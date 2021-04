Kuohuttanut Jackass teki esiintyjistään megatähtiä, mutta tuhosi samalla heidän elämänsä – hittisarjan kulisseissa kupli traaginen totuus

Vaarallisia stuntteja vilisseestä Jackassista tuli 2000-luvun alun jättihitti, jota sekä rakastettiin että vihattiin. Ohjelmalla oli rajut seuraukset sen tähdille, sillä moni luisui jyrkkään alamäkeen suosion jälkeen. IS selvitti, miten heillä menee nyt.

Kymmeniä murtuneita luita, kolmannen asteen palovammoja, vahingoittuneita intiimialueita ja lukuisia sairaalajaksoja. Jackass-tv-sarjasta tuli 2000-luvun alussa jättihitti, joka toi televisioihin ympäri maailmaa käsittämättömiä temppuja, jotka johtivat vakaviin loukkaantumisiin.

Sarjan stuntit puhuttivat, sillä tv:ssä ei oltu aiemmin nähty vastaavaa. Oli vaikea ymmärtää, miksi kukaan haluaisi ampua ystäväänsä kanuunalla, polttaa omaa ihoaan suurennuslasilla tai niitata kiveksensä reiteensä. Silti vaaralliset temput keräsivät valtavasti faneja ja Jackassia katsoivat miljoonat ihmiset ympäri maailmaa.

Idea Jackassista syntyi vuonna 1998, kun 27-vuotias Johnny Knoxville keksi kokeilla erilaisia itsepuolustusvälineitä itseensä. Hän tarjosi ideaansa viihdealan toimijoille, ja skeittilehti Big Brother näytti sille vihreää valoa.

Knoxville värväsi mukaansa Bam Margeran ja he kuvasivat ensimmäiset stuntit videolle, joka julkaistiin lehden mukana. Skeittiyhteisö innostui pähkähullusta ideasta ja kulta-aikaansa elänyt MTV-kanava osti sarjan.

Jackassissa tehtiin toinen toistaan vaarallisempia temppuja: asioita räjäyteltiin, ystäviä ammuttiin milloin milläkin ja toisia yllytettiin hyppäämään korkealta tai liikkuvasta kulkuneuvosta.­

Vuonna 2006 Jackassin kuvauksissa nähtiin valtava käärme, jota Ryan Dunn ja Johnny Knoxville pitelivät.­

Jackassin ensimmäinen jakso esitettiin syksyllä 2000 ja siitä tuli välittömästi hitti. Samalla sarjan esiintyjät nousivat tähdiksi lähes yhdessä yössä. Seurasi elokuvia ja spin-off-sarjoja. Äkkisuosio toi tähdille mainetta ja mammonaa mutta johti myös ylilyönteihin ja koviin syöksykierteisiin.

Idean isä löi rahoiksi

Johnny Knoxville, 50, oli paitsi yksi Jackassin päähenkilöistä, myös aivot sarjan taustalla. Hän suunnitteli toinen toistaan vaarallisempia temppuja ja tuli tunnetuksi hahmona, joka ei empinyt kokeilla edes kaikista kammottavimpia asioita.

Knoxville juoksi raivostuneiden härkien keskellä silmät sidottuna ja antoi nyrkkeilylegendan lyödä itseään päähän niin, että hän sai aivohalvausta muistuttavan kohtauksen. Temppujen seurauksena Knoxville loukkasi itsensä kymmeniä kertoja. Hänen silmänsä pullahti pois paikaltaan, hän mursi lukuisia luita ja oli tukehtua kieleensä.

Johnny Knoxville suljettiin silmät sidottuna aitaukseen, joka vilisi raivostuneita härkiä.­

Johnny Knoxville oli Jackassin alkamisen aikoihin 30-vuotias. Kuvassa kohusarjan tähti syksyllä 2001.­

Knoxville nähtiin myös Jackass-sarjan innoittamissa elokuvissa, joista viimeisin Jackass esittää: Paha pappa julkaistiin 2013. Lisäksi hän on perustanut tuotantoyhtiöitä. Tällä hetkellä tekeillä olevassa Jackass 4 -elokuvassa Knoxville toimii tuottajana ja käsikirjoittajana.

Yksityiselämässään Knoxvillellä on mennyt monia Jackass-kollegojaan paremmin. Hän on ollut naimisissa kahdesti ja hänellä on kolme lasta. Knoxvillen 11 vuoden liitto Melanie Lynn Clappin kanssa päättyi vuonna 2008. Nykyisen puolisonsa Naomi Nelsonin kanssa hän avioitui kesällä 2010.

Knoxville tahkosi Jackassin avulla itselleen muhkean omaisuuden, jonka turvin hän elelee nykyäänkin. Hänen varallisuutensa uskotaan olevan yli 60 miljoonaa euroa.

