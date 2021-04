Kokkolalaisella Heikillä on poikkeuksellinen ammatti – se vei hänet kansainväliselle uralle elokuvamaailmassa

Foley-artisti Heikki Kossi tekee työpäivänsä aikana 350 ääntä. Hänen kädenjälkeään kuultiin myös tuoreessa Oscar-voittajaelokuvassa.

Jokaisen ihmisen askelista lähtee persoonallinen ääni. Kirjan sivun kääntämisestä lähtee aina erilainen ääni. Vaatteiden kahina, vanhojen lattialankkujen narahdus tai oven saranan ruostunut kirahdus saavat kokkolalaisen foley-artistin Heikki Kossin napsauttamaan nauhoituksen päälle.

Tuhansia erilaisia askeleen ääniä ei kaiveta ääniarkistoista elokuvaa varten, vaan jokainen otos tarvitsee omanlaisensa äänimaiseman. Korkojen kopina kuivalla kadulla kuulostaa erilaiselta kuin askeleet lumella tai sateisessa hiekkamaassa.

Kossin studiolle Kokkolaan on vuosien aikana kertynyt muhkea määrä tavaraa. Hyllyt pursuavat kengistä. Lattialle on rakennettu monenlaisia pintoja. Melkein 400 elokuvaan foley-ääniä koonnut Kossi tekee noin 350 ääntä päivässä.

– Elokuvaan tehdään aina kaikki äänet erikseen. Arkistoja ei käytetä. Esimerkiksi askeleiden äänen on sovittava näyttelijän olemukseen, tunnetilaan ja liikkumistyyliin. Lisäksi pitää ottaa huomioon kohtauksen ympäristö, hän selvittää.

Kossi on työskennellyt äänien parissa parinkymmenen vuoden ajan. Hänen ensimmäinen työnsä olivat Itsevaltiaat-animaatiosarjan äänet. Sen jälkeen ura on edennyt kansainvälisiin tehtäviin. Hän on ollut mukana tekemässä äänitehosteita Oscar-palkittuun Sound of Metal -elokuvaan.

Sound of Metal kertoo metallimusiikkia soittavasta rumpalista, joka on menettämässä kuulonsa. Elokuvan äänitehosteita olivat mukana tekemässä Kossin lisäksi äänittäjä Kari Vähäkuopus ja äänileikkaaja Pietu Korhonen.

Foley-äänet ovat tärkeä osa elokuvaa. Niiden kautta katsoja pääsee elokuvan tunnelmaan ja äänimaisemaan. Kossi arvelee, että katsoja kiusaantuu, jos äänitehosteet eivät ole onnistuneet.

– Jos ääni on ilmaistu oikein, katsoja uskoo sen. Jos ääni on ilmaistu huonosti, katsoja alkaa ihmetellä, että tämä ei sovi tähän ja elokuvan katsomiskokemus häiriintyy. Haastavinta on tehdä ääni siten, että se istuu täydellisesti tunnetilaan.

Foley-sana on saanut alkunsa 1920-luvulla, kun äänielokuvat alkoivat yleistyä. Jack Foley keksi, että ääniä voi tehdä elokuvaan jälkikäteen. Hän nauhoitti yhdellä otolla ääniä peräkkäin 10 minuutin pituisille nauhoille.

– Työ on pysynyt aika tavalla samanlaisena kuin Foleyn aikoina. Tekniikka on tietysti kehittynyt ja äänien merkitys kasvanut. Mutta edelleen lumessa kävely voidaan tehdä perunajauhoja hyväksi käyttäen, Kossi antaa esimerkin.

Työssä auttavat myös omat kokemukset. Kossi rekisteröi esimerkiksi kahvilassa istujien tuottamia ääniä. Usein on myös lähdettävä seuraamaan kadulla kävelevää ihmistä, jonka askelista muodostuu erikoinen ääni.

– Ihmisten kokemukset ja muistot vaikuttavat äänien kokemiseen. Elokuvassa oleva vanhan lautalattian narina ei aina vastaa katsojan omaa mielikuvaa äänestä.

Kossi muutti Kokkolaan 15 vuotta sitten. Hän sanoo kaivanneensa elämään muutosta. Pääkaupunkiseudun elokuvapiirit eivät enää tuntuneet omalta.

– Työnkuva oli Helsingissä hajanaista. Siirtyminen toisenlaiseen ympäristöön auttoi. Nyt minulla on vapaus katsoa ja kokea elokuvaa laajasta näkökulmasta. Pääkaupunkiseudun piirit alkoivat ahdistaa, siellä katsotaan alaa liian helsinkiläisestä näkökulmasta, hän pohtii.

Kossin kansainvälinen ura käynnistyi Film Arc -projektin kautta. Pohjois-Suomi oli mukana hankkeessa, jossa annettiin kansainvälistymisen oppeja peli- ja audiovisuaalisille aloille.

Hän teki aluksi äänitehosteita ruotsalaisiin lyhytelokuviin. Niiden kautta avautui työmahdollisuus brittielokuvaan, joka kertoi englantilaisesta foley-artistista. Kossi on ollut mukana melkein 80 elokuvassa, joiden äänisuunnittelusta on vastannut tanskalainen äänisuunnittelija Peter Albrechtsen.

Kunnianhimoisen animaatioelokuvan foley-tehosteet Kossi teki Skywalker-äänistudiolle vuonna 2015. Kyseessä oli Pikku Prinssi -animaatio, jonka ohjasi Mark Osborne. Siitä lähtien kansainvälisiä töitä on riittänyt.

– Tavoitteena ei ole koskaan ollut isojen, amerikkalaisten elokuvien äänien tekeminen. Hyvin tehty työ on johtanut aina seuraavaan projektiin. Elokuvan lopputekstit ovat merkittävä markkinointialusta. Kun nimi on lopputeksteissä, töitä riittää, kokkolalaistaiteilija arvioi.

Heikki Kossin työhuone on väärällään mitä moninaisempia välineitä, joilla hän tuottaa ääniä elokuviin.­

Kuka?

Heikki Sakari Kossi, syntynyt 6.12.1969 Tampereella.

Foley-artisti eli elokuvien jälkiäänitettävien kohtausäänien tekijä.

Aloitti uransa 2000-luvun alussa Itsevaltiaat-animaatiosarjasta.

Tehnyt ääniä muun muassa: Postia pappi Jaakobille 2009, The Little Prince 2015, Hymyilevä mies 2016, Lumotut 2017, Ad Astra 2019 ja The United States vs. Billie Holiday 2021.

Teki foley-äänet parhaan äänityksen Oscar-palkinnon vuonna 2021 voittaneeseen elokuvaan Sound of Metal.