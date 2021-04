Maajussi-Mustafa pettyi hänelle valittuihin naisiin – syyttää kovin sanoin ohjelmaa huijauksesta: ”Kaikki nauravat minulle”

Kevään aikana tv-katsojille tutuksi tullut Maajussi-Mustafa väittää IS:n haastattelussa, että hänet huijattiin mukaan vaimonhakuohjelmaan ja että häntä hyväksikäytettiin. Ohjelman tuottajien mukaan mies tiesi hyvin, missä oli mukana.

Torstai-iltaisessa Maajussille morsian maailmalla -ohjelmassa nähtiin, mihin päätöksiin ulkomaiset maajussit tulivat suomalaisten morsianehdokkaiden suhteen. Yksi ohjelman puhuttaneimmista maajusseista on ollut turkkilainen Mustafa, 42. Jaksossa nähdään, että Mustafa valitsi itselleen kumppaniksi Piian, 42.

Mustafa tuli tv-katsojille tutuksi muun muassa siitä, että hän olisi treffeillä innokkaasti tahtonut suukotella morsianehdokkaita ja kertoi muun muassa, että kaipaa seksiä 5–6 kertaa päivässä.

Varoitus! Juttu sisältää tästä eteenpäin juonipaljastuksia.

Ilta-Sanomat tavoitti Alanyassa asuvan Mustafan kertomaan nykykuulumisistaan puhelimitse. Suomessa aiemmin asunut ja suomalaisen naisen kanssa naimisissa ollut Mustafa puhuu hyvää suomea, mutta tekee haastattelun mieluummin englanniksi.

– Pystyn ilmaisemaan tunteitani ja itseäni paremmin englanniksi, hän selventää.

Mustafa ja Piia kynttiläillallisella.­

Mustafa paljastaa, että todellisuudessa hänen ja Piian tiet erosivat jo seuraavana päivänä siitä, kun kuvaukset olivat loppuneet. Mustafa kertoo koko osallistumisensa tv-ohjelmaan olleen pelkkää show’ta ja että hän ei ollut todellisuudessa kiinnostunut yhdestäkään ohjelman naisesta.

– Katsojien on hyvä ymmärtää, että kyseessä on show ja minä olen showmies. Tässä tehtiin televisiota. Luulevatko ihmiset, että kaikki mitä televisiossa näkyy on aitoa tunnetta ja totta? Mustafa täräyttää ja lisää:

– Ohjelmassa ei ollut minun osaltani mitään aitoa tunnetta, mitkään tilanteet eivät olleet aitoja. Minä olin kuin ammattimainen näyttelijä ja luonnonlahjakkuus. Se tuli kuvauksissa ilmi, kun minun sanomisiani kuvattiin kerrallaan vain 5–10 minuuttia. Muita kuvattiin 50 ottoa, kun he eivät osanneet.

Miksi Mustafa sitten osallistui ohjelmaan, jossa etsitään rakkautta, jos hän kerran näytteli? Mustafan mukaan hänet alun perin huijattiin ohjelmaan mukaan. Hän tuo ilmi pettymyksensä tuotantoon ja myös sen, että vaikka suostui mukaan ohjelmaan, hän pettyi itselleen valittuihin morsianehdokkaisiin.

Mustafan mukaan häneen otettiin alun perin yhteyttä ja kerrottiin, että suomalaiseen dokumenttiin etsittiin aiemmin Suomessa asunutta turkkilaista miestä, joka kertoisi työstään maatilalla. Hedelmiä ja vihanneksia viljelevä Mustafa kertoo suostuneensa ohjelmaan, koska tahtoi auttaa tuotantoyhtiötä.

– Sitten yhtäkkiä ohjelmasta tulikin puolisonhakuohjelma. Sanoin, etten tarvitse ketään, mutta voin esittää show’n vuoksi, Mustafa väittää.

Mustafa oli yksi neljästä ulkomaalaisesta miehestä, jotka etsivät Suomesta puolisoa ohjelmassa.­

Ilta-Sanomat tavoitti Maajussille morsian maailmalla -ohjelman tuotantoyhtiön Fremantlen tuottajan Anni Rankan ja vastaavan tuottajan Anne Wahlströmin kommentoimaan Mustafan esittämiä väitteitä koskien tuotantoa.

Rankan ja Wahlströmin mukaan kaikki osallistujat tiesivät hyvin, mihin olivat lähdössä mukaan. Rankka ja Wahlström toteavat, että ohjelman sisällöstä ja muista asioista sovitaan sopimuksin.

– Musti tuli mukaan ohjelmaan casting-henkilön kautta, jolla on kontakteja myös Suomen turkkilaisiin ja Turkin suomalaisiin. Casting-prosessi on moniportainen. Kaikissa vaiheissa käymme läpi ohjelman sisältöä, Rankka ja Wahlström vastaavat IS:lle sähköpostitse.

– Tuotantoyhtiöllä ei ole missään vaiheessa syytä kertoa muuta ohjelman sisällöstä, kuin mitä se todellisuudessa on. Osapuolten tiedossa on ollut ohjelman sisältö ja kyseessä oleva kansainvälinen formaatti, jota tuotamme, Rankka ja Wahlström vastaavat Mustafan väitteisiin.

Toinen asia, mitä Mustafa IS:n haastattelussa kritisoi, olivat hänelle valitut naiset, jotka eivät hänen mukaansa olleet lainkaan ”hänen tyyppiään.”

– Kyseenalaistin sen, miksi tämä hoidetaan näin ja miksi en voi itse valita kirjeitä lähettäneitä naisia jatkoon. Minulle sanottiin, että tuotantoyhtiön pitää selvittää jokaisen naisen taustat, ettei siellä ole mitään epäilyttävää, Mustafa kertoo ja lisää:

– Silloin suutuin todella paljon. Minun teki mieli jättää kuvaukset kesken, mutta olen sellainen ihminen, että jos olen jotain luvannut, hoidan asiat kyllä loppuun asti.

