Armi Aavikosta kertova jättikuunnelma alkaa kesällä Ylellä – Armin ja Dannyn esittäjät julki

Armi Aavikosta kertova Ylen musiikkidraama alkaa heinäkuussa.

Ylen uusi musiikkidraama Armi Aavikko – siinä välissä olin elossa kertoo tarinan Armi Aavikon elämästä ja suomalaisesta musiikkibisneksestä 1970-luvulta lähtien.

Tähtitaivaalle noussut vuoden 1977 Miss Suomi Armi Aavikko eli julkisuudessa ja musiikkimaailmassa keskellä kaikkea, mutta oli samaan aikaan sivussa. Kuka lopulta teki ratkaisut hänen urallaan? Oliko rooli Dannyn ja Armin puolikkaana lopulta tuhoisa?

Nostalgisen ja koskettavan 20-osaisen aikamatkan pääosassa on Minka Kuustonen. Dannya esittää Ilkka Heiskanen.

– On suuri vastuu näytellä ihmistä, joka on tai on joskus ollut olemassa, Minka Kuustonen kertoo Ylen tiedotteessa.

– Armi oli aito ja tavattoman suloinen ihminen ja tahtoi muille hyvää. Tämä rooli kolahti minuun tunnetasolla enemmän kuin mikään muu rooli koskaan, Kuustonen kuvailee.

Minka Kuustonen Armi Aavikkona.­

Muissa keskeisissä rooleissa ovat muun muassa Miia Nuutila, Saara Kotkaniemi, Wanda Dubiel, Anna-Leena Sipilä, Minna Koskela, Ylermi Rajamaa, Juha Pulli sekä Paula Koivuniemi, joka tekee pienen cameoroolin omana itsenään.

Sarjaan on haastateltu myös Armi Aavikkoa lähellä olleita henkilöitä, jotka esiintyvät teoksen dokumentaarisissa osuuksissa. Mukana ovat muun muassa Armin sisar Marja-Liisa Kauranen, Danny, Pepe Willberg, Ile Vainio sekä Virpi Miettinen.

Kertomus Armi Aavikosta jatkaa Yle Radio Suomessa musiikkiaiheisten draamojen sarjaa, jossa aiempina vuosina ovat olleet aiheina muun muassa Dingo, Kikka ja Gösta Sundqvist.

Armi Aavikko kruunattiin Miss Suomeksi vuonna 1977.­

Kokonaisuuden on käsikirjoittanut dramaturgi, näytelmäkirjailija Kati Kaartinen.

– Toivoisin, että Armi nähtäisiin vahvemmin omana itsenään eikä aina vain osana lauluduoa, Kati Kaartinen sanoi hiljattain IS:lle.

Hän muistutti Armin olleen vain 18-vuotias tullessaan kruunatuksi Miss Suomeksi.

– Armi oli vielä lähes lapsi. Ei ehkä ole tarpeeksi muistettu, kuinka nuori hän oli lähtiessään esiintymään Dannyn kanssa.

Kaartinen myös huomautti, että kuunnelman näytellyt draamaosuudet perustuvat Armin vaiheisiin, mutta ovat kuitenkin fiktiota.

– Mukana on kohtauksia, jotka ovat voineet tapahtua, mutta olla myös tapahtumatta. Armista on olemassa monta totuutta, ja tämä sarja esittää totuuksista ehkä yhden, Kaartinen muotoili.

Ylen audiodraama Armi Aavikosta julkaistaan kokonaisuudessaan Yle Areenassa 1.7.2021. Yle Radio Suomessa sarja esitetään arkipäivisin alkaen maanantaina 5. heinäkuuta.