Johnny Knoxville jatkoi uraansa tv:n parissa myös Jackassin jälkeen. Hän on perustanut tuotantoyhtiöitä ja tehnyt yhteistyötä muun muassa Paramount Picturesin kanssa.­

Vuosien syöksykierre johti hermoromahdukseen

Suomalaisille Jackassin tutuin jäsen oli Pennsylvaniasta kotoisin oleva Bam Margera. Hittisarjan jälkeen Margera tähditti omia Viva La Bam- ja Bam’s Unholy Union -sarjojaan. Sittemmin hänet on nähty myös muun muassa Dr. Philin keskusteluohjelmassa, josta hän on hakenut apua päihde- ja mielenterveysongelmiinsa.

Margera tuli suomalaisille tutuksi myös Ville Valon ystävänä. Yhdysvaltalaistähti on vieraillut Suomessa lukuisia kertoja ja viettänyt aikaa muun muassa Jussi69:n ja Andy McCoyn kanssa. Visiiteillään Margera joutui usein ongelmiin holtittoman käytöksensä vuoksi. Kesällä 2016 hänet pidätettiin Helsingissä, kun hän riiteli ravintolan edustalla vaimonsa kanssa.

Bam Margera ihastui 2000-luvun alussa Suomeen ja ystävystyi suomalaistähtien kanssa. Sittemmin hänen suksensa menivät ristiin ainakin Ville Valon kanssa.­

Bam Margera Jussi69:n kanssa Helsingissä syksyllä 2009.­

Margeran, 41, elämä on ollut pitkään hurjassa syöksykierteessä. Jo Jackassin aikoihin hän korkkasi ensimmäisen alkoholijuomansa heti herättyään, ja vuosien kuluessa tilanne paheni entisestään. Viimeisen vuosikymmenen ajan Margera on ravannut katkaisuhoidossa ja yrittänyt päästä eroon päihdeongelmistaan. Samaan aikaan hänen sosiaalinen mediansa on täyttynyt sekavista videoista, joissa hän on raivonnut humalassa ja esitellyt erikoista salakieltä.

Viime syksynä Margera aneli apua ongelmiinsa julkkispsykologi Dr. Phililtä, jotta saisi viimein elämänsä kuntoon. Margera myönsi saaneensa hermoromahduksen ja halunneensa jopa tappaa itsensä.

Dr. Philin väliintulon jälkeen Margera sitoutui menemään pariksi kuukaudeksi katkaisuhoitoon. Hoitoa edelsi sekava ilta, jonka päätteeksi humalainen Margera riehui hienostohotellissa ja joutui putkaan. Margera vietti hoitolaitoksessa lopulta vain noin viikon ennen kuin hän repsahti jälleen juomaan.

Bam Margera on kamppailut viime vuodet päihde- ja mielenterveysongelmien kanssa. Hän on kertonut turruttavansa alkoholilla tunteitaan.­

Helmikuussa Margera kertoi Instagramissa saaneensa potkut tänä vuonna ilmestyvästä Jackass 4 -elokuvasta. Margeran mukaan hänet pakotettiin kuvauksissa puhaltamaan alkometriin ja hän joutui huumetesteihin.

– Kuka välittää olenko humalassa vai en? Jackassin tekeminen oli yhtä helvettiä puolentoista vuoden ajan. Esittelin heille vaikka kuinka monta ideaa. Jos en ole mukana elokuvassa ja he käyttävät ideoitani, niin miltä luulette sen minusta tuntuvan? tähti tilitti.

Margeran ongelmat ovat heijastuneet myös hänen parisuhteisiinsa. Hänen ensimmäinen avioliittonsa Melissa ”Missy” Rothsteinin kanssa päättyi eroon vuonna 2007.

Myös liitto Margeran nykyisen puolison Nicole Boydin kanssa on ollut myrskyisä. Parilla on 3-vuotias Phoenix-poika, jonka Margera on kertonut olleen hänen ainoa syynsä elää kaikista vaikeimmilla hetkillä.

Traaginen kuolema

Traagisimman kohtalon Jackass-tähdistä koki Ohiosta kotoisin oleva Ryan Dunn. Dunn kuoli vain 34-vuotiaana kesällä 2011, kun hän ajoi Porschellaan rajusti ulos tieltä. Dunnin kuljettama auto törmäsi puuhun ja syttyi palamaan Myös kyydissä ollut Zachary Hartwell sai surmansa.

Ryan Dunn oli yksi Jackassin suosituimmista hahmoista. Kuvassa Dunn syksyllä 2006.­

Dunnin uutisoitiin viettäneen kosteaa iltaa paikallisessa baarissa ennen onnettomuutta. Hän julkaisi vain tunteja ennen kuolemaansa Twitterissä kuvia, joissa hän nautti alkoholia.

Onnettomuushetkellä Dunn oli yli 1,9 promillen humalassa ja hän ajoi ulos tieltä yli 200 kilometrin tuntivauhdilla. Dunnin auto murskautui onnettomuudessa täysin, eikä hänen ja Hartwellin pelastamiseksi ollut mitään tehtävissä.

