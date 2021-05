Tässä ovat Paratiisihotellin uudet sinkut – mukana Temppareista tuttu Jenna ja monia missikisoja kiertänyt Tara

Paratiisihotelli Suomi alkaa toukokuun lopussa.

Realitysarja Paratiisihotelli Suomi alkaa maanantaina 24. toukokuuta Ruudussa. Joukko kuumia sinkkuja kirjautuu Gran Canarialla sijaitsevaan luksushotelliin pitämään hauskaa, rakastumaan, punomaan juonia sekä kisaamaan 15 000 euron rahapalkinnosta.

Uuden kauden sinkut on nyt julkistettu.

Katri, 20, Järvenpää

Liikunta on lähellä personal trainerina työskentelevän Katrin sydäntä. Sirkuskoulua käyneenä atleettina Katrin erityistaitoihin kuuluu muun muassa yksipyöräisellä ajaminen! Sirkusharrastuksen myötä tulleesta notkeudesta on ollut Katrille hyötyä miesten kanssa.

Kiltiksi, suorapuheiseksi sekä sinisilmäiseksi itseään kuvaileva Katri haluaa nähdä, olisiko hänestä juonittelemaan itsensä Paratiisihotellin voittoon. Kilpailun lisäksi hän odottaa matkaltaan etelän lämpöön ihastumista ja romantiikkaa.

Tara, 28, Tallinna

Tara on Kokkolasta Tallinnaan asettunut ekonomi, joka työskentelee team leaderina. Astrologiasta kiinnostunut Tara kuvailee itseään maanläheiseksi, nokkelaksi ja elämäniloiseksi. Tara kertoo harrastavansa tanssia, tarot-kortteja sekä lenkkeilyä koiransa kanssa.

Tara on osallistunut elämänsä aikana useisiin kauneuskisoihin, ja niistä on ropissut hänelle ansaitusti useita missititteleitä. Tara on valmis rakastumaan, mutta samalla hän janoaa Paratiisihotellin voittoa ja 15 000 euron rahapalkintoa!

Josefina, 23, Tammisaari

Josefina on suomenruotsalainen ilopilleri Tammisaaresta. Paratiisihotellista hän on valmis löytämään unelmiensa prinssin! Flirttailu ei ole Josefinan vahvin puoli, mutta näyttävä ja itsevarma nainen saa silti aina haluamansa.

Josefina kuvailee itseään erittäin määrätietoiseksi ja suorapuheiseksi ihmiseksi, joka rakastaa rakkautta! Josefina opiskelee agrologiksi ja työskentelee opiskeluidensa ohessa pankissa. Hyvinvointi ja terveys ovat Josefinalle tärkeitä asioita – sporttinen nainen harrastaakin vapaa-ajallaan aktiivisesti crossfittiä.

Jenna, 21, Oulainen

Oulaisista kotoisin oleva Jenna toimii yläkoulun sijaisopettajana. Jenna kertoo ihastuvansa helposti, mutta Paratiisihotellissa hän aikoo siirtää tunteensa syrjään ja pelata voitosta tosissaan! Jenna on mielestään hyvä lukemaan ihmisiä ja hän luottaa vakaasti omaan intuitioonsa. Nainen uskoo, että hän pääsee sosiaalisen älynsä avulla Paratiisihotellissa pitkälle.

Voittaminen motivoi Jennaa enemmän kuin romanssi. Aiemmin Temppareiden Vuokatin kaudelta tuttu Jenna ei löytänyt rakkautta houkutusten saarelta, ja usko miehiin on kadonnut ajan mittaan. Nyt on siis muutettava prioriteetteja ja suunnattava euron kuvat silmissä Paratiisihotelliin!

Jemina, 27, Vantaa

Kauneusalan yrittäjänä työskentelevä vantaalainen Jemina on onnistunut tekemään mielenkiinnon kohteestaan – siis kauneudesta – itselleen ammatin. Töissä Jemina kaivaa itsestään esiin konservatiivisen asiakaspalvelijan, mutta liiketoiminnan ulkopuolella hän on luonteeltaan sosiaalinen ja kovaääninen. Jemina rakastaa kertoa sopimattomia vitsejä! Vapaa-aika naisella kuluu crossfitin parissa ja kahden koiran kanssa puuhaillessa.

Jemina kertoo olevansa kilpailuhenkinen. Hän myy tarvittaessa vaikka vasemman jalkansa kaverinsa puolesta!

