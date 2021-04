Tv:ssä nähdään elokuva, jonka seksin määrästä nousi hirvittävä haloo – näin monta minuuttia ”sitä itseään” siinä todellisuudessa on

Fifty Shades of Grey oli vuoden 2015 kohuelokuva, jossa nähtiin BDSM-kohtauksia ja Hollywood-elokuville poikkeuksellisen estotonta alastomuutta. IS kellotti seksin keston elokuvassa hieman ennen sen ilmestymistä.

Fifty Shades of Grey -elokuva aiheutti ilmestymisensä aikaan kohun sen BDSM-seksin vuoksi. Elokuvan intiimikohtaukset jäävät kuitenkin samannimistä kirjaa kesymmiksi.­

TV5:llä nähdään perjantai-iltana valtavan kohun kuusi vuotta sitten aiheuttanut Fifty Shades of Grey -elokuva.

E.L. Jamesin huippusuosittuun romaaniin perustuva eroottinen elokuva aiheutti paljon kuhinaa ennen sen julkaisua vuonna 2015, sillä etenkin elokuvan seksikohtauksia odotettiin kieli pitkällä. IS kertoi tuolloin, että pelkästään Suomessa K-16 luokituksen saaneeseen elokuvaan myytiin yli 16 000 ennakkolippua.

IS:n mukaan elokuva herätti mielenkiintoa, sillä sen seksikohtaukset eivät olleet aivan tavallista rakastelua. Elokuvassa nuoren opiskelijatyttö Anastasia Steelen (Dakota Johnson) ja varakkaan ja komean liikemies Christian Greyn (Jamie Dornan) suhteesta kertova kirja sisältää runsaasti BDSM-seksiä, pääasiassa sitomista ja ruoskintaa.

Myöhemmin elokuvasta tehtiin kaksi jatko-osaa, Fifty Shades Darker ja Fifty Shades Freed.

Fifty Shades of Grey sai ensi-iltansa vuonna 2015. Sittemmin elokuva on nähty useita kertoja tv:ssä. Perjantaina siihen on jälleen mahdollisuus.­

Mutta paljonko sitä kovasti puhuttua seksiä lopulta nähtiin kohutussa elokuvassa? Näin IS kertoi asiasta helmikuussa 2015, hieman ennen elokuvan ensi iltaa:

Elokuvien nakukohtauksia mittaava Mr. Skin -sivusto ehti jo etukäteen väittää, että elokuvassa olisi jopa 20 minuuttia seksiä. Studio kiirehti kiistämään asian, mutta uutinen 20 minuutista ehti levitä kansainväliseen lehdistöön, vaikka elokuvaa ei oltu näytetty julkisesti kertaakaan.

IS katseli elokuvan etukäteen Suomen ainoassa pressinäytöksessä – ja kellotti seksikohtaukset.

Mutta määritelläänpä ensin seksi.

Ainakaan suomalaisittain pelkkä alastomuus ei tunnu vielä seksiltä. Sitä ei siis kellotettu. Alastomuutta elokuvassa on toki runsaasti, mutta IS:n toimituksessa yleisesti määriteltynä rajana seksin alkamiselle pidettiin sitä, kun katsojan korvat alkavat punoittaa. Kuvainnollisesti.

Käytännössä katsoen tämä tarkoittaa sitä, että esimerkkikohtauksessa kello lähti käyntiin vasta, kun päähenkilöistä ainakin toinen oli täysin alasti ja molemmat heittäytyivät sängylle.

Seksiksi laskettiin myös pelkkä sitominen ja ruoskiminen, vaikka se ei johtanutkaan yhdyntään. Tällaisessa tapauksessa kello laitettiin käyntiin, kun ainakin toinen päähenkilöistä oli alasti, ja hänen sitomisensa alkoi, tai hän kumartui ruoskittavaksi.

Tähän seksin määritelmään mahtui IS:n mittauksessa yhteensä 6 minuuttia 45 sekuntia elokuvasta. Leffan kesto on IMDb:n mukaan 125 minuuttia, joten elokuvan kestosta vain 5,4 prosenttia on sitä itseään.

Varsinaisia seksikohtauksia on laskentatavasta riippuen noin viisi.

Dakota Johnson ja Jamie Dornan esittävät Fifty Shades of Grey -elokuvan pääosia.­

Toki erotiikkaa elokuvassa on enemmän kuin 6 minuuttia 45 sekuntia. Alastomuutta on runsaasti, ja Hollywood-elokuvaksi se on myös poikkeuksellisen avointa. Naispäähenkilö nähdään täysin alasti, miehestä nähdään enimmillään vain hieman karvoitusta.

Brittilehti The Sunin laskujen mukaan seksiä olisi noin 11 minuuttia, mutta tähän tulokseen häveliäiden brittien on täytynyt laskea myös kaikenlainen alastomuus.

Seksikohtauksissa on huomattavaa myös hahmojen välille luotu jännite ennen seksiä. Riisuminen on hidasta ja keho näytetään kursailematta alastomana. Myös Christian Greyn niin kutsutun ”leikkihuoneen” esittelyssä on eroottinen lataus, mutta näitä kohtauksia ei kellotettu.

Näin IS kuvaili elokuvan seksikohtauksia vuonna 2015:

Seksikohtauksissa nähdään kerran köysillä sitomista ja kerran kahleilla sitomista. Alastonta vartaloa ruoskitaan kerran hapsupiiskalla ja kerran raipalla. Rajuimmassa kohtauksessa lyömiseen käytetään nahkavyötä. Toki on ymmärrettävää, että kaikkea ei voida näyttää ilman, että pelkästä viihteestä tulisikin aikuisviihdettä, mutta kirjaan verrattuna elokuvan seksikohtaukset ovat melko kliinisiä, jopa tylsiä. Muutaman raipansipaisun ja kahleiden jälkeen akti muuttuu tavalliseksi jyystämiseksi.

Fifty Shades of Grey TV5:llä perjantaina klo 21.00. Jatko-osat Fifty Shades Darker ja Fifty Shades Freed kanavalla lauantaina ja sunnuntaina klo 21.00.