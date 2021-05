Netflix ja muut palvelut lisäsivät roimasti elokuvia – tässä 20 kiinnostavinta

Vapunpäivä toi suoratoistoon muun muassa Mel Gibsonin rähjäisen joulupukkikomedian, räväkkää korealaista zombitoimintaa sekä viiden tähden kauhuelokuvan.

Vappupäivä näkyy myös eri suoratoistopalveluissa uusina elokuvalisäyksinä.

Ilta-Sanomat listasi lauantain kiinnostavimpia lisäksiä seuraavista suoratoistopalveluista: Netflix, C More, Elisa Viihde Viaplay, HBO Nordic, Amazon Prime Video sekä Paramount+. Joukossa on sekä suoratoistopalveluiden ensi-iltoja että viime vuosien suosikkeja.

Elokuvakriitikko Taneli Topelius poimi uusien lisäysten joukosta 20 eri tavoin kiinnostavaa elokuvaa.

5 kiinnostavinta elokuvaa

Amerikkalainen opiskelija Dani (Florence Pugh) eksyy Ruotsissa vääränlaisiin juhannusjuhliin.­

Midsommar – loputon yö (2019), Netflix: Dana (Florence Pugh) ja hänen opiskelijaystävänsä saapuvat kauhuelokuvassa vieraiksi ruotsalaisiin juhannusjuhliin, jotka ovat vielä oudommat kuin he ovat kuvitelleet. Ari Asterin ohjaama häiritsevä kauhuelokuva elokuvakriitikoilta vuolaasti kehuja – osalta jopa täydet viisi tähteä.

Mel Gibson näyttelee rähjäistä joulupukkia elokuvassa Fatman.­

Fatman (2020), C More: Rähjäinen joulupukki tekee asediilejä Yhdysvaltain armeijan kanssa ja joutuu väistelemään hänelle suuttuneen tenavan palkkaamaa ammattitappajaa. Eshom ja Ian Nelmsin ohjaaman mustan komedian outo juoni riittäisi itsessään herättämään kiinnostuksen, mutta viimeistään sen tekee pääosassa räyhäävä Mel Gibson. Suoratoistoensi-ilta.

Russell Crowe näyttelee Rattiraivossa liikenteessä räjähtävää miestä.­

Rattiraivo (2020), C More: Toinenkin takavuosien miestähti pääsee irti: Russell Crowe näyttelee raivokohtauksen liikennevaloissa saavaa autoilijaa. Derrick Borten ohjaama elokuva ei saanut mairittelevia arvosteluja, mutta Crowen laskusuhdanteisella uralla teos saattaa olla jälleen omanlaisensa merkkipaalu. Suoratoistoensi-ilta.

Nisse (Peik Stenberg) kokee, että kaikki haluavat puuttua hänen hautajaisjärjestelyihinsä.­

Elämää kuoleman jälkeen (2020), Elisa Viihde Viaplay: Klaus Härön ohjaamassa lempeässä mustassa komediassa leskeksi jäänyt Nisse (Peik Stenberg) tuskailee, kun myös kaikilla muilla tuntuu olevan oma mielipiteensä hautajaisjärjestelyistä. Suoratoistoensi-ilta.

Peninsulassa väistellään korealaisia zombeja.­

Peninsula (2020), Paramount+: Korealainen ohjaaja Sang-ho Yeon jatkaa zombielokuvan Train to Busan (2016) tarinaa: koko Etelä-Korea on suljettu karanteeniin ja pakolaisten ryhmä lähtee etsimään rahalastia. Synkkä elokuva sisältää runsaasti toimintaa. Suoratoistoensi-ilta.

Muita elokuvialisäyksiä – Netflix

Angel Has Fallen (2019): Toimintaelokuvasarjan kolmannen osan pääosassa jatkaa Gerard Butler.

The Single Moms Club (2014): Juuri humanitaarisen Oscarin saaneen Tyler Perryn ohjaama komedia viidestä yksinhuoltajanaisesta.

C More

The Secrets We Keep (2020): Yuval Adlerin ohjaaman amerikkalaisen kidnappaustrillerin pääosissa ovat ruotsalaiset tähdet Noomi Rapace ja Joel Kinnaman. Suoratoistoensi-ilta.

Sing (2016): Verrattomassa koko perheen animaatioseikkailussa eläimet järjestävät laulukilpailun vanhan teatterin pelastamiseksi. Ääninä on Matthew McConaugheyn, Scarlett Johanssonin ja Reese Witherspoonin kaltaisia supertähtiä.

Elisa Viihde Viaplay

All the Money in the World (2017): Ridley Scottin tositapahtumista ohjaamassa hallitussa jännitysdraamassa miljardöörin lapsenlapsi kidnapataan, mutta kitupiikki ukko ei aio maksaa lunnaita. Christopher Plummer sai osasta Oscar-ehdokkuuden.

The Imitation Game (2014): Englantilainen matemaatikko Alan Turing (Benedict Cumberbatch) saa tehtäväksi murtaa natsien salakirjoituskoodin. Viimeistelty elokuva palkittiin käsikirjoitus-Oscarilla.

Manchester by the Sea (2016): Kenneth Lonerganin ohjaamassa herkässä draamassa masentunut setä (Casey Affleck) joutuu ottamaan luokseen teini-ikäisen veljenpoikansa. Affleck sai Oscarin pääroolista ja Lonergan käsikirjoituksesta.

HBO Nordic

A Bigger Splash (2015): Italialaisohjaaja Luca Guadagninon draama lomanvietosta tuo yhteen muun muassa Tilda Swintonin, Ralph Fiennesin ja Dakota Johnsonin.

A Most Wanted Man (2014): Philip Seymour Hoffman näyttelee huippuroolin vakoojana John le Carrén romaaniin perustuvassa trillerissä, joka on valokuvaaja Anton Corbijnin ohjaama.

The Program (2015): Stephen Frearsin ohjaamassa mainiossa urheiludraamassa irlantilainen toimittaja saa vihiä pyöräilijä Lance Armstrongin doping-huijauksesta.

Amazon Prime Video

Bad Boys for Life (2020): Toimintakomediasarjan jälkijättöinen kolmas osa tuo jälleen yhteen poliiseina Will Smithin ja Martin Lawrencen. Vastassa ovat jälleen huumekauppiaat. Suoratoistoensi-ilta.

Chick Fight (2020): Ruotsalaistähti Malin Akerman näyttelee toimintakomediassa maanalaisessa tappelukerhossa aloittavaa naista. Suoratoistoensi-ilta.

Paramount+

21 Bridges (2019): Viime elokuussa edesmennyt Chadwick Boseman näyttelee Brian Kirkin ohjaamassa poliisijännärissä newyorkilaista etsivää, joka jäljittää poliiseja ampuneita tappajia.

Buddy Games (2019): Näyttelijä Josh Duhamelin ohjaamassa komediassa vanhat kaverukset intoutuvat kilpailemaan absurdeissa tehtävissä. Suoratoistoensi-ilta.

Kiitos tilauksestasi (2019): Brittilegenda Ken Loachin ohjaamassa koskettavassa draamassa lähettikuski huomaa työolosuhteiden huononevan ympärillään tasaisesti mutta vääjäämättömästi.