista huolimatta esiinny kertaakaan bikineissä!

Megalodonin arvioissa ollaan kummasteltu ”pakollisten kiinalaisten” osuutta. Elokuvan päähahmoista melkein puolet ovat kiinalaisia, muun muassa supersuosittu näyttelijä Li Bingbing, ja vieraileepa jättihai myös kiinalaisella uimarannalla aiheuttamassa kaaosta.

Yhtiö Warner Bros Pictures on kertonut, että tuotanto, joka on toteutettu kiinalaisen Gravity Picturesin kanssa, on suunnattu kiinalaiselle yleisölle. Kuvauspaikat ovat Kiinassa ja Uudessa-Seelannissa.

Esimerkiksi kohtaus, jossa jättiläishai ui täyteen ahdetulle uimarannalle, on kuvattu Sanyan rannalla. Ranta on tunnettu superjahtien ja supermallien kokoontumispaikkana. Lisäksi elokuvassa on useita keskusteluja mandariinikiinalla.

Katsojat ovat huvitelleet sillä tiedolla, että elokuvan kuolonuhreista länsimaalaiset hahmot joutuvat raa’asti hain hampaisiin ja nopeasti sivuutetuiksi, kun taas kaikki kiinalaiset kokevat jollain tapaa kunniakkaan kuoleman, jota muistellaan hartaina.

Hai tuntuu muutenkin mättävän mieluummin länsimaalaisia, sillä mainitussa Sanyan rannan kohtauksessa sadat kiinalaiset pulikoijat jätetään henkiin, vaikka rouskutettavaa riittäisi.

Li Bingbing tosin itse joutui kuvauksissa kiperään tilanteeseen. Hän on kertonut pelänneensä aina vettä, ja yhdessä kohtauksista hän joutuu häkissä mereen metrien syvyyksiin. Kohtaus jouduttiin toistamaan yhä uudestaan, ja näyttelijän oli pidäteltävä henkeä pitkään.

– Olin varma, että kuolen, kun ohjaaja käski minun pidätellä henkeä vielä 15 sekuntia – vaikka olin juuri sanonut, etten pysty jatkamaan enää hetkeäkään. Olin aivan voipunut ja heikko, kun he nostivat minut vedestä. Vasta silloin ohjaaja tajusi tilanteeni ja säikähti.

