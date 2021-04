Tv:stä tuttu vaalitutkija Sami Borg juhlii tyttärensä Diili-voittoa – lähettää kritisoijille napakan viestin

Vaalitutkija Sami Borg katsoi jokaisen Diili-jakson. Tyttärensä Sointu Borgin aiempaa tv-ohjelmaa, Bimbo Oy:tä, hän ei sen sijaan jaksanut seurata.

Vaalitutkija Sami Borgilla, 56, oli maanantai-iltana syytä juhlaan, sillä hänen tyttärensä Sointu Borg, 28, voitti suositun Diili-ohjelman uusimman kauden.

Sointu Borg on tv-julkkis jo kolmannessa polvessa. Hänen isoisänsä, valtio-opin professori Olavi Borg (1935–2020), muistetaan television vaalikommentaattorina. Olavi Borg oli myös Liberaalisen Kansanpuoleen kansanedustaja vuosina 1972–1975.

Isänsä jalanjäljissä jatkanut valtio-opin dosentti Sami Borg on niin ikään monille tuttu tv-kasvo. Myös hän on toiminut vuosien ajan asiantuntijana Ylen vaalilähetyksissä.

– Ihan mukavaltahan se tuntuu. Kyllä tässä jännitystä riitti, Sami Borg kommentoi tyttärensä voittoa.

Borg kertoo katsoneensa ja jännittäneensä vaimonsa kanssa jokaisen jakson, ja lisäksi heillä oli ollut pystyssä pääosin vaimon puolen sukulaisista koostunut Whatsapp-ryhmä, jossa Soinnun edesottamuksia on seurattu tarkasti.

– Tämä on tuottanut paljon iloa, jännitystä ja sydämentykytyksiä niin täällä meidän kodissa (Tampereen) Kissanmaalla kuin sukulaisissakin.

Vaalitutkija Sami Borg paljastaa, että Diiliä on seurattu tänä keväänä tarkasti perheen ja suvun kesken. Äitienpäivänä on tiedossa juhlat myös Soinnun kunniaksi, mikäli koronatilanne sen sallii.­

Borg kertoo olevansa tyytyväinen Soinnun suoriutumiseen kilpailussa. Hän toteaa kilpailutehtävien olleen hyvin vaihtelevia, ja jotkut niistä olivat hänen mukaansa todella haastavia. Soinnun esiintyminen kilpailussa on herättänyt paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa, ja mielipiteet hänestä ovat vaihdelleet ääripäästä toiseen.

– Pitää tietysti nyt muistaa se, kun tuollaista ohjelmaa tehdään, niin se mikä siinä leikattuna näkyy televisiossa, vastaa jossakin määrin varmaan osallistujien ja paikalla olleiden kokemuksia. Tosiasiahan on kuitenkin se, että se tarjoaa yhden näkökulman tapahtuneeseen.

Soinnun osallistuminen Diiliin ei tullut Borgille uutispommina, eikä hän muista, mitä juuri sillä hetkellä ajatteli asiasta. Sointu Borg on aiemmin nähty vuonna 2015 esitetyssä Bimbo Oy -tosi-tv-ohjelmassa, jota hän tähditti Alina Välimäen kanssa.

– Pakko sanoa, että jos Diilistä katsoin kaikki jaksot, niin sitä Bimbo Oy:ta en kyllä ihan jaksanut seurata. En ilmeisesti ollut sukupolveni puolesta kohderyhmää, Borg naureskelee.

Sointu Borgin käytös ohjelmassa herätti paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa. Isä Sami Borg muistuttaa, että televisiossa nähtiin vain yksi näkökulma asioihin.­

Mutta tämä Diilihän oli viihdyttävä, ja olen huomannut julkisesta keskustelusta, että aika monet ovat tykänneet! Tämä oli pikkuisen eri henkinen kuin ne Hjalliksen (Harkimo) vetämät Diilit, hän lisää.

Borg kertoo uskoneensa tyttärensä voittomahdollisuuksiin alusta asti. Hän kertoo Soinnun olleen aina luonteeltaan hyvin määrätietoinen ja sinnikäs.

– Mutta kyllä hän siinä kovilla on ollut, kuten muutkin kilpailijat.

Perheen kesken voittoa ei ole vielä ehditty juhlimaan. Borg kertoo, että äitienpäivänä on tarkoitus juhlia perheen kesken myös Soinnun voittoa, mikäli koronatilanne sen sallii.

– Eilen illalla tietysti korkattiin voittomaljat!

Finaalissa kajaanilaislähtöisen markkinointialan yrittäjän Petri Materon, 43, voittanut Sointu Borg on puhunut ohjelman aikana avoimesti kohtaamistaan ennakkoluuloista ja omista epävarmuuksistaan. Hän on muun muassa kertonut, että oli vähällä jättää hakemuksensa lähettämättä kokonaan.

– Pelkäsin, että mulle naurettaisiin. Pelkäsin, että lähtemällä kisaan mukaan, haukkaisin aivan liian ison palan kakkua. Pääni täyttyi aivan typeristä ajatuksista, Sointu kertoi Instagram-tilillään maaliskuussa.

Lopulta hän päätti ottaa härkää sarvista ja työntää epävarmat ajatuksensa ”sinne, minne aurinko ei paista” .

– Tässä kohtaa huijarisyndrooma oli vain pakko puskea syrjään. Oli kaksi vaihtoehtoa. Kerätä itsensä tai lähteä kotiin itkemään valmiiksi luovuttaneena. Päätin, että riitän näin. Päätin, että teen parhaani.

Sointu on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri, ja hän on pyörittänyt omaa yritystään 19-vuotiaasta lähtien. Lisäksi hänellä on silikonirinnat, ja hän julkaisee mielellään rohkeita kuvia itsestään sosiaalisessa mediassa.

Hän kertoi pari viikkoa sitten VillitWellnessMimmit-podcastissa tottuneensa ulkonäköönsä liittyviin kommentteihin ja ennakkoluuloihin, mutta Diilin myötä saatu luonteeseen liittyvä kommentointi ja kiusaajaksi leimaaminen satuttivat häntä.