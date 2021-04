Oscar-ehdokkaat vyöryivät suoratoistoon: 31 niistä voi katsoa jo kotona – tässä jättilistaus

Eniten tämän vuoden Oscar-ehdokkaita on Netflixillä, mutta niitä löytyy seitsemästä muustakin suora­toisto­palvelusta. Viisi ehdokaselokuvaa saa ensi-iltansa toukokuussa, kun Suomen elokuvateatterit taas aukeavat.

Oscar-ennakkosuosikki Nomadlandia esitetään valkokankailla, mutta se saapuu suoratoistoon pe 30.4. Alarivissä Mank (Netflix), Lupaava nuori nainen (teatteriensi-ilta toukokuussa) ja Sound of Metal (elokuvateatterit ja Amazon Prime Video).­

Elokuva-alan kuuluisimmat palkinnot eli Oscarit jaetaan sunnuntain ja maanantain 25.–26.4. välisenä yönä Suomen aikaa Los Angelesissa.

Koronavarotoimien takia itse gaalalähetyksestä on odotettavissa täysin aiemmista vuosista poikkeva.

Samaa voi sanoa ehdokkaina olevien elokuvien valikoimasta. Poikkeuksellisen moni niistä – 29 elokuvaa – on Suomessa katsottavissa jo nyt eri suoratoistopalveluista, muun muassa Netflixistä ja Yle Areenasta. Lisäksi ehdokkaista 2 voi hankkia vain digitallenteina.

Alle on koottu jättilistaus siitä, mistä minkäkin elokuvan voi tällä hetkellä nähdä.

6 ehdokaselokuvaa saa virallisen ensi-iltansa elokuvateattereissa myöhemmin, suurin osa jo toukokuussa, kun elokuvateatterit saavat olla laajemmin auki. Monia niistä on jo esitetty ”ennakkonäytöksissä” kevään aikana eri puolilla Suomea.

Suurin ennakkosuosikki Nomadland pyörii parhaillaan teattereissa, mutta laajemman levityksen se saa ensi perjantaista 30.4. alkaen Disney+-suoratoistopalvelussa. Frances McDormand näyttelee elokuvassa Yhdysvaltoja matka-autolla kiertävää pätkätyöläistä.

Yle Teema & Fem näyttää Oscar-gaalan suorana maanantain vastaisena yönä klo 3.00 alkaen. Punaiseksi matoksi kutsuttu gaalan ennakko-osuus alkaa klo 1.30.

Mank (10 ehdokkuutta)

Gary Oldman on Mank eli Citizen Kanen käsikirjoittaja Herman J. Mankiewicz.­

Mikä: Tositapahtumiin perustuva draama klassikkoelokuva Citizen Kanen käsikirjoittajasta Herman J. Mankiewiczista (Gary Oldman), joka alkoholismistaan huolimatta luo pohjan klassikkoelokuvalle Citizen Kane. Ohjaajana on trillereistään tuttu David Fincher.

Ehdokkuudet: Paras elokuva, ohjaus, miespääosa (Gary Oldman), naissivuosa (Amanda Seyfried), kuvaus, lavastus, ääni, musiikki, maskeeraus ja hiusmuotoilu sekä puvustus.

Mistä katsoa: Netflix.

Nomadland (6 ehdokkuutta)

Frances McDormand näyttelee vaeltelevaa naista Oscar-ehdokkuuden arvoisesti draamassa Nomadland.­

Mikä: Draama hiljaisesta naisesta (Frances McDormand), joka vaeltaa töiden perässä ympäri Yhdysvaltoja. Ohjaaja Chloé Zhao on ensimmäinen ohjaajaehdokkuuden saanut Kiinassa syntynyt nainen Oscar-gaalan historiassa.

Ehdokkuudet: Paras elokuva, ohjaus, naispääosa (Frances McDormand), sovitettu käsikirjoitus, kuvaus sekä leikkaus.

Mistä katsoa: Pe 30.4. alkaen Disney+. Parhaillaan elokuvateattereissa (koronarajoituksin).

