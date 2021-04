Mira Luodin ja Mika Haapasalon kesämökin rähjääntynyt piha kokee tv-ohjelmassa totaalisen muodonmuutoksen – lopputulos lyö parin ällikällä

Mira Luodin ja Mika Haapasalon mökkipiha laitetaan aivan uuteen uskoon.

Muusikkopariskunta Mira Luoti ja Mika Haapasalo hankkivat muutama vuosi sitten perheelleen idyllisen hirsimökin, jonka rähjääntynyt piha ärsyttää etenkin Mira Luotia.

Muusikkoparin kesämökin piha kokee totaalisen muodonmuutoksen Huvila & Huussi -ohjelmassa maisemasuunnittelija Kati Jukaraisen sekä pihaurakoitsijoiden Teemu Luostarisen ja Jani Kärkkäisen käsissä.

Luoti ja Haapasalo esittelevät pihaa maisemasuunnittelijalle ja kertaavat, mitä he haluaisivat pihalle lisää ja mistä olisivat valmiita luopumaan. Tilaa tontilla on paljon, mutta runsaan puuston vuoksi valoa on vähän.

Toiveissa olisi saada lisää valoa, vähemmän haravoitavaa, enemmän oleskelutilaa, näkösuoja, marjapensaita sekä perheen nuorimmaiselle, Urholle, trampoliini.

Pihan ilme on muodonmuutoksen jälkeen viimeisen päälle huoliteltu.­

Jukarainen kuuntelee toiveet tarkasti ja taikoo urakoitsijoiden kanssa pihan, josta muusikkopari ei osannut edes unelmoida.

– Ei oo totta! Mika Haapasalo hämmästelee nähdessään mökin hulppean oleskeluterassin, jonka rakenteisiin on upotettu palju.

– No nyt on mennyt kyllä överiksi! Luoti nauraa.

Tältä pihalla näytti ennen muodonmuutosta.­

Komeasta oleskeluterassista tulee samantien parin uusi suosikkipaikka kesämökillä.­

Myös loppupihan muutos saa innostuneen vastaanoton.

Mökin takaa löytyy alueet liikunnalle ja jättitrampoliinille, sekä avotulipaikka ruoanlaitolle. Tonttia kiertää kaunis valkoinen aita, joka tarjoaa parin toivomaa näkösuojaa.

– Nyt mä voin käydä täällä alasti lumihangessa pyörähtää! Luoti intoilee.

Tältä pihalla näytti ennen remonttia.­

Aita tuo näkösuojaa ja mökin pihalla on myös pieni treenialue.­

Molempien uudet lempipaikat löytyvät terassilta.

– Toi on niin jylhä ja hieno paikka ja sieltä näkyy tosi pitkälle! Näkee koko pihan ja alueen, Mira Luoti ihailee.

Mira Luodin ja Mika Haapasalon ränsistynyt mökkipiha kaipasi uudistusta. Lopputulos ylittää molempien odotukset.­

Mökin pihan muodonmuutos ylittää parin kaikki toiveet. Rähjäinen ja villiintynyt piha on nyt historiaa.

– Nyt tää on selkee, kaunis, hillitty, kokonaisuus, pari ylistää.

