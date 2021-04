Varo juonipaljastuksia! Farmi-kilpailija saa paniikkikohtauksen ennen kaksintaistelua ja romahtaa maahan

Nimetyksi tulemien on Farmi-kilpailijalle niin kova paikka, että hän saa paniikkikohtauksen.

Farmi Suomen neljännessä jaksossa käydään kaksintaistelu kahden naispuolisen kilpailijan välillä. Torppariksi nimetty Mikael Jungner on vaikean päätöksen edessä, kun hän joutuu nimeämään yhden kilpailijoista kaksintaisteluun.

Jos et halua tietää juonipaljastuksia jakson tapahtumista, niin älä lue juttua pidemmälle.

Kisasta tippunut Sanna Ukkola nimesi Mikael Jungnerin torppariksi.­

Mikael Jungner nimeää Anni Harjunpään kaksintaisteluun. Anni puolestaan päättää haastaa vastustajakseen Tuuli Oikarisen, joka ottaa nimeämisen raskaasti.

Tuulin ilmeestä näkee heti, että tilanne on hänelle vaikea.

– Olen tunteellinen ihminen, niin tässä on tunteet pinnassa, mutta the game is on, Tuuli sanoo.

Tuuli joutuu hetkeksi poistumaan kilpailijoiden luota kasaamaan itseään. Hetkeä myöhemmin hän juoksee itkien ja henkeään haukkoen hakemaan apua alkaneeseen paniikkikohtaukseen.

Noora Toivo jää tukemaan maahan romahtanutta kilpailijaa ja auttaa tätä hengittämään rauhallisemmin. Noora lohduttaa hyperventiloivaa Tuulia, että mikäli hän putoaa kisasta, hän pääsee syömään sushia ja näkemään kumppaninsa Mikaelin. Lopulta Tuuli rauhoittuu.

– Tuuli rupesi panikoimaan tuon haasteen jälkeen ja oli selkeästi tulossa paniikkikohtaus. Musta on ihan hyvä, että se reaktio tulee nyt. Sieltä tulee itkut ja kaikki pahat fiilikset pois. Luulen, että he saavat Annin kanssa kuitenkin ihan hienot hetket siellä ja vähän tsempattua toinen toisiaan, Sauli Koskinen kuvailee tilannetta.

Tuuli kuvailee olevansa tunteellinen ihminen, joten hän otti nimetyksi tulemisen raskaasti.­

Tuuli kertoo kameroille varautuneensa siihen, että hänet haastetaan kaksintaisteluun. Tästä huolimatta hän reagoi tilanteeseen voimakkaasti.

– Vaikka osasinkin odottaa mun haastamista, niin se silti tuossa pöydässä iski tavalla, jota en ajatellut. Nimeämisen jälkeen mulle tuli pieni paniikkikohtaus ja musta tuntuu, että se johtuu siitä, että on niin ankara itselleen. Tulee vaadittua itseltään aika paljon, välillä liikaa, Tuuli kommentoi tapahtumia.

