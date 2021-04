Selviytyjissä nähtiin häikäilemätön takinkääntö – putoaja teki kohtalokkaan virheen heti kilpailun alkumetreillä

Selviytyjistä pudotettu kilpailija liittoutui kisan ehkä kovimman juonittelijan kanssa heti alkumetreillä. Se koitui lopulta hänen kohtalokseen.

Selviytyjät Suomi -sarjasta äänestettiin lauantaina ulos Elias Gould. Lähtö tuli Eliakselle totaalisena yllätyksenä, sillä hän oli varma siitä, että hänen liittonsa pitäisi.

– Tänään heimoneuvostossa lähettiin liikkeelle siitä, että kelasin, että Archie oltaisiin tiputtamassa pois, mutta sittenhän siinä paljastuikin tällainen isompi selkäänpuukotuksen kaava ja klassinen Selviytyjät-tippuminen. Tiedän nyt, miltä jengistä tuntuu, Elias tilitti heti putoamisensa jälkeen.

Elias oli aiemmin saanut vihiä siitä, että hänen liittonsa saattaisi olla pettämässä häntä. Karoliina sai kuitenkin Eliaksen vakuutettua siitä, ettei tämä ollut tulilinjalla, vaan kotimatkalle lähetettäisiin juuri Archie.

Lopulta Karoliina kuitenkin äänesti Eliasta, samoin kuin tämän kanssa liitossa ollut Kristian.

– Mä nostan hattua Karoliinalle ja Krisulle. Sitä aika sokeasti usko ihmisen hyvyyteen ja ystävyyteen, ja se on varmaan se isoin virhe, mitä tuossa tuli tehtyä. Vähätteli sitä, miten tosissaan muut on, Elias pohti putoamisensa jälkeen.

Elias liittoutui heti kisan alkumetreillä Karoliinan kanssa, vaikka epäili tämän olevan kova pelaaja. Liitto koitui lopulta Eliaksen kohtaloksi, kun Karoliina päättikin hääntyä häntä vastaan.­

Eliaksen mukaan hänellä oli Karoliinasta alusta saakka paha aavistus. Hän kuitenkin päätti luottaa tähän heti kisan alkumetreiltä saakka – tuhoisin seurauksin.

– Mulla oli alusta asti sellainen fiilis, että jumalauta toi tyttö pelaa kovaa. Että tolla on ihan sairas toi meininki ja olenpas onnekas, että olen hänen puolellaan liittoaan.

– Jos olisi jollain tavalla seurannut intuitiotaan heti alussa ja ollut leikkaamassa käärmeeltä pois päätä siinä vaiheessa, niin hommalta olisi ehkä voinut välttyä.

Yllätyspudotuksensa jälkeen Eliaksen tunteet heittelivät laidasta laitaan. Välillä häntä harmitti, mutta välillä karuista olosuhteita pois pääseminen tuntui myös hyvältä. Heimotovereiden takinkääntö tuntui kuitenkin pahalta.

– Selkäänpuukotus on hc-kamaa. Siitä tulee outo fiilis. Aluksi on ihan superjärkyttynyt, ihmeissään ja peilaa, että vika on varmasti mun persoonassa ja tavassa elää. Onks mulla huono huumorintaju tai jotain?

Eliaksen mukaan Selviytyjät oli äärimmäisen rankka kokemus etenkin henkisesti.­

Elias totesi kisan käyneen erityisesti mielen päälle. Hän myönsi käyneensä pariin otteeseen melko syvissä vesissä, kun nälkä, väsymys ja kylmyys painoivat päälle.

– Toi on sairaan rankka psyykeelle tollanen. Mennään päiviä siellä nälkäisenä. Todella rankkaa, siis yllättävän piinaavaa.

– Mulla oli aika pahaa hajoamista 10. päivä ja päivä 15. Tuli isoja tunteita silloin ja tunne, että onks musta tähän.

Eliaksen mukaan kokemus vahvisti hänen ajatustaan siitä, mitä hän on tiennyt itsestään jo aiemmin: hän on temperamenttinen ja välillä voi räiskyä.

– Meillä oli Archien kanssa se yhteenotto siellä, joka ei mun mielestä ollut iso. Koko ikänsä kun on luonteensa ja temperamenttinsa kanssa painunut, tää oli aika konkreettinen opetus siitä, että töitä on tehtävä vielä.

Selviytyjät Suomi lauantaisin 20 Nelosella ja Ruudussa.