Jo neljäs kilpailija joutui jättämään Farmi-ohjelman – vastustaja loukkaantui ankarassa kaksintaistelussa

Varo juonipaljastuksia! Jälleen yksi kilpailija joutui jättämään Farmi-ohjelman ankaran kaksintaistelun jälkeen.

Farmi Suomen neljännessä jaksossa kaksintaistelussa kamppailivat Anni Harjunpää ja Tuuli Oikarinen. Naiset ottivat toisistaan mittaan voimalajissa, jossa tehtävänä oli hakata nauloja.

Tiukassa kisassa voiton vei Anni, joka hakkasi suuria nauloja niin vauhdilla, että loukkasi kisassa sormensa. Anni joutui kisan jälkeen käymään lääkärissä.

– Jossain kohtaa siinä, en edes muista itse missä kohtaa, olen täräyttänyt aika kovasti sormeeni. Sormelle kävi vähän hassusti, ei sitä semmoisessa adrenaliinipiikissä ja kisatilanteessa edes huomannut. Lähdettiin käymään sitten vielä lääkärissä, mutta ainakaan toistaiseksi vakavampaa kuitenkaan käynyt, Anni kertoo.

Kisasta tippunut Tuuli liikuttuu kyyneliin hyvästellessään farmilaiset.

– Harmittaa tosi paljo lähteä kotiin. Tän porukan kanssa oli niin ihana olla, Tuuli sanoo itkuisena.

Anni ja Tuuli ottivat toisistaan mittaa voimatehtävässä. Voiton vei lopulta Anni.­

Tuuli nimeää läheisimmiksi ystävikseen Noora Toivon ja Sauli Koskisen.

– He ovat molemmat niin ihania ja jakavat positiivista energiaa. Odotan, että me jossakin vaiheessa tämän kisan jälkeen kokoonnutaan yhteen ja käydään vaikka syömässä, Tuuli sanoo.

Hän toivoisikin Nooran vievän koko kisan voiton.

– Todellakin soisin voiton Nooralle, hän tekee töitä ihan mielettömällä draivilla ja tiedän, että hänelle voitto olisi iso juttu. Hän sen ansaitsisi.

Tuuli toivoo Nooran vievän Farmi Suomi -kisa voiton.­

Ohjelman myötä Tuuli kokee oppineensa itsestään aivan uusia puolia ja taitoja.

– Oli ihanaa heittäytyä oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Fyysinen työ on sellaista, mistä olen alkanut nauttimaan. Tulee ikävä kaikkia noita rakennushommia, vaikka se oudolta kuulostaakin! Ei tätä pääse ehkä vähään aikaan tekemään.

– Opin sen, että normielämässä on aika paljon mukavuuksia, jotka ehkä kokee tarpeellisiksi, mutta tämä on kyllä todistanut sen, että jostain pikkujutuista ei tarvitse huolehtia. Olen oppinut myös elämään hetkessä paljon enemmän, mikä on ihanaa. Opin myös, että mussa on voimaa enemmän kuin osasinkaan luulla.

Farmi Suomi sunnuntaisin kello 19.30 Nelosella. Nelonen ja IS kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.