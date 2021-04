Jaajo Linnonmaa paljastaa podcastissa, miksi Sointu Borg voitti Diilin – kiinnitti heti huomiota yhteen seikkaan

Jaajo Linnonmaa kertoo Suplan Diili-podcastissa Sointu Borgin raivanneen määrätietoisesti tiensä kohti voittoa.

Jaajo Linnonmaan luotsaama Diili huipentui maanantai-iltana finaaliin, jossa toisistaan ottivat mittaa Sointu Borg, 28, ja Petri Matero, 43.

Borg nappasi voiton finaalissa, jossa kilpailijoiden piti suunnitella uudenlainen liikeidea yritykselle, jonka kautta luokat ja urheiluseurat voisivat kerätä itselleen rahaa.

– Sointu, sut on palkattu. Onneks olkoon, sä olet Diilin voittaja, Linnonmaa ilmoitti finaalijakson lopussa.

Jaajo Linnonmaa kertoo Suplan Diili-podcastissa päätöksensä taustoista ja siitä, milloin hän tiesi Borgin olevan voittaja-ainesta.

Linnonmaa kertoo podcastissa halunneensa tietää kilpailijoista etukäteen vain heidän ikänsä, etunimensä ja kilpailijoiden koulutuksen. Niinpä Linnonmaa ja johtoryhmän jäsenet tutustuivat kilpailijoihin ja heidän toimintatapoihinsa hiljalleen kuvausten edetessä.

Linnonmaa sanookin, ettei hän nostanut heti ensimmäisten tehtävien aikana Sointu Borgia selkeäksi voittajasuosikiksi, vaan Borg raivasi tietään vähitellen ja määrätietoisesti kohti voittoa.

– Täytyy sanoa, että mentiin vitos- tai kutostehtävässä, eli vähän pidemmällä kisassa, Linnonmaa kertoo podcastissa hetkestä, jolloin hän todella pani merkille Borgin voitontahdon.

Hän sanoo etenkin Borgin voitontahdon ja periksiantamattomuuden kiinnittäneen hänen huomionsa.

– Tässä oli oikeasti sellainen juttu, että sanoin tuotannolle, että haluaisin kaikkien lähtevän skabaan samalta viivalta. Johtoryhmässä sitten haastattelin heitä enemmän. Mulla oli koko ajan Soinnusta sellainen olo, että sillä mimmillä on isoin halu voittaa. Se asenne alkoi mua yhtäkkiä kiinnostamaan, Linnonmaa kuvailee podcastissa.

– Kysyin neuvonantajilta, että mitä siellä tehtävissä tapahtuu ja miten Sointu suoriutuu. He sanoivat, että Sointu painaa joka tehtävässä sata lasissa. Kun tulee epäonnistumisia, niin hän rehellisesti turhautuu.

Sointu Borg ja Petri Matero kisasivat Diilin voitosta. Finaalissa voiton vei lopulta Borg.­

Jaajo Linnonmaa sanoo ihailleensa myös Borgin rehellisyyttä ja tapaa, jolla hän suhtautui epäonnistumisiin.

– Kiinnitin siihen huomiota, että johtoryhmän edessä oli tasan yksi tyyppi, joka kertoi rehellisesti, että kuka on suoriutunut ja kuka ei. Kuulin koko ajan, että kulisseissa oli selkään puukotusta, mutta sitä ei tuotu johtoryhmän eteen.

– Ehkä Sointu teki sillä muhun vaikutuksen, että hän puhui suoraan, mutta ei ollut ilkeä. Hän puhui kaikkien edessä ja tuli kaikkien kanssa toimeen. Se on tärkeää, kun etsit omaan työyhteisöön ihmistä, Linnonmaa huomauttaa podcastissa.

Tällaista Diili-voittajan työ tulee olemaan

Diiliä ensimmäistä kertaa juontanut Jaajo Linnonmaa kuvailee pohtineensa jokaisen tehtävän jälkeen tarkoin, että kenelle kilpailijalle hän antaa potkut. Monet niistä kilpailijoista, joiden hän heti alussa uskoi selviävän kisassa pitkälle, eivät suoriutuneetkaan aivan odotusten mukaan.

Linnonmaa nostaa podcastissa esille kilpailijoista muun muassa Janne Immosen, joka tunnetaan räväkkänä somepersoonana. Linnonmaa harmittelee, että samanlaista energiaa ei nähty kuitenkaan Diilissä tehtävien aikana.

– Janne ”Rock Your Day” Immonen, aivan huikea tyyppi. Ehkä jäi mietityttämään, että kun hän on Instassa niin täynnä energiaa, mutta kun lähdettiin suorittamaan tehtäviä, niin olin yllättynyt, että hän oli aina vähän omissa oloissaan. Hän on selkeästi yksinäinen taiteilija, Linnonmaa sanoi.

Tietyt kilpailijat tekivät vaikutuksen persoonallaan heti alusta asti.

– Heti alussa tykkäsin siitä, että Petri otti alfan roolin ja periaatteessa pyöritteli koko poikaporukkaa niin, että he söivät hänen kädestään, Linnonmaa sanoo.

– Aika paljon olisi jäänyt tällä tuotantokaudella näkemättä, jos Helena olisi pudotettu alussa. Siinäkin oli pelisilmää. Oli sellainen olo, että haluan ehdottomasti Helenan pysyvän mukana.

Jaajo Linnonmaa sanoo podcastissa kiinnittäneensä huomiota Sointu Borgin rehellisyyteen, suorapuheisuuteen ja voitontahtoon.­

Podcastissa nostetaan esille myös se, millainen Sointu Borgin työ tulee olemaan Diili-finaalin jälkeen.

Borgista tulee voittonsa myötä finaalijaksossa ideoimansa firman vetäjä ja osakas. Hän saa yhtiökumppaneikseen bisnesenkelien lisäksi Linnonmaan sekä hänen neuvonantajansa Noora Fagerströmin ja Toni Lähteen.

Linnonmaa paljastaa, että finaalitehtävän järjestäminen ei ollut aivan yksinkertainen juttu, sillä tuotannon oli pyydettävä siihen lupa Diili-formaatin omistajilta.

– Onko ok, että ikään kuin ohjelman finaalissa valintaa ei teekään pelkästään minä, vaan taustalla on myös sijoittajat. Onko ok, että syntyy ihan oikea yritys Diilin sisällä, Linnonmaa sanoo.

Borgista tulee lisäksi Linnonmaan olemassa olevien yritysten kehitysjohtaja.

– Meillä on nyt yritys, jota Sointu lähtee vetämään ja siinä on hommia ainakin pariksi vuodeksi. Toivon, että tästä tulee jotain pysyvämpää, hän sanoo.

Kuuntele Sointu Borgin ja Jaajo Linnonmaan haastattelu kokonaisuudessaan Suplasta:

