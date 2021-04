Oscar-voittaja möläytti kiitospuheessaan härskin kommentin vanhempiensa seksielämästä – äidin reaktio kertoo kaiken

Oscar-palkinnon pokannut Daniel Kaluuya innostui puheessaan niin, että kiitteli vanhempiaan seksin harrastamisesta.

Elokuva-alan kuuluisimmat palkinnot eli Oscarit jaettiin Los Angelesissa varhain maanantaiaamuna Suomen aikaa. Gaalassa nähtiin kohauttava hetki, kun näyttelijä Daniel Kaluuya, 32, piti kiitospuheensa. Kaluuya nappasi uransa ensimmäisen Oscar-palkinnon parhaasta miessivuosasta elokuvassa Judas and the Black Messiah.

Uransa ensimmäisestä Oscarista iloinnut Kaluuya kiipesi lavalle pitämään puheensa. Hän kiitti äitiään ja läheisiään saamastaan tuesta. Kaluuya on kotoisin Briteistä, ja hänen perheensä seurasi puhetta suorana lähetyksenä.

– Olet antanut minulle kaiken tukesi, jotta voin olla paras mahdollinen versio itsestäni, Kaluuya kiitteli äitiään.

Voit katsoa pätkän kiitospuheesta alla olevalta Twitter-videolta.

Kaunis kiitospuhe sai huvittavan käänteen, kun Kaluuya alkoi kiitellä vanhempiaan yllättäen seksin harrastamisesta.

– Meidän täytyy juhlia elämää. Me hengitämme, me kävelemme. Se on ihmeellistä. Minun äitini ja isäni, he harrastivat seksiä. Se on mahtavaa! Olen täällä. Olen niin iloinen, että olen elossa ja aion juhlistaa sitä tänään, Kaluuya riemuitsi.

Kamerat siirtyivät välittömästi kuvaamaan Kaluuyan äitiä ja siskoa, jotka katsoivat lähetystä iltapuvuissaan Briteissä. Kameroihin tallentui Kaluuyan äidin epäuskoinen ilme.

– Mistä hän puhuu? äiti vaikutti sanovan vieressä istuvalle ja tirskuvalle Kaluuyan siskolle.

Kameroissa näytettiin vielä, kuinka sisko hautasi pään käsiinsä huvittuneena. Tilanne kiinnitti myös tv-katsojien huomion, ja Twitter täyttyikin pian aiheen tiimoilta.

– Voi ei, miksi hän sanoi noin? Twitterissä ihmeteltiin.

– Apua, äiti on niin häpeissään, kommenteissa todettiin.

– Älkää nyt, se oli vitsi, eräs muistutti.

Los Angeles Timesin haastattelema Kaluuya myönsi puheensa jälkeen, että hänen taitaa olla parempi pitää puhelimensa kiinni jonkin aikaa.

– Taidan vältellä puhelintani hetken aikaa. Luulen, että äitini ei ole kovin iloinen, Kaluuya sanoi.

– Tai no, uskon, että hän on ihan sinut asian kanssa. Hänellä on hyvä huumorintaju, Kaluuya lisäsi.

Daniel Kaluuyan kiitospuhe herätti huomiota Oscar-gaalassa.­

Oscar-gaala järjestettiin tänä vuonna poikkeuksellisin järjestelyin koronapandemian vuoksi. Gaalassa kahmi eniten palkintoja elokuva Nomadland, joka nappasi kolme Oscaria.

Kiinalaissyntyinen Chloé Zhao palkittiin Nomadlandin ohjauksesta ja Frances McDormand sai palkinnon parhaasta naispääosasta.