Sound of Metal (6 ehdokkuutta)

Kuuroutuvan rumpalin osa toi Oscar-ehdokkuuden Riz Ahmedille.­

Mikä: Draama metallimusiikkia soittavasta rumpalista (Riz Ahmed), joka on menettämässä kuulonsa. Ohjaaja on Darius Marder. Elokuvan äänitehosteita on ollut tekemässä suomalainen foley-artisti Heikki Kossi, äänittäjä Kari Vähäkuopus ja äänileikkaaja Pietu Korhonen.

Ehdokkuudet: Paras elokuva, miespääosa (Riz Ahmed), miessivuosa (Paul Raci), alkuperäiskäsikirjoitus, leikkaus sekä ääni.

Mistä katsoa: Amazon Prime Video. Parhaillaan ennakkonäytöksissä elokuvateattereissa (koronarajoituksin). Suunniteltu ensi-ilta elokuvateattereissa ma 17.5.

The Trial of the Chicago 7 (6 ehdokkuutta)

Sacha Baron Cohen (oik.) näyttelee tosipohjaisessa draamassa aktivisti Abbie Hoffmania.­

Mikä: Tositapahtumiin perustuva draama kertoo demokraattipuolueen vuoden 1968 kokouksen yhteydessä järjestetystä mielenosoituksesta, jossa vastustettiin Vietnamin sotaa, ja sitä seuranneesta oikeudenkäynnistä. Elokuva on West Wing -sarjasta tutun Aaron Sorkinin ohjaama ja käsikirjoittama.

Ehdokkuudet: Paras elokuva, miessivuosa (Sacha Baron Cohen), alkuperäiskäsikirjoitus, kuvaus, leikkaus, laulu.

Mistä katsoa: Netflix.

The Father (6 ehdokkuutta)

The Father kertoo isästä (Anthony Hopkins), jonka muistisairaus asettaa tyttären (Olivia Colman) vaikeaan tilanteeseen.­

Mikä: Vanheneva mies (Anthony Hopkins) yrittää selvitä alkavista muistivaikeuksista. Samaan aikaan omaishoitajana (Olivia Colman) toimiva tytär yrittää järjestää hänelle hoitajaa.

Ehdokkuudet: Paras elokuva, miespääosa (Anthony Hopkins), naissivuosa (Olivia Colman), sovitettu käsikirjoitus, leikkaus ja lavastus.

Mistä katsoa: Suomen ensi-ilta elokuvateattereissa elokuussa 2021.

Judas and the Black Messiah (6 ehdokkuutta)

Judas and the Black Messiah kertoo Black Panther -järjestön paikallisjohtajan Fred Hamptonin (Daniel Kaluuya) ja FBI-agentin kohtaamisesta.­

Mikä: Tosipohjainen draama FBI:n ilmiantajasta, joka soluttautuu aktivistijärjestö Mustien panttereiden jäseneksi 1960-luvun Chicagossa.

Ehdokkuudet: Paras elokuva, miessivuosa (Daniel Kaluuya), miessivuosa (Lakeith Stanfield), alkuperäiskäsikirjoitus, kuvaus ja laulu.

Mistä katsoa: Ostettavissa ja vuokrattavissa digitallenteena.

Minari (6 ehdokkuutta)

Minarion perheen rooleissa ovat Alan S. Kim, Steven Yeun, Noel Cho ja Yeri Han.­

Mikä: Draama Yhdysvaltoihin Arkansasin maaseudulle muuttavasta korealaisesta perheestä.

Ehdokkuudet: Paras elokuva, ohjaus, miespääosa (Steven Yeun), naissivuosa (Yuh-Jung Youn), alkuperäiskäsikirjoitus, musiikki.

Mistä katsoa: Parhaillaan ennakkonäytöksissä elokuvateattereissa (koronarajoituksin), suunniteltu ensi-ilta pe 7.5.

Lupaava nuori nainen (5 ehdokkuutta)

Carey Mulligan sai Oscar-ehdokkuuden elokuvasta Lupaava nuori nainen.­

Mikä: Rikosdraama kostoa hautovasta nuoresta naisesta.

