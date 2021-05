Katso kuvat! Tältä näyttää Vantaalle rakennetussa hulppeassa Big Brother -talossa – julkkiksia odottaa makuuhuoneessa melkoinen yllätys

Julkkikset astuvat sunnuntai-iltana täysin uudistettuun BB-taloon, joka sisältää erikoisia yksityiskohtia.

Sunnuntai-iltana katsojien odotus palkitaan, kun julkisuudesta tutut tähdet astelevat viimein upouuteen Big Brother -taloon. Uusi julkkiskausi on varsin poikkeuksellinen, sillä ohjelman rakenne, kesto ja jopa sisältö on laitettu uusiksi.

Tänä vuonna asukkaat ovat 2,5 viikon ajan eristyksissä Vantaalla sijaitsevassa BB-talossa, joka rakennettiin vain muutamassa viikossa.

Katso yllä näkyvältä videolta, kun Anni Hautala esittelee uuden BB-talon!

IS pääsi tällä viikolla kurkistamaan uuteen Big Brother -taloon etukäteen.

Keittiö ja olohuone ovat samassa tilassa.­

Jo ensinäkemältä paljastuu, että talo on varsin avara ja tilava. Ohjelman pääohjaaja Janne Virtasen mukaan tämänvuotinen BB-talo on suurempi kuin koskaan aiemmin.

BB-universumiin kuuluvat talon lisäksi asukkaiden ulkotilat, tuotannon työtilat sekä livelähetysten ohjaamot, iso studio ja sen osana toimiva tehtävästudio. Kokonaisuudessaan neliöitä on peräti 2 000 ja talossa noin 400.

Talon suunnittelusta on vastannut Decocanal ja pihan suunnittelusta Vivi Andersson.

Sisustuksessa erottuvat kirkkaat ja raikkaat värit. Olohuoneessa hallitsevat tummanvihreän, keltaisen ja punaisen sävyt. Art deco -tyyliä henkivässä talossa on runsaasti ylellisiä yksityiskohtia, kuten kullanväriset aterimet ja lavuaari.

Tänä vuonna myös talon pohjarakenne on uudistettu. Esimerkiksi keittiö ja olohuone ovat samassa tilassa.

Big Brother -talossa on tummanvihreitä ja kullanvärisiä yksityiskohtia.­

Kylpyhuoneessa on panostettu materiaaleihin. Puisille pinnoille kontrastia luo kultaisen sävyissä hohtava lavuaari. Julkkikset pääsevät peseytymään suihkussa pehmeiden kivien päällä. Kylpyhuoneen kruunaavat valkoinen poreamme ja tilava sauna.

Pesuhuoneessa huomion varastaa kullanvärinen lavuaari.­

Pesuhuoneessa on hillitty värimaailma.­

Uuden BB-talon kenties suurin yllätys paljastuu makuuhuoneesta. Tavallisten sänkyjen lisäksi huoneessa on muutama erikoissänky, kuten pinnasänky, sairaalasänky ja lasten rekisänky. Sängyt ovat tällä kertaa erillään toisistaan.

– En tiedä, kuka onnekas saa tämän rekisängyn. Olen niin paljon elämässäni nukkunut lastensängyssä lasta nukuttaessa, että itse en ainakaan haluaisi tuohon minisänkyyn, Big Brother -juontaja Anni Hautala toteaa.

Makuuhuone on tällä kertaa varsin poikkeuksellinen. Huoneesta löytyy 12 sänkyä.­

Talon sisällä on mystinen onnenpyörä.­

Värikkäät pallot ympäröivät päiväkirjahuonetta, jossa asukkaat purkavat sydäntään.­

Talossa on ruokakomero, josta löytyy peruselintarvikkeita. Tällä kertaa asukkailla ei ole kauppaa naapurissa, mutta joissain tehtävissä asukkaat voivat saada mahdollisuuden ruoan tilaamiseen.

Talossa on 60 kameraa, jotka näkevät talon joka nurkkaan. Myös mikrofoneja löytyy ympäri taloa.­

Ulkona asukkaat pääsevät paistattelemaan valtavalla terassilla, josta löytyy poreallas sekä kuntoiluvälineet. Talossa on ensimmäistä kertaa ikkuna ulkomaailmaan.

Tilava terassi on rakennettu logistiikkakeskuksen varaston katolle.­

Terassilla on pieni ikkuna ulkomaailmaan.­

Terassilla pääsee grillaamaan katoksen alla.­

Ennen asukkaiden saapumista kaikki pinnat desinfioidaan ja käsitellään pinnoitteella, joka suojaa taudinaiheuttajia vastaan. Talossa on myös ilmanpuhdistimia.

Julkkisasukkaat ovat olleet karanteenissa, eivätkä he ole nähneet toisiaan. Osallistujat pidetään salassa h-hetkeen saakka. Pääohjaaja Janne Virtasen mukaan julkkiskaudelle on haluttu mahdollisimman erilaisia persoonia, eri-ikäisiä ja eri ammatin edustajia.

– Lyhyempi kausi ja korona-aika saattoivat vaikuttaa julkkisten mahdollisuuteen osallistua. Jos esimerkiksi taloon astuisi artisteja, ei kalenteri ole ollut täynnä keikkoja, mikä helpottaa mukaan lähtemistä, hän sanoo.

Virtasen mukaan säännöiltään julkkiskausi ei eroa perinteisistä kausista.

– Talossa on hieman enemmän glamouria, mutta muuten julkkisten arki talossa on samanlaista ja he kohtaavat samoja haasteita.

Sunnuntai-iltana ensimmäinen asukas astelee taloon jo tuntia ennen lähetyksen alkua. Asukkaan saapumista voi seurata Ruudun 24/7-palvelusta

Big Brother huipentuu finaalilähetykseen torstaina 20. toukokuuta klo 20, jolloin koko kisan voittaja kuittaa itselleen 30 000 euron rahapalkinnon.

Big Brother Suomi sunnuntaina 2.5. alkaen Nelosella klo 21.00. IS ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.