Tähtivieraat saapuvat poikkeukselliseen Oscar-gaalaan – katso suora lähetys klo 23

Oscar-gaalaa juhlitaan sunnuntain ja maanantain välisenä yönä täysin uudella tavalla. Koronapandemian aiheuttamat poikkeusjärjestelyt näkyvät kaikessa.

Oscar-gaala järjestetään 93. kerran sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa. Toisen koronavuoden gaala on poikkeuksellinen, sillä se toteutetaan tavalla, jollaista ei ole koskaan aiemmin nähty. Ennakkotietojen mukaan gaalalähetys on suunniteltu niin, että sen on tarkoitus näyttää elokuvan kaltaiselta ohjelmalta.

IS näyttää tässä artikkelissa suorana lähetyksenä tähtivieraiden saapumisen tapahtumapaikalle kello noin 23.00 alkaen.

Elokuva-alan vuoden suurimman tapahtuman päänäyttämönä toimii poikkeuksellisesti Los Angelesin Union Station -rautatieasema. Tuttu Dolby-teatteri on myös käytössä, samoin sitä ympäröivä viihde- ja kauppakeskus Highland Center, joka tunnetaan etenkin kiinalaisesta elokuvateatterista.

Tapahtumapaikka onkin tänä vuonna moninkertaisesti tavanomaisen gaalanäyttämön kokoinen. Tärkeässä roolissa ovat koronarajoitusten vuoksi sekä turvavälien pitäminen että kasvomaskit.

Tapahtumapaikan edustalle on pystytetty valtava Oscars-kyltti, jonka ohi vieraat saapuvat paikalle.­

Oscar-lähetyksen päänäyttämönä toimii tällä kertaa Los Angelesin Union Station -rautatieasema. Kulku asemalle oli suljettu valmisteluiden vuoksi jo perjantaina.­

Etukäteen poikkeuksellisen ”Oscar-gaalaelokuvan” sisällöstä on paljastettu vain, että se käsittelee elokuvien tekemistä eri alojen ammattilaisten ryhmätyönä.

Lähteyksessä ovat mukana ainakin viime vuoden voittajat, näyttelijät Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Brad Pitt, Laura Dern sekä ohjaaja Bong Joon-ho. Lisäksi ”Oscar-elokuvassa” nähdään ainakin Halle Berry, Bryan Cranston, Harrison Ford, Reese Witherspoon ja Zendaya.

Lauantaina tapahtumapaikalla tehtiin valmisteluita. Punaisen maton taustalla nähdään Oscar-patsas.­

Suomessa Oscar-gaalan esittää Yle Teema & Fem -kanava sunnuntain ja maanantain 25.–26.4. välisenä yönä klo 3.00 alkaen.