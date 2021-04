Selviytyjissä nähdään poikkeuksellinen käänne koskemattomuuskisassa – kaksi kilpailijaa diskataan pelistä pois

Illan kilpailusta ei käänteitä puutu.

Selviytyjät Suomi -ohjelmassa nähdään lauantaina poikkeuksellinen tilanne kilpailun aikana.

Illan koskemattomuuskisassa Elias johtaa kilpailua vahvasti. Monivaiheisen tehtävän ydin on kirjoittaa ratkaisu arvoitukseen kirjainpalikoilla. Elias on melkein saanut kirjoitettua oikean vastauksen, kunnes hän huomaa, että jotain on mennyt pahasti pieleen. Saman huomaa kisasta jo aiemmin pudonnut Archie.

– Eliakselta puuttuu pala! Archie huudahtaa.

Elias säntää hakemaan puuttuvaa palaa eli kirjainta.

– Ajaijai, Eliakselta on jäänyt jonnekin matkan varrelle yksi pala. Elias oli nopea, mutta matkalla on tullut hutiloitua, ja siitä maksetaan tässä kohtaan kovaa hintaa, Juuso Mäkilähde selostaa.

Elias oli lähellä voittaa koko kisan.­

Elias saa palasen haettua ja arvoituksen ratkaistua, mutta Juuso puhaltaa pelin poikki.

– Elias, sulla jäi palikoita matkalle, sut on valitettavasti diskattu. Sä oot ulkona kisasta.

Samalla hetkellä tapahtuu toistamiseen jotain täysin odottamatonta.

– Kristian, sä kurkkasit Eliaksen pöydälle, joten sut on diskattu. Sä oot ulkona pelistä, Juuso ilmoittaa.

Myös Kristian joutui ulos kisasta.­

Hidastetusta kuvasta huomaa selvästi, miten samalla hetkellä, kun Elias kertoo ratkaisseensa arvoituksen, Kristian kurkkaa Eliaksen pelipöydälle.

Eliaksen ja Kristianin pudottua koskemattomuudesta kisaavat vielä Joalin, Karoliina ja Niko. Lopputulos selviää illan jaksossa.

Selviytyjät Suomi lauantaisin Nelosella kello 20.