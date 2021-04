Uuden Iholla-kauden tähdet julki – mukana yllätysnimi!

Iholla-sarja tekee paluun osittain vaihtuvan kokoonpanon voimin.

Suurta suosiota niittäneen Iholla-sarja saa jatkoa, ja uuden kauden tähdet on julkistettu. Uusi kausi alkaa discovery+-palvelussa ensi vuonna.

Tällä kertaa elämäänsä kameroille tallentaa edelliseltä kaudelta tuttu kolmikko: hyvinvointivalmentaja Martina Aitolehti, sosiaalisen median vaikuttaja Sara Sieppi ja artisti-sometähti Tuure Boelius. Uutena vahvistuksena mukaan liittyy äitiys- ja lantionpohjan fysioterapeutti Piritta Hagman.

Piritta Hagman on julkisuudesta tuttu juontaja ja yrittäjä. Piritta on nähty Toisenlaiset äidit -ohjelman juontajana. Hänet kruunattiin Miss Suomen ensimmäiseksi perintöprinsessaksi vuonna 2003. Hagman oli 12 vuotta naimissa ex-kiekkoilija Niklas Hagmanin kanssa, ja heillä on kolme lasta.

Piritta Hagman on nähty televisiossa, kun hän juonsi Toisenlaiset äidit -ohjelmaa.­

Dokumentaarinen sarja seuraa tiiviisti julkisuudesta tutun nelikon elämää. Päähenkilöt kuvaavat itse kaiken ohjelmassa nähtävän materiaalin, ja kamera kulkee kevään ja tulevan kesän mittaan heidän mukanaan lähes kaikkialle. Lopputuloksena katsojat pääsevät osaksi heidän arkeaan.

Sarjan Discoverylle tuottaa ITV Studios Finland.

Iholla 2. kausi discovery+ alkuvuodesta 2022.