Rankka ja Wahlström vahvistavat, että maajusseille kirjeitä lähettäneet naiset kontaktoitiin ja heidän taustansa tutkittiin sen vuoksi, ettei joukossa ole esimerkiksi pilailumielessä lähetettyjä kirjeitä tai muuta epäilyttävää. Tarkistuskierroksen jälkeen kirjeet toimitettiin maajusseille ja he tekevät valinnat.

– Tavattuaan kumppaniehdokkaat maajussi valitsee jatkoon menevät. Siinä vaiheessa myös kumppaniehdokkailla on luonnollisesti valinnanvapaus päättää, haluavatko he jatkaa ohjelmassa ja tavata maajussin uudelleen, Rankka ja Wahlström kertovat.

Mustafa vei Maaritin kylpylään tutustuakseen tähän paremmin.­

Mustafa kokee tuotannon käyttäneen häntä ja muita ohjelman maajusseja hyväkseen tienatakseen runsaasti rahaa.

– Minä olen hyväksikäytetty turkkilainen mies. En saanut ohjelmasta mitään. En saanut naista, rahaa tai rauhaa. Tein kuvauksissa parhaani, minkä kaikki kyllä tietävät. Esittelin basaarit ja hevoset, järjestin veneretket, Mustafa luettelee ja lisää:

– Jouduin vielä maksamaan kaikki Alanyassa nähdyt treffit itse.

Tämänkin väitteen Rankka ja Wahlström kiistävät:

– Tuotantoyhtiö vastaa aina kuvauksissa tapahtuvien aktiviteettien kuluista.

Mitä mieltä tuotantoyhtiö on siitä, että Mustafa sanoo vetäneensä kuvausten ajan roolia ja näytelleensä kaiken?

– Tähän väitteeseen tuotantoyhtiö ei osaa ottaa kantaa. Kuvauksissa näytteleminen ei tullut hänen taholtaan missään vaiheessa ilmi, Wahlström ja Rankka vastaavat.

Mustafa sanoo, että häntä hävettää koko ohjelmaan osallistuminen.

– Nyt kaikki ystäväni nauravat minulle ja saan hävetä tätä, Mustafa harmittelee.

Hän näkee ohjelmaan osallistumisessa myös hyvääkin.

– En löytänyt ketään ohjelmasta, mutta kaikki julkisuus on varmaan hyvää julkisuutta. Ohjelma oli kyllä mielestäni hyvin tehty ja se mainosti hienosti kotikaupunkiani Alanyaa, joka tekee varmasti turismille hyvää. Kuvista näkyy, kuinka upea kaupunki Alanya on.

Rakkauden suhteen Mustafa on toiveikas.

– Minä etsin suomalaista naista ja tahdon olla suomalaisen naisen kanssa. En tule toimeen turkkilaisten naisten kanssa, Mustafa toteaa.

Mustafa kertoo saaneensa ohjelmaan osallistumisen myötä runsaasti yhteydenottoja suomalaisnaisilta. Hänen mukaansa viestejä tulee päivittäin.

– Olen kiireinen sosiaalisessa mediassa, mutta ehkä vähän huonolla tavalla. Kaikki naiset ovat yli kuusikymppisiä. En ymmärrä, mitä he haluavat minusta. Olen tehnyt ohjelmassa jotain väärin, mutta en tiedä, mitä.

Miksi Mustafa tahtoo juuri suomalaisen naisen?

– Suomalaiset naiset ovat sellaisia, että he voivat olla todella hiljaisia, mutta samalla he voivat olla myös todella villejä. Siitä pidän suomalaisissa naisissa. En pidä mistään normaalista. Pidän ääripäistä.

Maarit ja Mustafa tulivat ajoittain loistavasti toimeen ja molemmat pitivät toisistaan. Mustafaa kuitenkin huolestutti se, että Maarit on häntä vanhempi.­

Mustafa kuvailee, että hänen naistyyppinsä on noin 30–35-vuotias nainen tai hänen oman ikäisensä. Hän ei pistä pahakseen, jos naisella on entuudestaan lapsia, mutta kertoo toivovansa tulevaisuudessa saavansa yhden biologisen lapsen.

– Tietääkö kukaan lopulta, mikä on heidän ”tyyppinsä”? Ehkä yhden yön ajaksi voi tietää oman tyyppinsä, mutta ei sitä loppuelämän ajaksi voi tietää. Olen ollut lukuisten naisten kanssa yhdessä. Ihminen voi muuttua yhdessä päivässä tai jopa kahdessa vuodessa täysin eri henkilöksi, Mustafa pohtii.

Mustafa kertoo tapailleensa ohjelman jälkeen lukuisia naisia, mutta ketään sopivaa ei ole hänen harmikseen löytynyt.

– Luulen, että etsin suomalaista naista vielä vuoden ajan. Jos en sinä aikana löydä naista, menen naimisiin turkkilaisen naisen kanssa, koska äitini saa minut sekoamaan. Hän tahtoo, että menen naimisiin.

Mustafa sanoo haaveilevansa naisesta, joka vain haluaa viettää hänen kanssaan aikaa yhdessä. Suunnitelmissa ei ole jatkaa maatilalla työskentelyä, sillä Mustafan mukaan hänen serkkunsa voivat alkaa hoitaa tilan asioita.

– Voisimme keskittyä yhdessä olemiseen. Haluan naisen, joka viihtyy kanssani Alanyassa: rannalla, kaupungilla, missä tahansa täällä.

Maajussille morsian maailmalla -ohjelma torstaisin MTV3-kanavalla klo 20.00.