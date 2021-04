Tällainen on Oscareita kahminut surumielinen Nomadland – vuoden parhaaksi valitussa elokuvassa kuvataan iäkkäiden pätkätyöläisten karua arkea

Vuoden parhaaksi elokuvaksi valittu Nomadland jää historiaan ohjaajansa Oscar-palkinnon vuoksi. Frances McDormand palkittiin parhaasta naispääosasta.

Amerikkalainen preeria, lännenelokuvien klassinen maisema, ei ole koskaan näyttänyt näin yksinäiseltä ja surumieliseltä – ja silti kutsuvalta.

Vangitseva Nomadland-elokuva valittiin maanantain vastaisena yönä vuoden parhaaksi elokuvaksi. Se oli myös illan suurin voittaja, vaikka elokuva sai yhteensä vain kolme Oscar-palkintoa.

Kiinalaissyntyinen Chloé Zhao palkittiin Nomadlandin ohjauksesta ja Frances McDormand sai palkinnon parhaasta naispääosasta.

Nomadland kertoo Yhdysvaltoja matka-autolla kiertävistä pätkätyöläisistä ja heidän arjestaan. Se on surumielinen elokuva vapauden tunteesta, johon kiertyy yhä aikaa myös kuristavia piirteitä: yhden taivas on toisen helvetti.

Hillitty draama hengittää käytännössä Frances McDormandin näyttelemän Fernin arjen tahtiin: uurteisilla kasvoilla varustettu nainen elättää itsensä pätkätöillä ja kuljettaa koko vähäistä omaisuuttaan mukanaan pakettiautossa.

Ohjaaja Chloé Zhaon Oscar-palkinto oli historiallinen: hän on ensimmäinen Oscarin saanut aasialaisnainen ja vasta toinen nainen, joka on palkittu Oscarilla ohjauksesta.­

63-vuotias McDormand on rikoselokuvasta Fargo (1996) tuttu näyttelijä, jolle roolit ovat tuoneet yhteensä kuusi kertaa Oscar-ehdokkuuden. Ensimmäinen Oscar tuli juuri Fargosta, toinen draamasta Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017).

Nomadlandissa puitteet ovat kaikkea muuta kuin juhlalliset. Maisema ja olosuhteet ovat karut, mutta enempää Fern ei vaadi, eikä halua – ei edes silloin, kun muut sitä hänelle hyvää hyvyyttään tyrkyttävät.

Elokuva koostuu hetkistä, joissa tämä syvää surua kantava nainen tapaa muita kaltaisiaan, nykyajan vaeltajia. He ovat Fernin sielunkumppaneita, joista useimmat ovat viisissä- ja kuusissakymmenissä.

Fern on kuvitteellinen hahmo, mutta hänen mielenmaisemansa pohjana on Jessica Bruderin 2017 ilmestynyt Nomadland-kirja. Sen sivuilla jututetuista ihmisistä osa esittää elokuvassakin itseään.

Vapauden tunne on aina ollut iso osa amerikkalaista myyttiä, mutta Nomadland osoittaa, että unelmalla on myös kääntöpuoli.

Kun Fernin ystäviksi esitellyt Linda May, Charlene Swankie ja Bob Wells kertovat omista todellisista vaiheistaan ja näyttelijä McDormand kuuntelee, fiktion ja dokumentin rajat häviävät.

Elokuva näyttää palan piilossa olevaa Amerikkaa: nämä ovat niitä näkymättömiä ihmisiä, jotka työskentelevät Amazon-verkkokaupan jättivarastolla, keräävät sokerijuurikkaita, toimivat luonnonpuistojen leirintäalueiden oppaina.

Kaikille nomadius ei ole Fernin tapaan oma valinta, vaan seurausta Yhdysvaltain kehnosta sosiaali- ja työttömyysturvasta, sairastumisesta tai asunnon menettämisestä.

– Taloustilanne on sellainen, että moni työnsä menettänyt 50- tai 60-vuotias ei koskaan saa muualta töitä kuin McDonald’silta, Wells kuvaili Los Angeles Timesin haastattelussa.

Keskellä muita nomadeja opastava Bob Wells, oikealla näyttelijä David Strathairn.­

Oli vapaus illuusiota tai ei, elämää on silti jatkettava eteenpäin. Kun eläke ei riitä, tien päällä oleminen ja omassa autossa asuminen jäävät ainoiksi vaihtoehdoiksi.

Keskiluokkaisen arjen tuttu oravanpyörä on vaihtunut toisenlaiseen kehään, jossa siirrytään pätkätöiden perässä.

Onko se taivas vai helvetti, riippuu elokuvan mukaan täysin siitä, keneltä kysyy. Nomadland rakentaa tätä maailmaa huolellisesti värikkäiden henkilöiden ja vaikuttavien maisemaotosten kautta.

Frances McDormand ja David Strathairn ovat molemmat ammattinäyttelijöitä, jotka saivat Nomadlandissa rinnalleen itseään näytteleviä todellisia nomadeja.­

Ainakin vaeltajilla on toisensa: Nomadland näyttää näiden mummojen ja paappojen yhteisöllisyyden, vastoinkäymisistä huolimatta osittain varsin romanttisessakin valossa.

Vastaan tulevia tuttuja tervehditään. Uupuneista ystävistä pidetään huolta. Wells järjestää koulutusleirejä, joissa opetetaan kädestä pitäen esimerkiksi se, kuinka suuri saavi kannattaa hankkia autossa mukana kulkevaksi vessanpytyksi.

– Nähdään tien päällä, kuuluu elokuvassa Wellsin repliikki, jolla hän toivottaa hyvää matkaa niillekin, joita ei usko enää tapaavansa uudestaan.

Oscarin roolistaan voittanut McDormand solahtaa tähän joukkoon mutkattomasti kovapintaisena naisena, joka suojaa itseään itsepintaisuudella ja haluttomuudella kiintyä keneenkään liian vahvasti. Fern on ankkuri, joka sitoo asiat yhteen.

McDormand on myös yksi elokuvan tuottajista. Haastatteluissa hän on kertonut haaveilleensa usein itsekin autossa elämisestä, mutta ymmärsi myöhemmin, kuinka raskasta elämää se tarkoittaa.

Ohjaaja-käsikirjoittaja Chloé Zhao ja hänen kuvaaja-lavastajamiehensä Joshua James Richards antavat tapaamilleen vaeltajille äänen elämää nähneinä ja kokeneina ihmisinä, oman elämäntapansa ammattilaisina – ja antavat meidänkin nähdä heidän sisimpäänsä.

Ohjaaja Zhaon palkinto oli historiallinen, sillä hän on ensimmäinen ohjaaja-Oscarin saanut aasialaissyntyinen nainen ja koko Oscar-historiassa vasta toinen ohjaajapalkinnon saanut nainen.

Ensimmäinen ohjaaja-Oscarin saanut nainen oli sotadraaman Hurt Locker (2008) ohjaaja Kathryn Bigelow.

Nomadlandia esitetään parhaillaan elokuvateattereissa sekä pe 30.4. alkaen Disney+-suoratoistopalvelussa.