Ryan Dunn kuoli kesäkuussa 2011 ajettuaan tukevassa humalassa metsään Porschellaan. Myös hänen kyydissään ollut ystävä menehtyi onnettomuudessa.­

Dunn oli vähällä kuolla jo vuosia ennen onnettomuutta. Tuolloin hän putosi Jackass-kuvauksissa hevosen selästä olkapäänsä päälle niin, että siihen kehittyi veritulppa. Lähellä keuhkoja ja sydäntä sijainnut tulppa muodostui hengenvaaralliseksi ja sitä hoidettiin pitkään. Hieman myöhemmin Dunn sairastui Lymen tautiin ja masennukseen etsiessään apua terveysongelmiinsa.

Masennuksen seurauksena Dunn katkaisi kaiken yhteydenpidon kollegoihinsa usean vuoden ajaksi, kunnes palasi Jackassin pariin vuonna 2010.

Huumehelvetti päättyi pakkohoitoon

Jackass-aikojen sekava elämäntyyli aiheutti monille sen tähdistä vaikean päihdeongelman. Yksi heistä on sarjan sekopäisimpänä hahmona tunnettu Stephen ”Steve-O” Glover.

46-vuotias Steve-O on pysytellyt 13 vuotta raittiina, mutta oli aiemmin pahassa lääke- ja huumekoukussa, joka alkoi jo hittisarjan aikaan.

Steve-O tuli tunnetuksi Jackass-porukan rämäpäänä, joka oli tuon tuosta alasti. Kuvassa tähti palkintogaalassa Lontoossa 2000-luvun alussa.­

Steve-O kamppaili lääke-, alkoholi- ja huumeriippuvuuden kanssa vuosia. Hän joutui toistuvasti hankaluuksiin virkavallan kanssa ja käyttäytyi sekavasti alkoholin ja huumeiden vaikutuksen alaisena.

Vuonna 2008 Steve-O jäi kiinni kokaiinin hallussapidossa ja hänen kotonaan vieraili poliisipartio useita kertoja. Myöhemmin Steve-O kertoi olleensa tuolloin hyvin sekavassa tilassa reseptilääkkeiden väärinkäytön vuoksi. Hän on kuvaillut olleensa myös äärimmäisen riippuvainen kokaiinista.

Johnny Knoxville passitti samana vuonna Steve-O:n pakkohoitoon psykiatrisen hoitolaitoksen suljetulle osastolle. Raitistumisen jälkeen Steve-O kärsi pitkään rajuista mielialanvaihteluista ja masennuksesta, joita päihteidenkäyttö oli hänelle aiheuttanut.

Jackassin ja raitistumisensa jälkeen Steve-O loi menestyneen uran viihdealalla. Hän osallistui vuonna 2018 suomalaisen Huippujengi-ohjelman yhdysvaltalaisversioon, jota juonsi Jukka Hildén.

Nykyään Steve-O, 46, on vegaani ja elää terveellistä elämää. Hän on kihloissa tyttöystävänsä Lux Wrightin kanssa.

Myös Jackassissa nähty Chris Raab on kertonut ajautuneensa huumehelvettiin sarjan myötä. Raab joi päivittäin valtavat määrät alkoholia ja käytti huumeita, kunnes hän yritti itsemurhaa ja raitistui yli kymmenen vuotta sitten.

Steve-O on nykyään raitis ja vegaani.­

Uusi elämä löytyi pakettiautosta

Jason ”Wee-Man” Acuna on nähty julkisuudessa huomattavasti Jackass-kollegoitaan harvemmin. Vain hieman yli 120-senttinen Acuna tuli tunnetuksi sekä Jackassin pahamaineisista tempuista että pienestä koostaan.

Jason Acuna toisen Jackass-elokuvan kuvauksissa vuonna 2006.­

Sarjan jälkeen Acuna esiintyi tosi-tv-ohjelmissa ja hankki Malibusta, Kaliforniasta reilun kahden miljoonan euron arvoisen kartanon.

Vuonna 2018 Acuna päätti pistää elämänsä uusiksi, myi talonsa, maatilansa ja muun omaisuutensa, ja muutti Mercedes Benz Sprinter -pakettiautoon. Aiemmin ylellisissä puitteissa asunut Acuna, 47, kertoi havahtuneensa siihen, että hän halusi elää yksinkertaisempaa elämää.

– Ymmärsin, että mitä enemmän p*skaa omistat, niin sitä enemmän ongelmia sinulla on. Halusin lähteä tien päälle, rakastan matkustamista. Minun piti muuttaa elämäni. Sanoin suoraan, että hitot tästä. Ostan pakettiauton ja muutan sinne. Teen ihan mitä haluan, hän kertoi pari vuotta sitten.

Jason Acuna asuu nykyään onnellisesti pakettiautossa.­

