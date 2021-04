Ihannenainen vetää rennosti roskaruokaa, mutta pysyy aina laihana – onko tässä romanttisten elokuvien 12 huikeinta kliseetä?

Romantic Comedy -dokumentti heivaa roskiin ruusunpunaiset lasit, joilla on ennen romanttisia komedioita katsellut. Keräsimme yhteen keveiden rakkauselokuvien ainesosat.

1. Naisen pitää olla aina rento, hauska ja huoleton. Ihanteellisinta on, että nainen tykkää samoista asioista kuin ihastuksen kohteensa eli esimerkiksi urheilusta ja pikaruuasta.

2. Vastakohdat vetävät puoleensa. Täydellinen rakkaustarina saadaan aikaiseksi, jos ensin vihaa toista, eikä voi sietää tätä silmissään.

Vastakohdat vetävät puoleensa Ylpeys ja ennakkoluulo -elokuvassa.­

3. Jos nainen on menestyvä uranainen, hänet esitetään kömpelönä.

4. Nainen janoaa vain rakkautta. Vain seksiä janoavaa naista pidetään kevytkenkäisenä hutsuna.

5. Naisen kuuluu olla laiha, vaikka söisi mitä. Sandra Bullockin esittämä Gracie Miss Koviksessa (2000) mättää suuhunsa epäterveellistä ruokaa, mutta silti hän on Barbien muodoissa. Jos nainen on muodokkaampi muualta kuin rinnoista, hänen kuuluu laihduttaa Renée Zellwegerin Bridget Jonesin tavoin. Tai ainakin olla ikuisella laihdutuskuurilla.

Colin Firth ja Renée Zellweger näyttelevät pääparia rakkaus-komediassa Bridget Jones: Elämä jatkuu (2004).­

6. Nainen pitää aina pelastaa. Pelastaja on komea mies, johon nainen vahingossa törmää esimerkiksi take away -kahvia hakiessaan ja kahvit tämän päälle loiskuttaessaan. Nykyajan prinssi Uljas saattaa olla myös naisen pomo tai naapurin aikuiseksi kasvanut pojankoltiainen, josta onkin varttunut adonismainen hurmuri.

7. Mies tajuaa rakastavansa naista silloin, kun tämä on päättänyt luovuttaa ja lähteä lentokentälle. Mies nappaa taksin, juoksee lentokentän lähtöaulaan ja jollakin ilveellä onnistuu luovimaan itsensä lähtevien portille ilman matkalippua saati passia. Hän julistaa rakkauttaan muiden kuullen, ja nainen on myyty.

8. Kaikki kiteytyy suudelmaan. Se tulee yllättäen, on täydellinen ja intohimoinen.

Clueless-elokuvan (1995) romanttinen pari Josh (Paul Rudd) ja Cher (Alicia Silverstone) ovat aluksi jatkuvasti tukkanuottasilla.­

9. Parisuhdemenestyksen suurin mittari on se, kuinka upean kosinnan ja isot häät saa.

10. Hemaisevan pääosan esittäjän ohella elokuvassa saattaa näkyä ulkonäöltään tavismaisempia naisia. He saavat yleensä rooleja ylipainoisina, hulvattomina bestiksinä, joilla ei ole miestä. Nämä naiset ovat aina valmiina tukemaan ja kuuntelemaan sankarittaren huolia.

11. Jos pääosan esittäjä näyttää alussa peruspirjolta, hän käy läpi muuttumisleikin, jossa ylimääräiset kilot, finnit ja romanttisten komedioiden pahimmat kauhistukset, paksut silmälasit, lentävät pois. Tuloksena on miesten päät kääntävä upea kaunotar, joka on nyt valmis rakkauteen.

12. Romanttiset komediat ovat heteronormatiivisia, valkoisilla ihmisillä ja keskiluokkaisella elämällä täytettyjä. Homoja tai tummaihoisia on alkanut olla mukana hieman enemmän rakkausleffoissa, mutta muuta monimuotoisuutta harvoin. Vammaisia tai vähävaraisia ei näy juurikaan.