Ehdokkuudet: Paras elokuva, ohjaus, naispääosa (Carey Mulligan), alkuperäiskäsikirjoitus ja leikkaus.

Mistä katsoa: Parhaillaan ennakkonäytöksissä elokuvateattereissa (koronarajoituksin), suunniteltu ensi-ilta pe 7.5.

Ma Rainey’s Black Bottom (5 ehdokkuutta)

Trumpetisti Levee (Chadwick Boseman) pistää bändiin vauhtia draamassa Ma Rainey’s Black Bottom.­

Mikä: 1920-luvun Chicagoon sijoittuva draama kertoo blueslaulaja Ma Raineystä (Viola Davis) ja tämän kappaleita levyttävästä bändistä – ja erityisesti sen trumpetistista (Chadwick Boseman). George C. Wolfen ohjaama elokuva perustuu August Wilsonin näytelmään.

Ehdokkuudet: Paras miespääosa (Chadwick Boseman), naispääosa (Viola Davis), puvustus, lavastus sekä maskeeraus ja hiussuunnittelu.

Mistä katsoa: Netflix.

News of the World (4 ehdokkuutta)

Tom Hanks näyttelee Yhdysvaltojen etelävaltioita kiertävää uutistenlukijaa draamassa News of the World.­

Mikä: Yhdysvaltain sisällissodan jälkeiseen aikaan sijoittuva draama seuraa etelävaltioita kiertävää uutistenlukijaa (Tom Hanks), joka lähtee viemään intiaanien kasvattamaa orpotyttöä tämän sukulaisten luo. Ohjaajana on Jason Bourne -seikkailujen tekijä Paul Greengrass.

Ehdokkuudet: Paras kuvaus, musiikki, lavastus, ääni.

Mistä katsoa: Netflix.

One Night in Miami... (3 ehdokkuutta)

Sam Cookea näyttelee näytelmään One Night in Miami perustuvassa draamassa Leslie Odom Jr.­

Mikä: Helmikuuhun 1964 sijoittuva kuvitteellinen tarina Malcolm X:n (Kingsley Ben-Adir), Muhammad Alin (Eli Goree), Jim Brownin (Aldis Hodge) ja Sam Cooken (Leslie Odom Jr.) illanvietosta Alin voitto-ottelun jälkeen. Regina Kingin ohjaama elokuva perustuu Kemp Powersin näytelmään.

Ehdokkuudet: Paras sivuosa (Leslie Odom Jr.), sovitettu käsikirjoitus ja laulu.

Mistä katsoa: Amazon Prime Video.

Yhdet vielä (2 ehdokkuutta)

Mads Mikkelsen näyttelee tanskalaiselokuvassa Yhdet vielä miestä, joka kokeilee olla alituisesti humalassa.­

Mikä: Thomas Vinterbergin ohjaamassa tanskalaiselokuvassa ystävät (mm. Mads Mikkelsen) testaavat alkoholin vaikutuksia elämäänsä.

Ehdokkuudet: Paras kansainvälinen elokuva ja ohjaus.

Mistä katsoa: Parhaillaan ennakkonäytöksissä elokuvateattereissa (koronarajoituksin), suunniteltu ensi-ilta pe 14.5.

Borat Subsequent Moviefilm (2 ehdokkuutta)

Borat-satiirin jatko-osa toi Sacha Baron Cohenille käsikirjoituksen Oscar-ehdokkuuden.­

Mikä: Vuonna 2006 ilmestyneen komedian jatko-osa satirisoi presidentti Donald Trumpin kannattajien ajatusmaailmaa ja korona-aikaa: kazakstanilainen tv-toimittaja Borat (Sacha Baron Cohen) yrittää viedä tyttärensä (Maria Bakalova) lahjaksi varapresidentti Mike Pencelle.

Ehdokkuudet: Paras naissivuosa (Maria Bakalova) ja sovitettu käsikirjoitus.

Mistä katsoa: Amazon Prime Video.

