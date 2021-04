Big Brotherin ohjaaja paljastaa, millainen julkkiskaudesta on tulossa – osallistujien joukossa voi olla todellisia yllätyksiä

Big Brother Suomi -ohjelman pääohjaaja Janne Virtanen kertoo, että ohjelmassa on vajaan kolmen viikon pituisella julkkiskaudella runsaasti uusia elementtejä.

Janne Virtasen ohjaamaan BB-ohjelmaan on rakennettu ihan uusi talo Vantaalle.­

Big Brother Suomi -ohjelman pääohjaaja Janne Virtanen paljastaa, että tämänvuotinen BB-talo on suurempi kuin milloinkaan aiemmin.

– Talo on varsinainen BB-universumi. Talon vieressä on myös iso sisätehtäväalue ja valtavan kokoinen BB-studio, josta teemme kaikki livelähetykset. Talossa on perinteisesti olohuone, keittiö, makuuhuone ja päiväkirjahuone. Lisäksi sieltä löytyy sauna, palju, massiivinen terassi sekä muutama yllätys.

Tinni Wikström ja Anni Hautala juontavat kaksituntiset lähetykset tiistaisin, torstaisin, lauantaisin ja sunnuntaisin.­

Talossa on Virtasen mukaan art deco -tyyppistä henkeä, ja sisätiloissa korostuvat vihreän eri sävyt.

– Glamour näkyy tällä kaudella talon sisustuksessa jonkin verran.

Itse BB-talon tapahtumista ei haluta vielä hiiskua, mutta Virtasen mukaan koko ohjelman rakenne on julkkiskaudella erilainen kuin normikaudella, ja mukana on runsaasti ”uusia elementtejä”.

– Perinteisiä viikkotehtäviä ei nähdä, mutta vaihtuvia haasteita löytyy useita – niin älyllisiä, fyysisiä kuin nopeutta vaativia.

– Mukana on todella paljon häätöäänestyksiä, ja reilun 2,5 viikon aikana nähdään useita häätöjä. Käytännössä melkein joka toinen päivä joku tippuu pois talosta.

Julkkiskisaajien lukumäärää, saatika henkilöitä ei paljasteta ennakkoon. Luku halutaan salata myös kisaajilta. Osallistujia ohjataan taloon yksi kerrallaan 2. toukokuuta.

– Sen verran voin paljastaa, että joukossa saattaa olla sellaisia tyyppejä, joita ei kukaan olisi ehkä osannut edes ajatella, Janne Virtanen sanoo.

Kimmo Vehviläinen juontaa puolitoistatuntiset lähetykset maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.­

Kaikki osallistujat ovat olleet ennalta karanteenissa koronaepidemian vuoksi. Osallistujien ikähaitari on laaja ja joukossa on eri alojen taitajia.

– Tämän vuoden julkkiscasting saattoi vähän helpottua koronan vuoksi, sillä monilla työt ovat olleet jäissä. Myös lyhyt kausi mahdollisti monen osallistumisen.

– Normaaleilla BB-kausilla kamerat unohtuvat nopeasti, joten saa nähdä, ehtiikö tässä ajassa paljastua myös julkkisten normiminä. Eiväthän katsojatkaan heidän arkeaan tunne, ja BB-talossa todellinen persoona tulee vääjäämättä esiin, Virtanen sanoo.

Big Brother Suomi, sunnuntaina 2.5. alkaen Nelonen klo 21.00

