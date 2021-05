Tällainen on Pet Shop Boysin floppielokuva – tv:ssä nähdään vuosikymmeniksi kadonnut harvinaisuus

Mystinen, täydelliseksi flopiksi tuomittu elokuva Pet Shop Boysista katosi pitkäksi aikaa. Pääosissa ovat herrat itse.

Teema omistaa vappuiltansa maailman hienoimmalle popduolle, tänä vuonna jo 40 vuotta täyttävälle Pet Shop Boysille.

Teemaillan harvinaisuus on floppina pidetty elokuva It Couldn’t Happen Here (1988), jota oli vaikea löytää missään muodossa ennen viime vuotta, jolloin se julkaistiin restauroituna dvd:nä ja blu-rayna.

Elokuva on kepeästi surrealistinen musiikkivideokokoelman ja fiktioelokuvan välimalli, jollainen ei ole ollut kovin muodikas sitten Beatlesin 60-luvun hupailuelokuvien.

Idea sai alkunsa Neil Tennantin ja Chris Lowen silloisesta haluttomuudesta lähteä kiertueelle. Jack Bondin ohjaama teos sai tylyn vastaanoton kriitikoilta, eikä katsojia juuri kertynyt, vaikka Pet Shop Boys teki juuri tuohon aikaan uransa suurimmat hitit.

Elokuva näyttää nykyvinkkelistä aika epäsopivalta popin vanhemmiksi valtiomiehiksi varttuneen PSB:n pirtaan, vaikka käykin muistutuksena duon usein huonosti ymmärretystä huumorintajusta.

Karnevalistinen hortoilu menneeltä tuntuvassa Englannissa on juuri sellainen kuin tällaiset ”kadonneet aarteet” lähes aina: hatarasti ideoitu ja kömpelösti näytelty outo harharetki, jolla on viihdyttävä kuriositeettiarvonsa, mutta ei juuri enempää – paitsi paljon nerokasta musiikkia.

