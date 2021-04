Trumpin ex-asianajaja palkittiin maailman huonoimpana näyttelijänä – kohahdutti käytöksellään ”alaikäistä” tyttöä kohtaan

Trumpin entinen luottomies Rudy Giuliani sai kaksi palkintoa maailman huonoimpiin elokuviin keskittyvässä Razzie-gaalassa.

Oscar-gaalan alla on perinteisesti ollut tapana järjestää myös Razzie- eli Golden Raspberry -gaala, jossa parhaiden elokuvien sijaan tunnustusta saavat kaikkein huonoimmat elokuvat ja roolisuoritukset.

Donald Trumpin entinen henkilökohtainen asianajaja ja luottomies, New Yorkin pormestarinakin toiminut Rudy Giuliani, 76, sai gaalassa tunnustusta kahden palkinnon verran.

Giuliani nähtiin syksyllä 2020 Sacha Baron Cohenin tähdittämässä Borat-elokuvan jatko-osassa varsin kyseenalaisessa kohtauksessa. Kohtaus poiki Giulianille palkinnot huonoin sivuosa ja huonoin yhdistelmä -kategorioissa. Jälkimmäisessä voittajaksi on merkitty ”Rudy Giuliani ja hänen vetoketjunsa”.

Kohukohtauksessa Giuliani on suostunut ”Boratin tyttären” haastateltavaksi. ”Alaikäistä tytärtä” näyttelee elokuvassa näyttelijä Maria Bakalova.

Giuliani luulee antavansa haastattelua tekaistulle konservatiiviselle tv-kanavalle. Haastattelun jälkeen Boratin tytär ehdottaa, että kaksikko menisi vielä drinkeille hänen hotellihuoneeseensa.

Elokuvassa nähdään kohtaus, jossa Giuliani istuu hotellihuoneen sängyllä tyttären riisuessa häneltä haastattelussa käytettyä mikrofonia. Pian tilanne kärjistyy, kun 76-vuotias Giuliani nojautuukin sängyllä taaksepäin makuuasentoon. Sitten Giuliani työntää kätensä housuihinsa.

Tässä vaiheessa Sacha Baron Cohenin näyttelemä Borat rynnistää sisään piilokameroin varusteltuun huoneeseen.

– Hän on 15-vuotias. Hän on aivan liian vanha sinulle, Borat laukoo vitsailevaan sävyyn.

Borat on Sacha Baron Cohenin esittämä fiktiivinen hahmo.­

Giuliani kommentoi asiaa tuoreeltaan lokakuussa ja kiisti jyrkästi, että oli aikeissa riisua housujaan. Hän sanoo olleensa täysissä pukeissa ja ainoastaan suoristaneensa paitaansa.

– Nojaudun taaksepäin korjatakseni housujen sisällä paitaani. Siinä vaiheessa on otettu kuva, joka vääristää tilanteen kokonaan. Suoristan paitaani, ja vakuutan, että se on ainoa asia, mitä olin tekemässä, Giuliani sanoi.

Maaliskuussa kävi ilmi, että Giuliani yritti pidätyttää uuden Borat-elokuvan kuvausryhmän kohukohtauksen jälkeen, kertovat muun muassa Huffington Post ja Deadline.

– Hän soitti poliisit ja syytti meitä kiristämisestä, vaikka emme olleet vailla mitään, elokuvan tuottaja Monica Levinson sanoo.

Levinsonin mukaan heidät häädettiin huoneesta, jossa Giuliania oli kuvattu, eivätkä he päässeet hakemaan sieltä tavaroitaan. He olivat kuitenkin ehtineet kuljettaa kuvatun materiaalin ulos huoneesta ennen tätä. Levinsonin mukaan se on aina ensisijainen toimenpide ja tarkoittaa käytännössä esimerkiksi nauhojen piilottamista housujen sisään.