Emma (2 ehdokkuutta)

Musta kuningatar -sarjasta tuttu Anya Taylor-Joy näyttelee Emma Woodhousea komediassa Emma.­

Mikä: Luokkaeroja satirisoivassa komediassa varakas nuori nainen (Anya Taylor-Joy) leikkii ystäviensä rakkauselämän kustannuksella. Autumn de Wilden ohjaama elokuva perustuu Jane Austenin romaaniklassikkoon.

Ehdokkuudet: Paras puvustus sekä maskeeraus ja hiussuunnittelu.

Mistä katsoa: Elisa Viihde Viaplay.

Hillbilly Elegy (2 ehdokkuutta)

Glenn Close nappasi Hillbilly Elegy -draaman isoäidin osasta kahdeksannen Oscar-ehdokkuutensa.­

Mikä: Draama nuoresta lakia lukevasta opiskelijasta (Gabriel Basso), joka palaa kotiinsa selvittelemään äitinsä (Amy Adams) ja isoäitinsä (Glenn Close) välejä. Ron Howardin ohjaaman elokuvan pohjana on J. D. Vancen muistelmaromaani.

Ehdokkuudet: Paras naissivuosa (Glenn Close) sekä maskeeraus ja hiussuunnittelu.

Mistä katsoa: Netflix.

Mulan (2 ehdokkuutta)

Yifei Liu näyttelee Mulania soturinaisesta kertovan tarinan näytellyssä versiossa.­

Mikä: Disneyn vuonna 1998 ilmestyneeseen animaatioseikkailuun perustuva näytelty versio kertoo kiinalaisnaisesta (Yifei Liu), joka tekeytyy mieheksi voidakseen osallistua taisteluun. Ohjaaja on uusiseelantilainen Niki Caro.

Ehdokkuudet: Paras puvustus ja erikoistehosteet.

Mistä katsoa: Disney+.

Ehdokkaat parhaaksi dokumentiksi

Mustekala opettajana kertoo sukeltajan ja mustekalan ystävyydestä.­

Mustekala opettajana: Elokuvantekijä Craig Foster ystävystyy vuoden aikana Etelä-Afrikassa mustekalan kanssa. Netflix.

Collective: Tutkiva dokumentti Bukarestista vuonna 2015 tapahtuneesta yökerhon tuhoisasta tulipalosta ja siihen kytkeytyvästä petoksesta. HBO Nordic.

Rämpyläleiri: Vammaisten vallankumous: Barack ja Michelle Obaman tuottama dokumentti kesäleiristä, jonka monista kävijöistä tuli vammaisten asiaa edistäneitä aktivisteja. Netflix.

Salainen agentti vanhainkodissa: Iäkäs mies palkataan vakoilemaan vanhainkodin asukkaiden huonoa kohtelua. Yle Areena.

Time: Sibil Fox Richardson yrittää saada lyhennettyä aseellisesta pankkiryöstöstä tuomitun miehensä Robin 60-vuotista vankilatuomiota. Amazon Prime Video.

Ehdokkaat parhaaksi animaatioelokuvaksi

Soul-elokuva kertoo jazz-pianistista, joka joutuu opettelemaan elämän perusasioita – kuolemansa jälkeen.­

Soul: Pixarin animaatio jazz-pianistista, joka kuolee tärkeän keikan kynnyksellä, mutta yrittää päästä takaisin elävien kirjoihin. Disney+.

Eteenpäin: Disneyn animaatioseikkailussa kaksi haltijapoikaa yrittävät loihtia isänsä takaisin, mutta onnistuvat vain jalkojen osalta. Disney+.

Kuuhun ja takaisin: Fantasiaseikkailussa nuori poika rakentaa kuurakettia, jolla hän haluaa todistaa kuujumalattaren olevan totta. Netflix.

Late Lammas -elokuva: Farmageddon: Maatilan eläimet yrittävät auttaa avaruusoliota pääsemään takaisin kotiin. C More.

Wolfwalkers: Nuori sudenmetsästäjä ystävystyy Irlannissa ihmissusitytön kanssa. AppleTV+.