Valtteri Aho, 21, Mäntsälä

Mäntsälästä kotoisin oleva Valtteri työskentelee sähköasentajana. Sporttinen mies on pelannut jääkiekkoa useita vuosia ja harrastaa nykyään kehonrakennusta.

Valtteri on todellinen pelimies ja häneltä löytyy omien sanojensa mukaan todellinen pelimiehen peppu. Valtteri kertoo olevansa kiero kaveri ja häikäilemätön naistenmies, joka ei pelkää valehdella saavuttaakseen tavoitteensa. Valtterin päämääränä on voittaa Paratiisihotelli, keinoja kaihtamatta. Pelin ohessa hän aikoo vietellä hotellin naiset tatuoinneillaan sekä luontaisella charmillaan.

Janne ”Namu”, 34, Tampere

Prosessinhoitajana työskentelevä Janne, eli tuttavallisemmin Namu, on todellinen Paratiisihotelli-fani. Tämä tamperelainen rakastaa draamaa ja hän on valmis punomaan todellisen juonien verkon voittaakseen kisan.

Namu kuvailee itseään sosiaaliseksi ja positiiviseksi kundiksi, joka osaa olla todella itsepäinen. Namun vahvuuksiin kuuluu hänen miellyttävä sosiaalinen persoonansa, jota hän aikoo hyödyntää olemalla kaikkien kaveri sekä neutraali ja varma pelaaja. Tunteet pysyvät visusti syrjässä, kun tavoitteena on edetä pelissä pitkälle.

Tom ”Teksa”, 26, Tampere

Tom eli “Teksa” on alunperin Thaimaasta Suomeen adoptoitu 26-vuotias mies Tampereelta. Teksa ajaa kuorma-autoa ja tekee lisäksi baarimikon sekä promoottorin töitä.

Avoimin mielin elämään suhtautuva ja spontaani Teksa näkee aina kaikessa jotain hyvää. Hän kuitenkin myöntää, että joskus meno äityy jopa ylivilkkauden puolelle, mikä saattaa ärsyttää muita ihmisiä. Teksa tunnetaan ilmapiirin nostattajana ja hulluttelijana, mutta kovaäänisen sekoilijan sisimmästä löytyy myös herkempi puoli.

Janne, 26, Vantaa

Janne on huumorintajuinen vantaalainen herrasmies, joka työskentelee kylpyhuoneasentajana. Esiintymistä rakastava Janne laulaa omassa bändissään, ja onpa hän kokeillut taitojaan myös näyttelijänä!

Janne kertoo olevansa hyväsydäminen hauskuuttaja ja toiset huomioon ottava hurmuri, joka tulee kaikkien kanssa toimeen. Laulutaitojaan hän hyödyntää naisten viettelyssä ja näyttelijänlahjojaan Paratiisihotellin liittoja solmiessaan. Tavoitteena Jannella on löytää Paratiisihotellista sekä rakkautta että rahaa, yhdellä kertaa.

Markus, 25, Eura

Markus on joka äidin unelmavävy. Eurasta kotoisin oleva rakennusalan yrittäjä on kiltti, rauhallinen ja hauska herrasmies. Markus kertoo, että hän on usein ensimmäinen, joka avaa porukassa suunsa. Ja samoin myös viimeinen, jolta suu menee kiinni.

Yrittäjänä Markus omaa loistavat myyntitaidot. Hän aikoo hyödyntää puhelahjojaan luoviakseen pelissä eteenpäin ja vietelläkseen naisia. Paratiisihotelliin Markus lähtee etsimään rakkautta, voiton tavoittelu tulee hyvänä kakkosena.

Paratiisihotellissa kilpailijoiden tavoitteena on löytää itselleen luotettava pari, jonka kanssa tavoitella voittoa ja pääsyä jännittävään finaaliin. Suhteita kannattaa luoda ja ylläpitää pitkin kisaa, sillä yksin jäävät sinkut ovat vaarassa pudota pelistä. Sinkkujen on kyettävä flirttailemaan, ystävystymään ja taktikoimaan yltääkseen voittoon. Kunkin viikon Paratiisihotellissa maustavat teemat ja tehtävät, jotka johdattavat kilpailijat uudenlaisiin tunnelmiin ja masinoivat yllättäviä käänteitä.

Sarjan juontaa Alma Hätönen.

Paratiisihotelli Suomen uudet jaksot Ruudussa maanantaisin ja tiistaisin 24. toukokuuta alkaen. Ensimmäinen jakso esitetään myös Nelosella maanantaina 24.5. kello 21. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.