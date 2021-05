Aleksi Valavuori täräytti BB-talossa suorat sanat naisihanteistaan – ei voi sietää naisten ulkonäössä kahta asiaa

Big Brother -talossa puitiin kauneusihanteita ja sitä, millaisiin piirteisiin asukkaat kiinnittävät huomiota toisissa ihmisissä.

Big Brother -talossa keskusteltiin torstaina pitkään ulkonäköasioista. Asukkaat innostuvat kertomaan vuorollaan siitä, millainen merkitys ulkonäöllä on heille parinvalinnassa.

– Mä kohtaan pitkänä naisena, että usein mua lyhyemmät miehet ei uskalla lähestyä mua. Ne ajattelee, että haluan mua pidemmän miehen. Mä en kato pituutta lainkaan, Sara Forsberg kertoi.

Aleksi Valavuori innostui Forsbergin kertomasta.

– So you’re telling me there is a chance? Valavuori vitsaili ja sai muut asukkaat nauramaan.

Valavuori sanoi suoraan, että hänelle naisen ulkonäöllä on merkitystä. Hän kuvaili, ettei viehäty naisista, jotka ovat hänen mielestään liian laihoja tai ylipainoisia.

– Seksi näyttelee omassa elämässä tärkeää osaa. Mä en pysty painaa superlaihaa tai merkittävän ylipainoista. Ei siitä tuu mun kanssa mitään, Valavuori täräytti.

Toni Nieminen sanoi kiinnittävänsä huomiota naisissa erityisesti silmiin, mutta myönsi panevansa merkille myös vartalon.

– Miehiltä aina kysytään, että oot sä tissi- vai peppumiehiä, niin kyllä mäkin meen sinne peppuosastolle, Nieminen kertoi.

Janne Porkka intoutui hänkin nimeämään ne piirteet, joihin hän kiinnittää naisissa eniten huomiota.

– Silmät ja naisen tuoksu. Ne on tärkeitä, Porkka kuiskutteli leikkisästi.

– Toi on muuten hyvä pointti, Sara Forsberg huomautti.

Markku Pullille luonnollisuus on kaikista tärkeintä.

– Muotivillitykset on omasta mielestäni mennyt naisilla vähän ääripäihin. Mulle riittää, jos sä näytät hyvältä, kun aamulla heräät, hän summasi.

– Ihanasti sanottu! talon naisasukkaat ihastelivat.