Yhden ehdokkuuden elokuvat:

Vanessa Kirby esittää tragedian kokevaa Vanessaa draamassa Pieces of a Woman.­

Pieces of a Woman: Lapsensa kotisynnytyksessä menettänyt nainen yrittää oppia elämään surunsa kanssa. Ehdokkuus: Paras naispääosa (Vanessa Kirby). Netflix.

Ainutlaatuinen Ivan: Gorilla ja elefantti yrittävät paeta fantasiadraamassa vankeudesta. Ehdokkuus: Parhaat erikoistehosteet. Disney+.

Da 5 Bloods: Spike Leen ohjaama sotadraama, jossa näyttelee myös Jasper Pääkkönen. Ehdokkuus: Paras musiikki. Netflix.

Elämä edessä: Iäkäs lapsenhoitaja (Sophia Loren) ystävystyy katulapsen kanssa. Ehdokkuus: Paras laulu. Netflix.

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga: Will Ferrellin satiiri euroviisuista. Ehdokkuus: Paras laulu. Netflix.

Greyhound: Toiseen maailmansotaan sijoittuva Tom Hanksin merisotadraama. Ehdokkuus: Paras ääni. AppleTV+.

Love and Monsters: Hirviöiden aiheuttamasta maailmanlopusta selviytynyt mies lähtee toimintakomediassa etsimään entistä tyttöystäväänsä. Ehdokkuus: Parhaat erikoistehosteet. Netflix.

The Midnight Sky: Tiedemies (George Clooney) yrittää saada yhteyttä astronautteihin estääkseen heitä palaamasta Maahan. Ehdokkuus: Parhaat erikoistehosteet. Netflix.

The United States vs. Billie Holiday: Lee Danielsin ohjaama draama jazz-muusikko Billie Holidaysta. Ehdokkuus: Paras naispääosa (Andra Day). Suunniteltu ensi-ilta elokuvateattereissa pe 21.5.

The White Tiger: Köyhä intialaisnuorukainen käyttää oveluuttaan paetakseen köyhyydestä. Ehdokkuus: Paras sovitettu käsikirjoitus. Netflix.

Muut Oscar-ehdokkaat

Tieteisseikkailun Tenet pääosaa, nimetöntä vakoojaa, näyttelee John David Washington.­

Tenet: Christopher Nolanin tieteisseikkailu vakoojista, jotka pystyvät liikkumaan ajassa molempiin suuntiin. 2 ehdokkuutta: Paras lavastus ja erikoistehosteet. Ostettavissa ja vuokrattavissa digitallenteena.

Better Days: Hongkongilaisessa rikosdraamassa koulukiusattu lukiotyttö ja katujen kasvattama poika huomaavat muuttavansa toisensa elämää. Ehdokkuus: Paras kansainvälinen elokuva. Suomen ensi-iltapäivää ei ole tiedossa.

The Man Who Sold His Skin: Tunisialainen draama miehestä, joka antaa tatuoida selkäänsä viisumin ja muuttuu itse eläväksi museoesineeksi. Ehdokkuus: Paras kansainvälinen elokuva. Suomen ensi-iltapäivää ei ole tiedossa.

Pinocchio: Italialaisohjaaja Matteo Garronen luoma näytelty versio Pinokkio-sadusta. Geppettoa näyttelee Roberto Benigni. 2 ehdokkuutta: Paras puvustus sekä maskeeraus ja hiusmuotoilu. Suomen ensi-iltapäivää ei ole tiedossa.

Quo Vadis, Aida?: Bosniaa ja Hertsegovinaa edustavassa sotadraamassa tulkki saa pakolaisleirillä selville tärkeää tietoa. Ehdokkuus: Paras kansainvälinen elokuva. Suomen ensi-iltapäivää ei ole tiedossa.

Listassa ei ole mukana Oscar-ehdokkuuksia saaneita lyhytelokuvia.

Tämä on päivitetty versio jutusta, joka ilmestyi IS:n verkossa 1.4.2021.