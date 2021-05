Tätä et nähnyt tv:ssä: Niko Saariselle meinasi käydä köpelösti ennen Selviytyjiin lähtöä – inhimillinen virhe sai tuotannon puuttumaan peliin

Niko Saarinen kertoi Selviytyjät-podcastissa tehneensä huolimattoman virheen valmistautuessaan kilpailuun.

Selviytyjät Suomi -ohjelmassa nähtiin jälleen jännittäviä käänteitä, kun lauantai-iltana kotimatkalle kilpailusta lähetettiin bloggaaja Sara Vanninen. Niin ikään saarella seikkailleet Niko Saarinen ja Karoliina Tuominen puivat jakson tapahtumia tuttuun tapaan Selviytyjät-podcastissa.

Jakson tapahtumien kertaamisen ohella Saarinen tuli paljastaneeksi podcastin tuoreessa jaksossa selkkauksen, joka tapahtui jo ennen Ruotsiin ja Selviytyjät Pohjola -ohjelman kuvauksiin matkustamista. Kilpailun osallistujat olivat karanteenissa hotellilla, kun tuotanto tuli tarkistamaan heidän matkatavaransa.

Selviytyjät-formaatin säännöissä on tarkkaan määritelty kuinka paljon esimerkiksi vaatteita kukin kilpailija saa pakata mukaansa. Saarinen kertoi podcastissa varustautuneensa lähtöön hyvin ja huolella, mutta sortuneensa yhteen inhimilliseen virheeseen.

– Ennen kuin me mennään saarelle, niin meidän kaikki tavarat käydään läpi, sillä meillä on tarkka lista, mitä me saadaan pakata mukaan. Niko Saarinen on sitten käynyt ostamassa itselleen isoja, pitkiä sukkia, Saarinen muisteli podcastissa.

– Kunnes hän Haaparannan hotellilla huomaa tuotannon toimesta, että hän on ostanut v*ttu säärystimiä. Ei kun ne ei olleet edes säärystimiä, Saarinen jatkoi.

– Ne oli sellaisia kompressio-säärystimiä, mitkä voi laittaa myös käteen, Tuominen selvensi.

Saarinen itse tajusi tilanteen vasta, kun tuotannon jäsen tuli tarkistamaan hänen matkatavaroitaan. Lopulta Saarinen ei siis ollut pakannut mukaan yksiäkään sukkia.

– Sitten kun mä siinä avaan niitä, avaan ne paketit ja tajuan, että näissä ei ole kantapohjia. Se oli jotenkin hauskin tilanne. Kaikki vaan repeilee ja mä huudan siellä käytävällä, että mulla ei ole sa*tana edes sukkia, Saarinen nauroi.

Jaksossa Saarinen kertoi, että hän olisi toki saanut pakata mukaan ottamansa säärystimet, mutta ne olisivat korvanneet sukat matkatavaroista. Ilman sukkia ei ollut lähtemistä kylmään Pohjolaan.

– Lopultahan mut pelastetaan tilanteesta. Mähän sain Sabinalta yhdet ylimääräiset sukat ja olisiko tuotannolla ollut yhdet sukat mulle. Mutta näin Saarisen Niko valmistautui Selviytyjiin, Saarinen päivitteli.

Tosi-tv-konkari Niko Saarinen on ilahduttanut katsojia Selviytyjät Suomi -kilpailussa.­

Selviytyjät Suomi -kilpailussa on edetty yksilökilpailuvaiheeseen. Kilpailun voitosta kamppailevat edelleen Saarisen ja Tuomisen ohella Kristian Heiskari, Joalin Loukamaa, Archie Cruz, Suvi Pitkänen sekä Marianne Kiukkonen.

Selviytyjät-podcast kuunneltavissa Suplasta. Ilta-Sanomat ja Supla kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.