Näin Big Brother -asukkaat jakoivat ensimmäiset nimeämispisteet: Rosa Meriläiselle äänivyöry

Rosa, Toni, Nina ja Sanna joutuivat häätöäänestykseen.

Vippikauden BB-asukkaat joutuivat keskiviikkona antamaan toisilleen nimeämispisteitä ensi kertaa. Häätöäänestykseen joutuivat Rosa Meriläinen, Toni Nieminen, Nina Mikkonen ja Sanna Ukkola.

Aleksi Valavuori oli suojassa nimeämisiltä, koska hän voitti koskemattomuuden tiistaina haastetehtävässä. Nina Mikkonen puolestaan joutui äänestykseen, sillä käsissään räjähti aikapommi, joka vei yhden kilpailijan automaattisesti häätöäänestykseen.

Eniten nimeämispisteitä muilta asukkailta sai Rosa Meriläinen, jonka kuorsaus on raastanut öisin muiden asukkaiden hermoja. Muut asukkaat epäilivät, että Rosa on porukasta ainoa, joka on saanut öisin nukuttua.

– Jos niin sattuisi, että Rosalle tulee lähtö, niin sitä Rosan naurua tulee valtava ikävä. Ehkä se yöllinen kuorsaaminen on se, että sen poistuminen rauhoittaisi kaikkien nukkumista, Toni Nieminen perusteli.

– Rosa ei ole ollut halukkaasti vaihtamassa sänkyä. Hän valitsi parhaan sängyn itselleen ja siinä sitten tyytyväisenä kuorsaa, Markku Pulli kertoi päiväkirjahuoneessa.

– Annan kaksi pistettä Rosalle, koska hän kuorsaa aika kovaa ja se vaikuttaa muiden uneen, Sara Forsberg sanoi.

– Me olemme persoonina aika kaukana toisistamme. Hän on minulle jäänyt vieraaksi. Vaikka hän on tavallaan helposti lähestyttävä, niin sitten kuitenkaan ei ole, ainakaan minulle, Nina Mikkonen perusteli nimeämispisteitä.

Muut asukkaat valittivat, etteivät he ole saaneet nukuttua öisin Rosa Meriläisen kuorsauksen takia.­

Sara Forsberg epäili, että Toni Nieminen haluaa kotiin, sillä hän oli valitellut muille asukkaille potevansa koti-ikävää.

– Häntä luultavasti ei haittaisi hirveästi lähteä täältä, Sara totesi.

Muut asukkaat olivat huomanneet, että Toni Nieminen kärsii koti-ikävästä.­

Tiistain häädön jälkeen BB-taloon saapui aikapommi, joka räjähtäessään vie asukkaan häätöäänestykseen. Aikapommi vei Nina Mikkosen suoraan häätöäänestykseen.­

Monet asukkaista kertoivat päiväkirjahuoneessa, ettei Sanna Ukkola osallistu talon kotitöihin yhtä ahkerasti kuin muut. Monet myös kokivat, etteivät ole päässeet Sannan kanssa samalle aaltopituudelle.

– Tuntuu, että hän menee kaikista eniten oman navan mukaan, Pinja Sanaksenaho sanoi.

Sanna Ukkola sai asukkailta moitteita siitä, että hän ei tee yhtä paljon kotitöitä kuin muut.­